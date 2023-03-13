Лапорта о деле Негрейры: «Люди, движимые завистью, пытаются подорвать репутацию «Барсы». Происходят свирепые атаки с целью запятнать нашу эмблему»

высказался о коррупционном скандале с «Барселоной».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета .

«Происходит то, что некоторые люди, движимые завистью, пытаются подорвать нашу репутацию недобросовестными кампаниями. Чувства барселониста нельзя купить или продать, но их также нельзя запятнать.

И в последнее время происходят свирепые атаки с целью запятнать нашу эмблему, которые не имеют ничего общего с реальностью. И совет директоров этого клуба будет его защищать», – сказал президент «Барселоны».

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