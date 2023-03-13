Лапорта о деле Негрейры: «Люди, движимые завистью, пытаются подорвать репутацию «Барсы». Происходят свирепые атаки с целью запятнать нашу эмблему»
Жоан Лапорта высказался о коррупционном скандале с «Барселоной».
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Происходит то, что некоторые люди, движимые завистью, пытаются подорвать нашу репутацию недобросовестными кампаниями. Чувства барселониста нельзя купить или продать, но их также нельзя запятнать.
И в последнее время происходят свирепые атаки с целью запятнать нашу эмблему, которые не имеют ничего общего с реальностью. И совет директоров этого клуба будет его защищать», – сказал президент «Барселоны».
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"Нет более позорного клуба в Европе"- а что на счет Псж? там тоже скандалы интриги ,расследования и управляет этим Шейх .
Вот ты всем глаза и открыл.
💬 «После матча против «Депортиво» мы вместе с ассистентами покинули поле, и один человек хотел отвести меня в комнату и сказал мне: «Я прошу вас вести себя с нами так же, как с «Барсой». Это был Флорентино Перес. Я спросил его, шутит ли он, и сказал, что разговор окончен. Через полчаса об этом уже знал Технический судейский комитет. Я обратил на этот инцидент внимание, мне это показалось очень серьезным. Но ничего не последовало. Такого со мной больше не случалось, ни один президент не приглашал меня в отдельную комнату. Есть протокол, я оповестил комитет. Я не собираюсь прятаться. Здесь нет коррумпированных судей, мы выше этого. У Негрейры не было власти над судьями», — сказал бывший судья Ла Лиги.