Пеп Гвардиола: «После 50 очков «Арсенала» в 1-м круге «Сити» все еще в гонке. Это лучший трофей и комплимент для нас»
Пеп Гвардиола считает «Арсенал» фаворитом в чемпионской гонке АПЛ.
«Арсенал» по-прежнему фаворит, потому что он впереди. Они провели невероятный первый круг, затем наступил небольшой спад, но теперь они возвращаются.
«Арсенал» много лет не выигрывал Премьер-лигу, и это придает им больше сил, чтобы побеждать в матчах на 93-й, 98-й минутах.
Это то, что есть у них, в отличие от нас, ведь «Сити» выигрывал [АПЛ] два раза подряд. После двух титулов АПЛ подряд и 50 очков у «Арсенала» в первом круге мы все еще в гонке.
Обычно в Англии, если команда, много выиграв, плохо начинает сезон или кто-то играет лучше, ее списывают. Она нестабильна. Но «Сити» все еще в гонке. Это лучший трофей и комплимент, который мы можем получить.
Я не знаю, что произойдет в конце сезона, но они знают, что мы хотим победить и будем бороться. Это здорово», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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Энфилд
Этихад
Брайтон на Эмирейтс
Сейнт Джеймс Парк.
Многое будет зависеть от того,сколько очков Арсенал наберёт в этих матчах.
P.S Челси если в себя поверит,тоже может проблем доставить,но не особо верю.
Сыроваты ещё,как команда и игра на Эмирейтс.
Отдавай титул,у тебя и так много.
ЛЧ бери и все довольны будут 😉
Такое возможно только против Пепа и больше никого