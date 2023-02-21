Ошибка Куртуа привела к голу Салаха – вратарь «Реала» неудачно обработал мяч в штрафной. У Мохамеда 10 (8+2) очков в 7 матчах этой ЛЧ
Тибо Куртуа результативно ошибся в матче «Реала» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
Вратарь «Мадрида» принял пас верхом от Даниэля Карвахаля в свою штрафную на грудь. Опустив мяч на газон, Куртуа неудачно задел его ногой, после чего мяч отскочил к стоявшему неподалеку Мохамеду Салаху. Форвард «Ливерпуля» с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
Это 10-е результативное действие египтянина в этой Лиге чемпионов. В 7 матчах у него 8 голов и 2 результативных передачи.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
С полем правда чет не то.
Хотя, вижу уж почти все игроки подскользнулись, что-то с полем не так