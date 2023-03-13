Пеп Гвардиола: «После 50 очков «Арсенала» в 1-м круге «Сити» все еще в гонке. Это лучший трофей и комплимент для нас»

считает «Арсенал» фаворитом в чемпионской гонке .

« » по-прежнему фаворит, потому что он впереди. Они провели невероятный первый круг, затем наступил небольшой спад, но теперь они возвращаются.

«Арсенал» много лет не выигрывал Премьер-лигу, и это придает им больше сил, чтобы побеждать в матчах на 93-й, 98-й минутах.

Это то, что есть у них, в отличие от нас, ведь «Сити» выигрывал [АПЛ] два раза подряд. После двух титулов АПЛ подряд и 50 очков у «Арсенала» в первом круге мы все еще в гонке.

Обычно в Англии, если команда, много выиграв, плохо начинает сезон или кто-то играет лучше, ее списывают. Она нестабильна. Но «Сити» все еще в гонке. Это лучший трофей и комплимент, который мы можем получить.

Я не знаю, что произойдет в конце сезона, но они знают, что мы хотим победить и будем бороться. Это здорово», – сказал главный тренер « ».

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