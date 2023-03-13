Хави об отмене гола «Атлетика»: «Очевидная игра рукой. Никогда не было ощущения, что «Барса» побеждает благодаря судьям»
Хави оценил отмену гола «Атлетика» в матче с «Барселоной» (0:1) в Ла Лиге.
«Муниаин сыграл рукой абсолютно очевидно. Мы доверяем судьям, и у меня никогда не было ощущения, что мы побеждаем благодаря судьям.
Изначально игру рукой я не заметил, подумав, что был офсайд, но его не было. Позже я посмотрел повтор и убедился – игра рукой была», – сказал главный тренер «Барселоны».
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вчера Рафинья только благодаря судьям закинул голешник в раздевалку. а Тер-штеген отбивался флажками боковых судей...
а святая "КОМАНДА" лигу чемпионов брала исключительно благодаря мастерству.
то что им в трёх розыгрышах помогали- это другое!!!