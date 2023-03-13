Вальверде об отмене гола «Барсе»: «Мяч задел руку 5 пасов назад, это абсурд. Не знаю, есть ли такому место в мире футбола»

прокомментировал отмену гола «Атлетика» в матче с «Барселоной» (0:1).

Судья Хесус Хиль Мансано отменил гол Иньяки Уильямса на 87-й минуте матча 25-го тура после консультации с ВАР. Рефери решил, что нарушил правила в начале атаки, когда задел мяч рукой в верховой борьбе с Френки де Йонгом.

«Я не слишком много увидел на изображении, но это не имеет значения. ВАР существует для того, чтобы исправлять ошибки, но такие вещи...

Если судья отменяет гол, потому что мяч задел руку пять пасов назад, я не знаю, есть ли такому место в мире футбола. Это абсурд. Всегда есть какие-то нарушения, но мы в заднице, потому что проиграли. Мы не в лучшей форме», – сказал главный тренер «Атлетика».

Защитник «Атлетика» Баленсиага об отмене гола «Барселоне»: «Мяч попал в плечо, кажется. Нельзя отнимать гол в такой игре, мы заслужили ничью»

Хави об отмене гола «Атлетика»: «Очевидная игра рукой. Никогда не было ощущения, что «Барса» побеждает благодаря судьям»

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