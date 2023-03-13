Хави почти не говорил с игроками «Барсы» о деле Негрейры, чтобы избавить их от давления. Он хочет, чтобы команда сосредоточилась на футболе

Теги Барселона Хави Ла Лига Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хави почти не обсуждал с игроками «Барселоны» коррупционный скандал.

Напомним, каталонский клуб обвиняют в коррупции из-за выплат бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. 

Как сообщает Marca, главный тренер «Барсы» поставил перед собой цель, которая заключается в том, чтобы этот вопрос не повлиял на игроков. Он очень мало говорил с футболистами на эту тему, чтобы она не становилась источником давления. 

На одной из пресс-конференций сам Хави сказал, что в команде даже шутили по этому поводу. Это был способ снизить напряженность внутри команды. Тренер хочет, чтобы игроки были сосредоточены исключительно на футболе. 

«Если с нами что-то должно случиться из-за этого дела Негрейры, то пусть это будет то, что сплотит нас еще сильнее», – сказал Хави игрокам «Барселоны». 

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27 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Эрнандес Эрнандес
А кто это такой? Такой же как Арестович? 😁
Белорусский футболист ?
Или кто это такой?
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Pelerin
Ответ ljolik888
Это все правильно . Но Хави на тренировках надо что-то делать- счёт один ноль надоел всем болельщикам . Пощади нас , а то нервные клетки не востонавливаются @
Что правильно?
Если нечего скрывать, то один раз поговорить и снять всю напряжённость. Правду говорить легко и приятно.
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Nathan De Stavr
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ты надеешься, что Лапорта договорится и там? 😁
Я надеюсь что суд разберётся справедливо и если были махинации, то причастные понесут ответственность вне зависимости это клуб или третьи лица
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svft
- Тренер, команда интересуется: говорят, Барса судей купила...
- Я не буду это обсуждать. Хочу избавить вас от давления.
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predMBAPPE
Судя по результатам Барсе всё по###
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Алексей Даценко
Ответ ДЖИН
Правильный ты человек - не признают они..но под ультрофиолетом мы распознаем все их делишки....
Свои сначала распознайте🗿
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Максим Левицкий
Ответ ДЖИН
Биба не последние что реал получил в сезоне. Боба на подходе.
А еще бобо. Бобо будет в пуканчиках мадридистов после очередного унижения в ближайшем эль-класико. Маэстро Хави преподаст очередной мастер класс старому физруку анчилотти и будет кататься на нем, как на лошади.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Футбол_это_жизнь
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А кто это такой? Такой же как Арестович? 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Nathan De Stavr
По факту судом еще ничего не доказано
Ты надеешься, что Лапорта договорится и там? 😁
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ДЖИН
Ответ Эрнандес Эрнандес
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Тоже редко, правильно пишешь , но за все спросить надо Горбачева в аду....
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Футбол_это_жизнь
Ответ Эрнандес Эрнандес
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ДЖИН
Ответ Максим Левицкий
А зачем что-то говорить? Говорильней занимается только реал, правда его тяжело разобрать из-за бибы во рту. А Барсе ничего не будет, это всем понятно.
Биба не последние что реал получил в сезоне. Боба на подходе.
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Nathan De Stavr
Ответ Эрнандес Эрнандес
А Лапорта пусть судей подкупает? 😁
По факту судом еще ничего не доказано
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Xiaomi Comp
Спермосливочні,цього не признають ніколи
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Растиньяк
Они все итак уже знают что играют в позорном кабинете, такое клеймо не смыть. В Испании об этом из каждого утюга вещают
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Оливер Кан удаляет Роберту
Хаве понимает все, поэтому играет в дурачка))
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Максим Левицкий
А зачем что-то говорить? Говорильней занимается только реал, правда его тяжело разобрать из-за бибы во рту.

А Барсе ничего не будет, это всем понятно.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Любезный Коссутий
Хави молодец. его дело футбол, а Ляпорта пусть по судам бегает
А Лапорта пусть судей подкупает? 😁
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ДЖИН
Ответ Xiaomi Comp
Спермосливочні,цього не признають ніколи
Правильный ты человек - не признают они..но под ультрофиолетом мы распознаем все их делишки....
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Эрнандес Эрнандес
Ответ SWS
Это запретная тема в барсе, клуб унижен и так сильно чтобы еще внутри команды это обсуждалось :))
Карма.

Фанаты Барсы уже настолько много говорили о судьях и обвиняли всех в подкупе, что сами стали фигурантами уголовного дела по «подкупу главы судейского комитета»

Даже Иттуральде снял маску 😁
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Эрнандес Эрнандес
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Xiaomi Comp
Ответ ДЖИН
Разумеется. Надо сначало реал задавить, а потом можно и сказать что весь судейский корпус уефа работал на 14 кубков лч для реала, причем самым наглым образом засчитывая голы с оффсайдов.
Спермосливочні,цього не признають ніколи
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ljolik888
Это все правильно . Но Хави на тренировках надо что-то делать- счёт один ноль надоел всем болельщикам . Пощади нас , а то нервные клетки не востонавливаются @
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DolJun
"почти не говорил"
--
ну было и было, сказал чави в раздевалке. неужели для кого-то это новость?)
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VictorVallecano
Все верно. Игроки должны быть сосредоточены на футболе. На судьях сосредоточены президент и спортивный директор Барселоны.
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