Пеп Гвардиола: «После 50 очков «Арсенала» в 1-м круге «Сити» все еще в гонке. Это лучший трофей и комплимент для нас»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает «Арсенал» фаворитом в чемпионской гонке АПЛ.

«Арсенал» по-прежнему фаворит, потому что он впереди. Они провели невероятный первый круг, затем наступил небольшой спад, но теперь они возвращаются.

«Арсенал» много лет не выигрывал Премьер-лигу, и это придает им больше сил, чтобы побеждать в матчах на 93-й, 98-й минутах.

Это то, что есть у них, в отличие от нас, ведь «Сити» выигрывал [АПЛ] два раза подряд. После двух титулов АПЛ подряд и 50 очков у «Арсенала» в первом круге мы все еще в гонке.

Обычно в Англии, если команда, много выиграв, плохо начинает сезон или кто-то играет лучше, ее списывают. Она нестабильна. Но «Сити» все еще в гонке. Это лучший трофей и комплимент, который мы можем получить.

Я не знаю, что произойдет в конце сезона, но они знают, что мы хотим победить и будем бороться. Это здорово», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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22 комментария

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Кактус Каким
Надеюсь лондонский евробестрофейник споткнется о Челси и потеряет 3 очка для ажиотажа в гонке
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Артур Мкртычян
Ответ ML26
Люблю, когда люди про спорт пишут «по-любому»
в гостях уже нагнули. что же помешает сделать это дома.
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ML26
Ответ Артур Мкртычян
Сити нагнет арсенал. по любому
Люблю, когда люди про спорт пишут «по-любому»
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Сити молодцы, хейтеры называют и цистерной и как угодно от злобы, потому, что почему то Пеп и его банда забирают титулы в АПЛ, а то, что Ньюкасл, и Ливер, да и МЮ будут такие же цистерны, то это "другое" да и в составы своих команд деньги вкидывают не хилые, только выхлоп - 0 (зеро) Челси и МЮ не дадут соврать...
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Lunatic Insane
тут это не "комплимент", а "почесть", "честь и хвала"
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Максим Федорушкин
Ответ Доминатор3000
Пеп,ты зубы не заговаривай. Отдавай титул,у тебя и так много. ЛЧ бери и все довольны будут 😉
Нет, уж нам АПЛ надо ну и ЛЧ
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Артур Мкртычян
Ответ ML26
С ливером, Сити и Ньюкаслом достаточно будет не проиграть. Всех остальных выигрываем и идем праздновать🕺🏻
Сити нагнет арсенал. по любому
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Пирс Морган
Ответ ML26
66=61? Что по математике, Пирс?
Арсенал пойдет дальше по лиге Европе, если Сити вылетит из лч, у них будет меньше матчей, еще неизвестно, кто победит в АПЛ
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Евгений Громов 22
Заметил что даже Пеп называет свою команду,, Сити,, Привычка видимо не даёт сказать на неё,, Манчестер..
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Falsegoalkeeper
Ответ Real_v_dushe
В случае Реала и Ливерпуля тогда лысому каталонцу сильно помог судейский допинг.
Ты оговорился. Реалу в матче с Сити помог сильный фарт. Слово «судейский» лишнее
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Гани Дюсенов
Ответ Доминатор3000
Переживаю только за 4 игры. Энфилд Этихад Брайтон на Эмирейтс Сейнт Джеймс Парк. Многое будет зависеть от того,сколько очков Арсенал наберёт в этих матчах. P.S Челси если в себя поверит,тоже может проблем доставить,но не особо верю. Сыроваты ещё,как команда и игра на Эмирейтс.
Челси нельзя списывать со счетов. Там есть топ исполнители
+4
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ML26
Ответ Доминатор3000
Переживаю только за 4 игры. Энфилд Этихад Брайтон на Эмирейтс Сейнт Джеймс Парк. Многое будет зависеть от того,сколько очков Арсенал наберёт в этих матчах. P.S Челси если в себя поверит,тоже может проблем доставить,но не особо верю. Сыроваты ещё,как команда и игра на Эмирейтс.
С ливером, Сити и Ньюкаслом достаточно будет не проиграть. Всех остальных выигрываем и идем праздновать🕺🏻
+2
-2
0
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ML26
Ответ Пирс Морган
Команды идут наравне, зарешает календарь
66=61? Что по математике, Пирс?
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Доминатор3000
Ответ ML26
Арсенал должен без проблем выигрывать домашние матчи с Пэлас и Лидс, а дальше уже на характере довести дело до логического исхода
Переживаю только за 4 игры.
Энфилд
Этихад
Брайтон на Эмирейтс
Сейнт Джеймс Парк.
Многое будет зависеть от того,сколько очков Арсенал наберёт в этих матчах.
P.S Челси если в себя поверит,тоже может проблем доставить,но не особо верю.
Сыроваты ещё,как команда и игра на Эмирейтс.
+4
-2
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ML26
Арсенал должен без проблем выигрывать домашние матчи с Пэлас и Лидс, а дальше уже на характере довести дело до логического исхода
+4
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Real_v_dushe
Ответ Burel
реал выиграл 31 матч из 38 и не стал чемпионом. Ливерпуль набрал 97 очков и не стал чемпионом. Такое возможно только против Пепа и больше никого
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Доминатор3000
Пеп,ты зубы не заговаривай.
Отдавай титул,у тебя и так много.
ЛЧ бери и все довольны будут 😉
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Alex Qwer
Как ни крути ... Лысый шарлотан топ
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Пирс Морган
Команды идут наравне, зарешает календарь
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Burel
реал выиграл 31 матч из 38 и не стал чемпионом. Ливерпуль набрал 97 очков и не стал чемпионом.
Такое возможно только против Пепа и больше никого
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DolJun
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А. Мостовой
Пеп Гвардиола: «После трех миллиардов на трансферы «Сити» все еще в гонке. Это лучший трофей и комплимент для нас. Дайте мне еще 15 защитников и может даже пройдем Лейпциг»
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