«Исход противостояния «Реала» и «Ливерпуля» решит полузащита. У команд больше нет таких игроков, как Роналду и Салах образца прошлого года». Дудек об ЛЧ
Ежи Дудек поделился ожиданиями от противостояния «Реала» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
«Это две великие команды. «Мадрид» много раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды – у «Ливерпуля» (команды встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 и в 2022 году – Sports.ru).
Я был на обоих финалах – и в Киеве, и в Париже. Уровень игроков «Реала» всегда оказывал решающее значение. «Ливерпуль» не может найти способ обыграть «Мадрид», и желание реванша присутствует всегда.
Ключом к победе станет противостояние в центре поля. Полузащита «сливочных» состоит из игроков мирового класса.
У обеих команд есть проблемы в обороне, и у них сейчас нет таких игроков, как [Криштиану] Роналду, или Салах образца прошлого сезона, когда они вместе с Мане забили много голов. В этом сезоне он уже не тот игрок, каким был тогда.
Вот почему я думаю, что исход матча решит полузащита», – сказал бывший вратарь «Реала» и «Ливерпуля».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Ну так, на исход особо не повлиял, все же полузащита (оборонявшаяся 90% времени в каждом матче) сняла все вопросы задолго до.