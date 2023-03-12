Пеп Гвардиола: «Холанд должен забивать по 5 голов в каждом матче. У него невероятный сезон»

пошутил, что должен забивать по 5 голов за матч.

Вчера «Манчестер Сити» выиграл у « » (1:0) в игре 27-го тура . Холанд забил победный гол с пенальти на 78-й минуте.

«Холанд должен забивать по пять голов в каждом матче.

Когда он не забивает, возникает давление, но этот парень не должен его испытывать, ведь пока он проводит невероятный сезон. В первом тайме он упустил пару моментов. Забить с пенальти было сложнее, я считаю! Но Холанд всегда рядом, он получает удовольствие. То, как они с партнерами по команде празднуют голы, показывает, как Эрлинг счастлив здесь, и как мы довольны им.

Это молодой парень. У него такой характер, что сомнений в его голе с пенальти не было. Это было отлично.

Статистика Холанда говорит сама за себя. Он так много забивает в этой лиге, а ведь сейчас еще март. Он никогда не теряет концентрацию – это одно из главных качеств, о котором я узнал по работе с ним.

Холанд может не забить один-два момента, но он не расстраивается и не чувствует себя подавленным. Он всегда думает позитивно и говорит себе: «Я забью следующий». Он знает, что шансы будут. Это отличное умение для футболиста.

Обычно в футболе или баскетболе мысли о последнем действии не дают показывать максимум, а этот парень думает: «Окей, сколько времени у нас еще есть? У меня целый час». И это здорово.

Конечно, он испытывает давление. Давление – это здорово, и Холанд должен жить с ним и справляться с этим. Но это хорошо, ведь это толкает к тому, чтобы показывать максимум», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

В этом сезоне у 22-летнего нападающего 33 гола и 5 результативных передач в 34 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику норвежца можно найти здесь.

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