Хави об отмене гола «Атлетика»: «Очевидная игра рукой. Никогда не было ощущения, что «Барса» побеждает благодаря судьям»

оценил отмену гола « » в матче с «Барселоной» (0:1) в .

« сыграл рукой абсолютно очевидно. Мы доверяем судьям, и у меня никогда не было ощущения, что мы побеждаем благодаря судьям.

Изначально игру рукой я не заметил, подумав, что был офсайд, но его не было. Позже я посмотрел повтор и убедился – игра рукой была», – сказал главный тренер «Барселоны».

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