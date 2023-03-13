Отступные Дембеле – 100 млн евро в течение года и 50 млн в июле и августе. «Барса» хочет продлить контракт с вингером

В контракте с «Барселоной» указаны две суммы отступных.

Как сообщает , до конца текущего сезона и до конца года сумма отступных вингера будет составлять 100 миллионов евро. Однако в июле и августе она будет ниже и составит 50 миллионов евро.

Контракт Дембеле с каталонцами рассчитан до 2024 года, клуб хочет его продлить. Сообщалось, что «Барса» готовится к финальным переговорам.

В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле провел 18 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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