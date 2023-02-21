Ошибка Куртуа привела к голу Салаха – вратарь «Реала» неудачно обработал мяч в штрафной. У Мохамеда 10 (8+2) очков в 7 матчах этой ЛЧ

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Даниэль Карвахаль Мохамед Салах Футбол

Тибо Куртуа результативно ошибся в матче «Реала» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Вратарь «Мадрида» принял пас верхом от Даниэля Карвахаля в свою штрафную на грудь. Опустив мяч на газон, Куртуа неудачно задел его ногой, после чего мяч отскочил к стоявшему неподалеку Мохамеду Салаху. Форвард «Ливерпуля» с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Это 10-е результативное действие египтянина в этой Лиге чемпионов. В 7 матчах у него 8 голов и 2 результативных передачи.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

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13 комментариев

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Team_Coach
Ответка была от Вини)
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Санжар Игамбердиев
Масленая поля
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Пепси пеналдувич
Легендарно. Матч думаю запомнят многие.
Хороший матч)
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Екн Лор
Куртуариус
Бекериус)
+3
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+3
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Эрнандес Эрнандес
Ответ udiekemen
Просто было каменное лицо, думаю не только у меня, а у всех фанов Реала.. то что он щас сделал 🗿 Кариус щас наверняка говорит что он не один и улыбается Хотя, вижу уж почти все игроки подскользнулись, что-то с полем не так
Улыбается не только Кариус)
+1
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чебурашка
наверняка Кариус сейчас смотрит этот матч и смеется
+3
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+3
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ТрактоПоктер
Ответ ALMANAC
Алиссон поддержал коллегу
Настоящий Джентльмен!
+7
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ALMANAC
Алиссон поддержал коллегу
+66
-1
+65
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Пепси пеналдувич
Уже 3-4 раза подскользнулись игроки. Да Куртуа начал,что то придумывать, но тут его вина мала.
С полем правда чет не то.
+7
-2
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Пепси пеналдувич
Легендарно. Матч думаю запомнят многие.
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-2
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Екн Лор
Куртуариус
+10
-3
+7
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udiekemen
Просто было каменное лицо, думаю не только у меня, а у всех фанов Реала.. то что он щас сделал 🗿 Кариус щас наверняка говорит что он не один и улыбается
Хотя, вижу уж почти все игроки подскользнулись, что-то с полем не так
+21
-2
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Фёдор Кузнецов
Что то сегодня с полем не так, постоянно кто то падает
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