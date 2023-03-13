Вальверде об отмене гола «Барсе»: «Мяч задел руку 5 пасов назад, это абсурд. Не знаю, есть ли такому место в мире футбола»

Теги Барселона Атлетик Эрнесто Вальверде Ла Лига судьи Икер Муниаин видеоповторы Футбол

Эрнесто Вальверде прокомментировал отмену гола «Атлетика» в матче с «Барселоной» (0:1).

Судья Хесус Хиль Мансано отменил гол Иньяки Уильямса на 87-й минуте матча 25-го тура Ла Лиги после консультации с ВАР. Рефери решил, что Икер Муниаин нарушил правила в начале атаки, когда задел мяч рукой в верховой борьбе с Френки де Йонгом.

«Я не слишком много увидел на изображении, но это не имеет значения. ВАР существует для того, чтобы исправлять ошибки, но такие вещи...

Если судья отменяет гол, потому что мяч задел руку пять пасов назад, я не знаю, есть ли такому место в мире футбола. Это абсурд. Всегда есть какие-то нарушения, но мы в заднице, потому что проиграли. Мы не в лучшей форме», – сказал главный тренер «Атлетика».

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Хави об отмене гола «Атлетика»: «Очевидная игра рукой. Никогда не было ощущения, что «Барса» побеждает благодаря судьям»

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46 комментариев

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МГЕР
Ответ llolishe
Вальверде можно понять-забей такой гол Реал или Барселона-посмел бы судья отменить гол?
Отменили гол Месси в ворота атлетико мадрид, кубок короля, по моему 2020год, после чего Барса выбила из борьбы. Там вообще мяч просто касаясь руки, и не меняя направление упал к ногам гения, а он заколотил в ворота облака, вар, и гол отменён. Закон для всех, даже для Барсы и Реала
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спортикетт
Ответ SoCool
Такие уж правила. Не люблю вар, но тут всё закономерно, арбитр не заметил игры рукой, судьи на вар эту ошибку исправили.
вот только в других матча судье не исправляют.
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olimbek
Пусть лучше объясни, каким образом ты пр0ср@л ответные матчи против Ромы и Ливера? Такой гандикап умудрился сливать. Никогда не прощу за это.
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Miraziz Ergashev
Ответ AminO2
Из Уругвая 5 выглядит как 2.
Это же не Вальверде из реала, это тренер Атлетик Бильбао
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Bulat89
Ответ SoCool
Такие уж правила. Не люблю вар, но тут всё закономерно, арбитр не заметил игры рукой, судьи на вар эту ошибку исправили.
Это глупое правило.
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AminO2
Ответ falkao2013
О каких 5 пасах назад ты говоришь Эрнесто?) После нарушения правила Муниаином,было сделано 2 паса и один из них голевой.
Из Уругвая 5 выглядит как 2.
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Вячеслав Суворов
Если бы небыло паса рукой в начале атаки то небыло бы и гола.
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EmilKB24
Ответ filippa
нде то расскпзывали что поосмптривают чуть ли не до ввода меча. если бы гола не быдо дык и не сиотрели бы. вар же только на крпсную и на гол.
Да понятно, что если бы не было гола, то не смотрели бы.

То есть каждый гол рассматривают с момента получения мяча командой? Потому что я мало видел отмененных голов, если голевая атака началась с отбора с фолом. А таких достаточно много бывает, не только в Испании.
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Растиньяк
Кабинет умеет выигрывать только таким способом
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AIBOLIT66
мы во дворе, когда в шахматы играли, больше трёх ходов не перехаживали....
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filippa
Ответ EmilKB24
Вопрос несколько сложнее. Это была игра рукой? Безусловно. Судья должен был свистеть или игру рукой, или опасную игру, но в любом случае, голевой атаки быть не должно было. Но дело в другом. А VAR насколько назад будет отматывать атаки? Тут рука начала голевую атаку, которая была стремительна. А если будет игра рукой (или другой фол) и начнется атака, которая приведет к голу через 20 пасов? VAR тоже отменять гол будет?
нде то расскпзывали что поосмптривают чуть ли не до ввода меча. если бы гола не быдо дык и не сиотрели бы. вар же только на крпсную и на гол.
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Лучезарный
Ответ Boni Jek
Рука ✋️ была? Была!все давай!
Ну это же только атаки касается. В защите то можно, куча поправок. Недавно даже с линии прям выбили и ничего. Какую-то опорную руку выдумали. Чепуха. Скоро увидим, в каких-нибудь Химках, как игрок сначала матча на задницы вдоль линии ворот ползает
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filippa
Ответ Алексей Марков
Помнится Челси год назад забил Реалу с липового углового. Смотреть не стали
дык угловве же не смотрит вар. там только если был гол.
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filippa
спартак Доелмотив. года 2 назад. локо забил после нарушения через минуту почти. отмениди Ливерпуль Маню тогдаже но тогда Маню вроде засщитали...
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Boni Jek
Ответ Спартак сила
расформировать зенит и бчк отправить в лигу верблюдов
Скоро судейский реал отправят в сегунду
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Boni Jek
Ответ Exyxea
А насколько далеко можно смотреть когда была игра рукой? А если бы она была 2 минуты назад - мяч бы не выходил из игры, а потом забили гол, то стоит засчитывать или нет? Где грань. Ощущение, что фифа специально оставляет окна для трактовок
2 минуты не было.после руки прошло 17 секунд,просто ты матч не смотрел,от куда тебе смотреть ла лигу??

!!!
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Футбол_это_жизнь
Ответ Сикарио
Эрнесто, ты же сам тренировал коррупционный кабинет, чего удивляешься?
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llolishe
Вальверде можно понять-забей такой гол Реал или Барселона-посмел бы судья отменить гол?
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falkao2013
О каких 5 пасах назад ты говоришь Эрнесто?) После нарушения правила Муниаином,было сделано 2 паса и один из них голевой.
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Boni Jek
Ответ Лучезарный
ВАР превратил футбол в формализм. И судьи, то что видят, как хотят, так и трактуют. После каждого углового можно идти смотреть мультики. Найдешь из чего пенальти придумать. А когда реф не хочет видеть фол, хоть ты голову топором отруби
Рука ✋️ была? Была!все давай!
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Boni Jek
Ответ Raindrop Drop Top
Вальвердыч поплыл конечно 🤣 После перехвата рукой, было всего 2 передачи
Точно 😁)))
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llolishe
Ответ Destro7451
интересно, а по его логике, если убийцу вычислят по видео через 5 дней, то всё, не сажаем?
Так Манчестер Сити вычилсили же ,но их отмазали
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llolishe
В нынешнем футболе наврятле дождешься справедливости
Все эти трактовки всегда будут в пользу более именитой команды
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Boni Jek
Ответ Футбол_это_жизнь
Игра рукой была? Была! И там не было 5 пасов. Перерастаем между игроками Атлетико. Завладели мячом путём нарушения, пас и финтящем убежал один на один! А то местные пишут - фол был 10 пасов назад, фол был позавчера, в 2800 метров от ворот Барсы, и вообще это не рука а задняя поверхность бедра у Муниана, и вообще Де Йонг свой ноной поднял руку и заставил его играть рукой.
Ты прав...
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Футбол_это_жизнь
Ответ yarmuck
Вальверде и ты два лжеца
Вальверде человечище по сравнению с ним. Зря ты так.
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