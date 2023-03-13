Хави почти не говорил с игроками «Барсы» о деле Негрейры, чтобы избавить их от давления. Он хочет, чтобы команда сосредоточилась на футболе

почти не обсуждал с игроками «Барселоны» коррупционный скандал.

Напомним, каталонский клуб обвиняют в коррупции из-за выплат бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Как сообщает Marca, главный тренер «Барсы» поставил перед собой цель, которая заключается в том, чтобы этот вопрос не повлиял на игроков. Он очень мало говорил с футболистами на эту тему, чтобы она не становилась источником давления.

На одной из пресс-конференций сам Хави сказал, что в команде даже шутили по этому поводу. Это был способ снизить напряженность внутри команды. Тренер хочет, чтобы игроки были сосредоточены исключительно на футболе.

«Если с нами что-то должно случиться из-за этого дела Негрейры, то пусть это будет то, что сплотит нас еще сильнее», – сказал Хави игрокам «Барселоны».

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