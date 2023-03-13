Хави об отмене гола «Атлетика»: «Очевидная игра рукой. Никогда не было ощущения, что «Барса» побеждает благодаря судьям»

Теги Барселона Атлетик Хави Ла Лига судьи Икер Муниаин Футбол

Хави оценил отмену гола «Атлетика» в матче с «Барселоной» (0:1) в Ла Лиге.

«Муниаин сыграл рукой абсолютно очевидно. Мы доверяем судьям, и у меня никогда не было ощущения, что мы побеждаем благодаря судьям. 

Изначально игру рукой я не заметил, подумав, что был офсайд, но его не было. Позже я посмотрел повтор и убедился – игра рукой была», – сказал главный тренер «Барселоны».

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19 комментариев

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Footballeur
Хави такие ощущения могут быть когда ты не платишь судьям, а они помогают. А когда ты заранее заплатил это выглядит как должное.
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Ronny92
Ответ Barsa! bolshe chem klub
а вот хейтерята из спортс.ру верят что только благодаря судьям Барса побеждала побеждает и будет побеждать. вчера Рафинья только благодаря судьям закинул голешник в раздевалку. а Тер-штеген отбивался флажками боковых судей... а святая "КОМАНДА" лигу чемпионов брала исключительно благодаря мастерству. то что им в трёх розыгрышах помогали- это другое!!!
Ты наверное не родился, и не помнишь европозоров судьялоны в ЛЧ, понимаю
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Nike of FW
Вот сейчас и посмотрим кто топит за решения по правилам ..... а кто спарведливость интересует в последнюю очередь
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Spiker1606
Ответ Barca
Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандеса, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Виктора Кашшаи, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса фанаты Реала не хотят вспомнить?
Получается этих судей купила Барселона?
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Spiker1606
Ответ Рустам Микогазиев
кто видел в динамике? было там? на фото как будто было и спорить не о чем... видимо Атлетик пытается поддавить из-за темы с Ногейрой
Там мяч в плечо попал
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SCHOKKKK
И 6 мая 2009 года у тебя не было такого ощущения, Чави?🤣
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vandam777
Видно сразу барса продолжает коррупцию судей Барсу надо наказать отобрать все очки и в сегунду
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batterbin
Ответ truboprovodchik2019
Свидетели Эвребевы на месте, хоть что-то в мире постоянное
Как и честные судьи на службе у бчк...
+3
-4
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Рус
Лицемер, как тренер оказался так себе, так и человек!(
+7
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Barca
Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандеса, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Виктора Кашшаи, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса фанаты Реала не хотят вспомнить?
+2
-2
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Barca
Ой, сейчас хейтеры будут вспоминать Эвребе, он там от икоты ещё не умер?
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Barsa! bolshe chem klub
а вот хейтерята из спортс.ру верят что только благодаря судьям Барса побеждала побеждает и будет побеждать.
вчера Рафинья только благодаря судьям закинул голешник в раздевалку. а Тер-штеген отбивался флажками боковых судей...

а святая "КОМАНДА" лигу чемпионов брала исключительно благодаря мастерству.

то что им в трёх розыгрышах помогали- это другое!!!
+4
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Lobelopa
Ответ Рустам Микогазиев
кто видел в динамике? было там? на фото как будто было и спорить не о чем... видимо Атлетик пытается поддавить из-за темы с Ногейрой
Очевидно, что было. Но хруст свеженапечатанных купюр в кармане судьи заглушает голос справедливости.
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truboprovodchik2019
Ответ Нурбол Жумаскалиев
у хави память рыбки что-ли? про евребе забыл?
Свидетели Эвребевы на месте, хоть что-то в мире постоянное
+4
-8
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King_X
😂😂😂
0
-2
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Aleks Abkhalimov
Эвребе улыбнулся
+2
-3
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Рустам Микогазиев
кто видел в динамике? было там? на фото как будто было и спорить не о чем... видимо Атлетик пытается поддавить из-за темы с Ногейрой
+5
-3
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Lobelopa
Лооол. Шапе, научи лучше свои пиломатериалы в футбол играть. А вашими купленными судьями уже занимаются профильные организации. Скоро будешь покорять Сегунду, физручелово.
+7
-5
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Нурбол Жумаскалиев
у хави память рыбки что-ли? про евребе забыл?
+24
-11
+13
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