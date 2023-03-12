Пеп Гвардиола: «Холанд должен забивать по 5 голов в каждом матче. У него невероятный сезон»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола пошутил, что Эрлинг Холанд должен забивать по 5 голов за матч.

Вчера «Манчестер Сити» выиграл у «Кристал Пэлас» (1:0) в игре 27-го тура АПЛ. Холанд забил победный гол с пенальти на 78-й минуте.

«Холанд должен забивать по пять голов в каждом матче.

Когда он не забивает, возникает давление, но этот парень не должен его испытывать, ведь пока он проводит невероятный сезон. В первом тайме он упустил пару моментов. Забить с пенальти было сложнее, я считаю! Но Холанд всегда рядом, он получает удовольствие. То, как они с партнерами по команде празднуют голы, показывает, как Эрлинг счастлив здесь, и как мы довольны им.

Это молодой парень. У него такой характер, что сомнений в его голе с пенальти не было. Это было отлично.

Статистика Холанда говорит сама за себя. Он так много забивает в этой лиге, а ведь сейчас еще март. Он никогда не теряет концентрацию – это одно из главных качеств, о котором я узнал по работе с ним.

Холанд может не забить один-два момента, но он не расстраивается и не чувствует себя подавленным. Он всегда думает позитивно и говорит себе: «Я забью следующий». Он знает, что шансы будут. Это отличное умение для футболиста.

Обычно в футболе или баскетболе мысли о последнем действии не дают показывать максимум, а этот парень думает: «Окей, сколько времени у нас еще есть? У меня целый час». И это здорово.

Конечно, он испытывает давление. Давление – это здорово, и Холанд должен жить с ним и справляться с этим. Но это хорошо, ведь это толкает к тому, чтобы показывать максимум», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

В этом сезоне у 22-летнего нападающего 33 гола и 5 результативных передач в 34 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Полную статистику норвежца можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марслан Акматалиев
Ответ Pepe Frog
Когда Месси на чм забивал с пенальти, то все говорили ,что он лучший , goat и так далее . Ну вообщем всячески восхищались им . А как Холланд забил с пенальти так все . Сдулся , не тянет уровень, опустился .
Успокойся, никто так не говорит про Холланда. Лишь бы приплести под любую новость Месси))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хороший фрукт
Ответ Pepe Frog
Когда Месси на чм забивал с пенальти, то все говорили ,что он лучший , goat и так далее . Ну вообщем всячески восхищались им . А как Холланд забил с пенальти так все . Сдулся , не тянет уровень, опустился .
всё таки самый красивый гол был с кончиком волос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
каток Третьяка
мне кажется Пеп как обычно любит ломать то, что работает... стиль игры изменил, Холланд стал меньше получать пасов... соответственно и голов стало меньше...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Вадим Слуцкий
За последние 10 матчей он 5 голов пока не забил, а и те, что забил, в основном, с пенальти.
Тут простой рецепт есть !
Надо или МС менять тренера или Холланду команду )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis242424
Гвардиоле он не нужен был. Ему его навязали. Он еле терпит его. Здесь видна насмешка над ним. Холанд перекантуется недолго в МС. И уйдет. Он тоже понимает, что вне зоны комфорта.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artyom Yakovenko
Ответ reteka
После нового года он играет отвратительно. У него явные физические проблемы, раз еле по полю ползает
явные перемены в игре Сити.
Вместо вертикального футбола -горизонтальный перекат.
тут Месси нужен,а не Холланд.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artyom Yakovenko
Ответ Алексей Даценко
Ох уж эти слухи Но правды ради ,не совсем игрок гвардиоловского футбола Нужно пространство для него,зоны С условным реалом,ливером,когда команда может убежать в атаку через 3-5 передач ,чувствовал бы себя как рыба в воде .имхо
точней не совсем игрок этой версии Сити.
Ранее Сити играл более вертикально.
на Холанда меньше всего партнёры пасы дают при его рывках.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pepe Frog
Когда Месси на чм забивал с пенальти, то все говорили ,что он лучший , goat и так далее . Ну вообщем всячески восхищались им . А как Холланд забил с пенальти так все .
Сдулся , не тянет уровень, опустился .
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ deadjoker
Когда играли на холланда он по 2-3 за матч клал, как только стали играть поперек для большего контроля моментов у него почти не стало. Отсюда и результаты.
В точку сказал. Красаучег!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Даценко
Ответ Кино Музыка
Явный спад, и он затягивается. Привык что играют на него и в ровной игре теряется. По слухам, разочарован переходом, наводит мосты в Реал.
Ох уж эти слухи
Но правды ради ,не совсем игрок гвардиоловского футбола
Нужно пространство для него,зоны
С условным реалом,ливером,когда команда может убежать в атаку через 3-5 передач ,чувствовал бы себя как рыба в воде .имхо
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reteka
После нового года он играет отвратительно. У него явные физические проблемы, раз еле по полю ползает
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Когда играли на холланда он по 2-3 за матч клал, как только стали играть поперек для большего контроля моментов у него почти не стало. Отсюда и результаты.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Явный спад, и он затягивается. Привык что играют на него и в ровной игре теряется. По слухам, разочарован переходом, наводит мосты в Реал.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
meredow06
Холанд🐑
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Пеп надеется, что Холанд хоть немного Месси)))
Пусть хоть по одному забивает, а то несколько матчей вообще без голов
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
За последние 10 матчей он 5 голов пока не забил, а и те, что забил, в основном, с пенальти.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий