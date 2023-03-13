Лапорта о деле Негрейры: «Люди, движимые завистью, пытаются подорвать репутацию «Барсы». Происходят свирепые атаки с целью запятнать нашу эмблему»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта высказался о коррупционном скандале с «Барселоной». 

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Происходит то, что некоторые люди, движимые завистью, пытаются подорвать нашу репутацию недобросовестными кампаниями. Чувства барселониста нельзя купить или продать, но их также нельзя запятнать.

И в последнее время происходят свирепые атаки с целью запятнать нашу эмблему, которые не имеют ничего общего с реальностью. И совет директоров этого клуба будет его защищать», – сказал президент «Барселоны». 

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59 комментариев

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Alexander Sragovich
Ответ server1ucker
а где можно ознакомиться с прайс листом на судей нынче? или откуда вы знаете, что этих денег недостаточно?
Спроси у Переса, у него есть точные данные
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Feniks91
Лично приеду в город Барселону найду тебя гада и все еб.. тебе разобью урод
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Bekzod Jurayev
Ответ StarsAndArrows
Нет более позорного клуба в Европе,постоянно какие то скандалы,интриги,расследования.Ни один президент,да и вообще любой другой управленец в топ клубах,столько не всплывает в прессе.
ты сейчас сравниваешь Барсу и остальные клубы на равных ,типа у них одинаковое количество болельщиков? Барса ведь одна из самых популярных футбольных команд и логично что в прессе будут делать больше статей о ней.

"Нет более позорного клуба в Европе"- а что на счет Псж? там тоже скандалы интриги ,расследования и управляет этим Шейх .
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Zidan GOAT
Ох уж эти супастаты, которые переводили деньги от лица Барселоны судьям, чтобы запятнать репутацию клуба! Вот же гады !
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OldRedWhite
Ответ Oxpike
Запятнать репутацию 😂😂😂
… нашу Эмблему и наш Колизей !
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elkipalki
Ответ ak83
7 миллионов было выплачено за 18 лет. Это 389 тысяч в год. Кто то реально думает что в Испании можно купить судей на целый сезон за 389 тысяч? Тут люди головой вообще думают или нет?
Не судей, а одного-двух чинуш, которые указывают судьям в чью пользу судить. Они же начальники. У судей 2 варианта, либо слушаться и получать 14к в месяц, либо нет и идти в местную пятёрочку за 2к. Выбор очевиден. А чинуши получают приличные деньги. Ты хоть раз сталкивался с чиновниками серьёзного уровня, взятками, как это делается и кто получает профит с этого? Видно что нет. Простые работяги не получают ни копейки.
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Val Smith
Ему Хави речь писал?
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Yelzin Teheda
Ответ Ivan Ivanych
Понятно про зависть и прочее, но ты поясни тогда какого хрена и за что вы судье такие деньги платили столько лет???? Оброк что ли? Клоуны.
Это другое.... Щас болельщики Барсы великие юристы и адвокаты разъяснят что 7 млн это выплаты на покупку карточек и флажков для арбитров
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Yelzin Teheda
Жорик не в учем не увиноват, это всё Перес платил через Барсу судьям..
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футбольщик
Не тот рычаг дернули
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Tigran Arevshatyan
Ответ ak83
за 389 тысяч в год купили весь судейский корпус Ла лиги. Прекратите наркоманию
Почему перестали платить после отставки Негрейры? Он даже потом шантажировал Барсу? Также не нашли в платежках назначение платежей.
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dilshod
Ответ ak83
за 389 тысяч в год купили весь судейский корпус Ла лиги. Прекратите наркоманию
Достаточно двоих или троих. Первый пошёл( Итуральде).
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Ivan Ivanych
Даже не знаю как его лучше называть: Водолей или Пустозвон?
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Ivan Ivanych
Понятно про зависть и прочее, но ты поясни тогда какого хрена и за что вы судье такие деньги платили столько лет???? Оброк что ли? Клоуны.
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Syndycate
Лапортыч, а зачем платили то деньги судейскому корпусу?)
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Alda
Ответ coil666
Сколько неадекватных завистников Барсы в комментах, я фигею. Спорц, продажная… Покупали аналитику по судьям, ничего плохого в этом нет. Адекваты понимают, что по такой стоимости контракта на подкуп денег недостаточно, да и риски велики. Очевидно, что это спланированная атака сколько ни на Барсу как клуб, а на Барселону как регион. Хотят убить то, вокруг чего может сплотиться небольшая республика в центральной Европе. Надо срочно им музыкантов отправлять и мутить БНР!
клуб сам внятно не может объяснить за что они платили за такие странные услуги, а если платили только за них , то почему такие космические суммы, почему выплаты прекратились сразу после ухода чиновника с поста и как так все удобно совпало?) просто ответов почти нет логичных, а вопросов много.
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Роман
Ответ ak83
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Очередной ХХХХХ, болеющий с 1998 года, а считать не умеет. Ты то точно здесь под наркотой делаешь жалкие потуги.
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Рэд Уайт
Ответ elkipalki
Нет, все не так. Барса сама запятнала свое имя и репутацию, покупая чиновника из судейского корпуса на протяжении 15 лет. Болельщики других клубов хотят справедливости. Наказания, причём не нелепость в виде штрафа. А понижения в дивизионе, лишение всех титулов за этот период и тд.
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ak83
Ответ Роман
Ага. А Негрейра всего-то получал 28 млн. в год. Реально он нищий. Вот ты всем глаза и открыл.
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elkipalki
Нет, все не так. Барса сама запятнала свое имя и репутацию, покупая чиновника из судейского корпуса на протяжении 15 лет. Болельщики других клубов хотят справедливости. Наказания, причём не нелепость в виде штрафа. А понижения в дивизионе, лишение всех титулов за этот период и тд.
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ak83
Ответ just man
Нет, не считаю. Считаю что стимулировали конкретного человека, который каким-то образом мог оказывать влияние. И удивительно, что этот довод приводят фанаты Барселоны. Это топ-клуб, который в большинстве случаев и так обыграет почти любой клуб Ла лиги и им не надо покупать все и всех тупо в лоб. И встречный вопрос вы действительно считаете, что нет ничего сомнительного в платежах высокопоставленному судейскому чиновнику? И что там платежи только за какие-то услуги по отчетам? При этом это составляло 95% выручки компании и никто из других клубов лиги не знал про возможность тоже себе купит данные услуги? Так чисто совпадение?
этот человек матчи судил? нет. По вашей логике этот чиновник дал на лапу какому то судье чтобы он сделал результат в матче. Подождите, при Вальверде Барса выиграла чемпионат с 16 очками плюсом. Грубо говоря как минимум 6 матчей необходимо было купить чтобы сделать такое преимущества при равных очках с Реалом. Грубо говоря 24 судьи ( по 4 судьи на матч) за 389 тысяч, и это не считая денег который чиновник оставил себе, решали исход матча. Это по 15 штук на брата. Грубо говоря 24 судьи будут рисковать своей карьерой и свободой за свою месячную зарплату. Вы вообще понимаете в какую глупость верите?
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Роман
Ответ ak83
при чем тут средняя зарплата по Испании если речь идёт о судейском корпусе и чиновнике тех комитета. Барселоне предъявляют обвинение о возможном подкупе судей, а не слесаря с пригорода Барселоны. Так зачем ты тут говоришь о зарплате слесаря, пекаря, водителя и т.д.
Ага. А Негрейра всего-то получал 28 млн. в год. Реально он нищий.
Вот ты всем глаза и открыл.
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mr kovalsky
Ответ Сэйлор Мун
Ваша эмблема давно запятнана играми в ЛЧ против Челси, Милана и Арсенала.
Псж?
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Pelerin
Одни эмоции и ни слова по факту... для фанатиков сойдёт, остальные только больше в виновность поверят
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ak83
Ответ just man
Нет, не считаю. Считаю что стимулировали конкретного человека, который каким-то образом мог оказывать влияние. И удивительно, что этот довод приводят фанаты Барселоны. Это топ-клуб, который в большинстве случаев и так обыграет почти любой клуб Ла лиги и им не надо покупать все и всех тупо в лоб. И встречный вопрос вы действительно считаете, что нет ничего сомнительного в платежах высокопоставленному судейскому чиновнику? И что там платежи только за какие-то услуги по отчетам? При этом это составляло 95% выручки компании и никто из других клубов лиги не знал про возможность тоже себе купит данные услуги? Так чисто совпадение?
⚡ Экс-арбитр Итурральде Гонсалес утверждает, что Флорентино Перес оказывал на него давление

💬 «После матча против «Депортиво» мы вместе с ассистентами покинули поле, и один человек хотел отвести меня в комнату и сказал мне: «Я прошу вас вести себя с нами так же, как с «Барсой». Это был Флорентино Перес. Я спросил его, шутит ли он, и сказал, что разговор окончен. Через полчаса об этом уже знал Технический судейский комитет. Я обратил на этот инцидент внимание, мне это показалось очень серьезным. Но ничего не последовало. Такого со мной больше не случалось, ни один президент не приглашал меня в отдельную комнату. Есть протокол, я оповестил комитет. Я не собираюсь прятаться. Здесь нет коррумпированных судей, мы выше этого. У Негрейры не было власти над судьями», — сказал бывший судья Ла Лиги.
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