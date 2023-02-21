«Исход противостояния «Реала» и «Ливерпуля» решит полузащита. У команд больше нет таких игроков, как Роналду и Салах образца прошлого года». Дудек об ЛЧ

Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Ежи Дудек премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Садьо Мане Мохамед Салах Футбол

Ежи Дудек поделился ожиданиями от противостояния «Реала» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

«Это две великие команды. «Мадрид» много раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды – у «Ливерпуля» (команды встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 и в 2022 году – Sports.ru).

Я был на обоих финалах – и в Киеве, и в Париже. Уровень игроков «Реала» всегда оказывал решающее значение. «Ливерпуль» не может найти способ обыграть «Мадрид», и желание реванша присутствует всегда.

Ключом к победе станет противостояние в центре поля. Полузащита «сливочных» состоит из игроков мирового класса.

У обеих команд есть проблемы в обороне, и у них сейчас нет таких игроков, как [Криштиану] Роналду, или Салах образца прошлого сезона, когда они вместе с Мане забили много голов. В этом сезоне он уже не тот игрок, каким был тогда.

Вот почему я думаю, что исход матча решит полузащита», – сказал бывший вратарь «Реала» и «Ливерпуля».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

17 комментариев

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Grime Font
Ответ Родя Раскольников
Ну, Роналду нет, зато есть микрочел, который в 7 матчах прошлогоднего плей-офф забил 10 голов включая 2 хет-трика ПСЖ и Челси. Ну так, на исход особо не повлиял, все же полузащита (оборонявшаяся 90% времени в каждом матче) сняла все вопросы задолго до.
Микрочел?! Бумер, не пытайся играть в модного зумера. Ты явно не выкупаешь их сленг.
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Leo
Кто-то верит в ливерпуль? Тем более в нынешнем состоянии? Реал пройдёт без каких-либо проблем
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ShamilK
Ответ Bolatbek Sarmanov
Благодаря Роналду Реал стал таким. Команда с характером играющий до конца
Мадрид всегда славился тем, что играл до конца. Что-то твоего Роналду не было видно, когда нужно было решить в финале ЛЧ-2014. В новейшей истории Мадрида игру до последней секунды олицетворял Рамос
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Nikro9
Микрочел😂😂😂👌🏾👌🏾👌🏾
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Андрей Хенто
Ответ Bolatbek Sarmanov
Благодаря Роналду Реал стал таким. Команда с характером играющий до конца
Роналду безусловно легенда клуба, но говорить такое, неуважение к футболистам прошлого. у Мадрида всегда был характер и до Роналду и после.
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Bolatbek Sarmanov
Благодаря Роналду Реал стал таким. Команда с характером играющий до конца
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Tsamourlidis_mufc
Дядя, у Реала нет Каземиро
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Ragnar.lothbrock
Ответ zamzam
Бензема вообще пустое место для него видимо
Ну по факту бенз уже не тот кем был в прошлом сезоне
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Мистер Уайт
Роналду прошлогоднего образца - кошмарный сон фанатов МЮ.
+3
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мать Зетмира
Куртуа, который божил фесь финал: ну-да, ну-да...
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Родя Раскольников
Ну, Роналду нет, зато есть микрочел, который в 7 матчах прошлогоднего плей-офф забил 10 голов включая 2 хет-трика ПСЖ и Челси.

Ну так, на исход особо не повлиял, все же полузащита (оборонявшаяся 90% времени в каждом матче) сняла все вопросы задолго до.
+13
-4
+9
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Вадим Слуцкий
Исход противостояния «Реала» и «Ливерпуля» решит Джо Гомес. В пользу "Реала".
0
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мать Зетмира
Про Кринжа - это люто, конечно. Похлеще фраз Мостового.
+1
-1
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Андрей Хенто
В любом матче решает полузащита, кто владеет центром поля, тот практически всегда одерживает победу. Роналду уже 5-й сезон нет в Мадриде, а все о нем говорят.
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zamzam
Бензема вообще пустое место для него видимо
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-4
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22hbypts8b
Какой Роналду? Что он несет? Можно тогда и Озила вспомнить
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Black heart
Роналду?)))
+2
-5
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