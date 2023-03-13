Отступные Дембеле – 100 млн евро в течение года и 50 млн в июле и августе. «Барса» хочет продлить контракт с вингером

Теги Барселона Ла Лига Усман Дембеле Фабрицио Романо Футбол

В контракте Усмана Дембеле с «Барселоной» указаны две суммы отступных. 

Как сообщает Фабрицио Романо, до конца текущего сезона и до конца года сумма отступных вингера будет составлять 100 миллионов евро. Однако в июле и августе она будет ниже и составит 50 миллионов евро.

Контракт Дембеле с каталонцами рассчитан до 2024 года, клуб хочет его продлить. Сообщалось, что «Барса» готовится к финальным переговорам.

В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле провел 18 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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27 комментариев

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Михаил Хромаков
Ответ aidos_1979
А ведь за нынешнего Дембеле 100 миллионов не такие уж большие деньги, Сити, ПСЖ, Челси спокойно могут активировать трансфер!
надо б и зарплату тогда учитывать
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ДЖИН
Челси толкнем за 150 . Они бохатые.
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Михаил Хромаков
Ответ Overkiller
В мире где Мудриков покупают за сотку, полтинник за Дембеля это даже не смешно.
летом Дембеле вообще бесплатный был и его никто не взял
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umnik3
Ответ Эрнандес Эрнандес
С Барсы начинают сбегать игроки… а клоуны как Левандовски и Кунде, променяли ЛЧ на вылет из ЛЕ 😁
Особенно Кунде с Севильей
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umnik3
Ответ DolJun
пхах, так ему и надо)
в Челси не пойдет. зачем ему биться за 7 или 8-е место в АПЛ?
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Gheorghe Rusu
Парню 25 лет, его за 50 купят как свежую булочку. Непонятно зачем ему Барса, с непонятным футболом Хави.
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nothing
Black Friday обычно же в ноябре, но в Каталонии свои правила)
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DolJun
пхах, так ему и надо)
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Football Forever
Челси в августе за 100 возьмёт
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Дядя ТУРА
Ответ Overkiller
В мире где Мудриков покупают за сотку, полтинник за Дембеля это даже не смешно.
на спортсе новая фишка.
напиши что-то и докинь Мудрика ради плюсов
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predMBAPPE
Скорее бы выздоровел и напихал этим Мадридским петухам, раскудахтались везде, Перчик и вовсе всех собак с цепи спустил)
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Camp_Nou
А ведь еще год назад Дембеле просил 43 миллиона в год, сейчас посговорчивее должен быть.
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Полуэктов Пётр
Ответ aidos_1979
А ведь за нынешнего Дембеле 100 миллионов не такие уж большие деньги, Сити, ПСЖ, Челси спокойно могут активировать трансфер!
Был бы ему 21 год, тогда можно было.
А так 50 как раз годится.
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Эрнандес Эрнандес
С Барсы начинают сбегать игроки… а клоуны как Левандовски и Кунде, променяли ЛЧ на вылет из ЛЕ 😁
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aidos_1979
А ведь за нынешнего Дембеле 100 миллионов не такие уж большие деньги, Сити, ПСЖ, Челси спокойно могут активировать трансфер!
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ХавиГави_Паратрупер
Боэли: "100+50 и я забираю его прямо сейчас"😏😏😏
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ljolik888
Надо продлевать - денег на трансферы нет поэтому необходимо как минимум оставить этот состав . Ноа если получиться усилиться то это будет замечательно .
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Born is the King
Надеюсь наша Лапорта на этот не поведется на развод агента и не даст 20+ млн этому бегунку , который как оказалось нужен только Барселонке
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Falsegoalkeeper
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"Продавать хрусталика" @ "Или обменять на Неймара" @ @ Я просто похлопаю этому умозаключению🤓
Обменять на Неймара. Нет спасибо, Дембеле один из единственных скоростных игроков Барсы. Менять его не немотивированного бразильца, отъевшего пузо бессмысленно
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Кирилл
Ответ like a boss
Ничему жизнь Барсу не учит. Продавать пока за этого хрусталика что-то могут предложить. Или обменять на Бернарду или Неймара
Слушайте, Дембеле при Хави обрел «вторую молодость»: Хави нашел к нему подход, встроил в команду как на поле, так и за ее пределами.
И Усман очень ярко себя проявляет.

Ну и ему всего лишь 25 лет - впереди много игр.
И предлагать обменять его на хрустального Неймара, которому 31 год - это смешно выглядит )
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Abu Ibrahim
Ответ Destro7451
за 50 хорошее усиление для любого топ-клуба
Не думаю . К нему нужен особый подход . Без него это балласт в составе
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ like a boss
Ничему жизнь Барсу не учит. Продавать пока за этого хрусталика что-то могут предложить. Или обменять на Бернарду или Неймара
"Продавать хрусталика"
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"Или обменять на Неймара"
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@
Я просто похлопаю этому умозаключению🤓
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Rio de Janeiro
После продажи Рафиньи варианта не продлить не будет
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Overkiller
В мире где Мудриков покупают за сотку, полтинник за Дембеля это даже не смешно.
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like a boss
Ничему жизнь Барсу не учит. Продавать пока за этого хрусталика что-то могут предложить. Или обменять на Бернарду или Неймара
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