«Исход противостояния «Реала» и «Ливерпуля» решит полузащита. У команд больше нет таких игроков, как Роналду и Салах образца прошлого года». Дудек об ЛЧ

поделился ожиданиями от противостояния «Реала» и «Ливерпуля» в .

«Это две великие команды. « » много раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды – у «Ливерпуля» (команды встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 и в 2022 году – Sports.ru).

Я был на обоих финалах – и в Киеве, и в Париже. Уровень игроков «Реала» всегда оказывал решающее значение. « » не может найти способ обыграть «Мадрид», и желание реванша присутствует всегда.

Ключом к победе станет противостояние в центре поля. Полузащита «сливочных» состоит из игроков мирового класса.

У обеих команд есть проблемы в обороне, и у них сейчас нет таких игроков, как [ ] Роналду, или Салах образца прошлого сезона, когда они вместе с Мане забили много голов. В этом сезоне он уже не тот игрок, каким был тогда.

Вот почему я думаю, что исход матча решит полузащита», – сказал бывший вратарь «Реала» и «Ливерпуля».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.