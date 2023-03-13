Отступные Дембеле – 100 млн евро в течение года и 50 млн в июле и августе. «Барса» хочет продлить контракт с вингером
В контракте Усмана Дембеле с «Барселоной» указаны две суммы отступных.
Как сообщает Фабрицио Романо, до конца текущего сезона и до конца года сумма отступных вингера будет составлять 100 миллионов евро. Однако в июле и августе она будет ниже и составит 50 миллионов евро.
Контракт Дембеле с каталонцами рассчитан до 2024 года, клуб хочет его продлить. Сообщалось, что «Барса» готовится к финальным переговорам.
В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле провел 18 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
напиши что-то и докинь Мудрика ради плюсов
А так 50 как раз годится.
И Усман очень ярко себя проявляет.
Ну и ему всего лишь 25 лет - впереди много игр.
И предлагать обменять его на хрустального Неймара, которому 31 год - это смешно выглядит )
@
"Или обменять на Неймара"
@
@
Я просто похлопаю этому умозаключению🤓