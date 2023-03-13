Хави почти не говорил с игроками «Барсы» о деле Негрейры, чтобы избавить их от давления. Он хочет, чтобы команда сосредоточилась на футболе
Хави почти не обсуждал с игроками «Барселоны» коррупционный скандал.
Напомним, каталонский клуб обвиняют в коррупции из-за выплат бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Как сообщает Marca, главный тренер «Барсы» поставил перед собой цель, которая заключается в том, чтобы этот вопрос не повлиял на игроков. Он очень мало говорил с футболистами на эту тему, чтобы она не становилась источником давления.
На одной из пресс-конференций сам Хави сказал, что в команде даже шутили по этому поводу. Это был способ снизить напряженность внутри команды. Тренер хочет, чтобы игроки были сосредоточены исключительно на футболе.
«Если с нами что-то должно случиться из-за этого дела Негрейры, то пусть это будет то, что сплотит нас еще сильнее», – сказал Хави игрокам «Барселоны».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Или кто это такой?
Если нечего скрывать, то один раз поговорить и снять всю напряжённость. Правду говорить легко и приятно.
- Я не буду это обсуждать. Хочу избавить вас от давления.
А Барсе ничего не будет, это всем понятно.
Фанаты Барсы уже настолько много говорили о судьях и обвиняли всех в подкупе, что сами стали фигурантами уголовного дела по «подкупу главы судейского комитета»
Даже Иттуральде снял маску 😁
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ну было и было, сказал чави в раздевалке. неужели для кого-то это новость?)