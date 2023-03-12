Пеп Гвардиола: «Холанд должен забивать по 5 голов в каждом матче. У него невероятный сезон»
Пеп Гвардиола пошутил, что Эрлинг Холанд должен забивать по 5 голов за матч.
Вчера «Манчестер Сити» выиграл у «Кристал Пэлас» (1:0) в игре 27-го тура АПЛ. Холанд забил победный гол с пенальти на 78-й минуте.
«Холанд должен забивать по пять голов в каждом матче.
Когда он не забивает, возникает давление, но этот парень не должен его испытывать, ведь пока он проводит невероятный сезон. В первом тайме он упустил пару моментов. Забить с пенальти было сложнее, я считаю! Но Холанд всегда рядом, он получает удовольствие. То, как они с партнерами по команде празднуют голы, показывает, как Эрлинг счастлив здесь, и как мы довольны им.
Это молодой парень. У него такой характер, что сомнений в его голе с пенальти не было. Это было отлично.
Статистика Холанда говорит сама за себя. Он так много забивает в этой лиге, а ведь сейчас еще март. Он никогда не теряет концентрацию – это одно из главных качеств, о котором я узнал по работе с ним.
Холанд может не забить один-два момента, но он не расстраивается и не чувствует себя подавленным. Он всегда думает позитивно и говорит себе: «Я забью следующий». Он знает, что шансы будут. Это отличное умение для футболиста.
Обычно в футболе или баскетболе мысли о последнем действии не дают показывать максимум, а этот парень думает: «Окей, сколько времени у нас еще есть? У меня целый час». И это здорово.
Конечно, он испытывает давление. Давление – это здорово, и Холанд должен жить с ним и справляться с этим. Но это хорошо, ведь это толкает к тому, чтобы показывать максимум», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
В этом сезоне у 22-летнего нападающего 33 гола и 5 результативных передач в 34 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Полную статистику норвежца можно найти здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Надо или МС менять тренера или Холланду команду )))
Вместо вертикального футбола -горизонтальный перекат.
тут Месси нужен,а не Холланд.
Ранее Сити играл более вертикально.
на Холанда меньше всего партнёры пасы дают при его рывках.
Сдулся , не тянет уровень, опустился .
Но правды ради ,не совсем игрок гвардиоловского футбола
Нужно пространство для него,зоны
С условным реалом,ливером,когда команда может убежать в атаку через 3-5 передач ,чувствовал бы себя как рыба в воде .имхо
Пусть хоть по одному забивает, а то несколько матчей вообще без голов