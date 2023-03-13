Кудряшов про автогол с Хорватией: «Когда они взяли бронзу на ЧМ, кто-то написал: «А тебе медаль дали?»

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Федор Кудряшов рассказал про автогол, который он забил в игре России и Хорватии (0:1).

– Эмоции Кудряшова в ночь после игры с Хорватией и сейчас – две большие разницы?

– Та ночь была уже нормальной. А вот первые два часа было тяжело, хотя родные, близкие и партнеры по команде поддержали.

– Главный тренер поддержал?

– Да. И после поражения нужно было идти дальше. Случилось и случилось, что уже посыпать голову пеплом.

– Какие стальные нервы должны быть, чтобы через какое-то недолгое время ты начал не так остро воспринимать эту ситуацию?

– Скажу так: тот момент был не самым тяжелым в моей карьере. Хуже было, когда начались проблемы со спиной. И еще в тот момент я играл и делал это ужасно. Я подвел команду, за всю карьеру у меня не было такого, чтобы в двух-трех играх подряд были результативные ошибки. И вот та осень стала самой тяжелой в плане психологии. Помогло то, что общался со спортивным психологом.

Ты не представляешь, каким я был. Вообще ни с кем не общался, даже с детьми не мог нормально говорить. Дочка просит помочь с домашним заданием, а я не мог ей нормально ответить, срывался, говорил: «Дочь, все, я не могу, лучше со мной сейчас не разговаривай». И клал трубку. Мне было так тяжело, что даже дети почувствовали это.

– Какой период был тяжелым?

– Сентябрь-ноябрь. Я не попадал в заявку, не обижаясь ни на кого, понимал, из-за чего это происходит, и что нужно менять ситуацию, но без помощи психолога я не мог найти выход.

– Хоть раз этот гол в свои ворота в матче с хорватами снился?

– Нет, но часто его видел в соцсетях. В последний раз напомнили о нем, когда Хорватия стала бронзовым призером чемпионата мира в Катаре. Мне кто-то написал: «А тебе медаль дали?» Было смешно. Наверное, болельщики не поймут, но тот матч остался позади, да и нас, как показало время, не пустили на чемпионат мира.

– Кудряшов – известная фамилия, с заслугами. Когда сегодня всплывает твое имя, всегда будут вспоминать тот самый гол.

– Да. И?

– Ты как к этому относишься?

– Я об этом не задумываюсь. Есть много более важных тем и мыслей, нежели задумываться о том, кто что подумает при упоминании моей фамилии, – сказал защитник «Антальяспора».

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12 комментариев

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Tydeus
Ответ Дмитрий Калашников
в том то и дело, упади сразу может и гола не было. а он подумал, что от него будет польза от травмированного в штрафной!
Если бы остановили игру. Задним умом все крепки. То у них самоотдачи нет, то за самоотдачу и случайный автогол в игре-отскоке на морально-волевых на мокром поле предъявляем.
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Александр Зубков
Ответ Владимир Пушкарев
Нападающие создают или реализуют моменты ? Может вопрос к полузащите?
а полузащите кто мяч даёт? Защита. А ей кто? Вратарь! Значит Сафонов виноват.
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Владимир Пушкарев
Ответ dreamstep
Полные бакланы обвиняют Кудряшову, предъявите лучше претензии к нашему нападению которое в том матча вообще ни момента не создало.
Нападающие создают или реализуют моменты ? Может вопрос к полузащите?
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Дмитрий Калашников
Ответ Tydeus
Кудряшов мышцу тогда дернул и по сути на одной ноге доигрывал, на мокром поле неудачно в одном эпизоде сыграл. Его будут помнить за чемпионат мира и старание, по самоотдаче никаких вопросов не было. Но если футбол смотреть, не отрываясь от экрана смартфона и только нарезкой лучших моментов, тогда да
в том то и дело, упади сразу может и гола не было. а он подумал, что от него будет польза от травмированного в штрафной!
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Tydeus
Ответ Pok_Toholo
"Когда сегодня всплывает твое имя, всегда будут вспоминать тот самый гол" По хорошему стоило врезать за такие слова этому недожурналеру, тем более это чушь. Не думаю что кто-то помнит этот автогол, и связывает Кудряшова с невыходом на ЧМ
Кудряшов мышцу тогда дернул и по сути на одной ноге доигрывал, на мокром поле неудачно в одном эпизоде сыграл.
Его будут помнить за чемпионат мира и старание, по самоотдаче никаких вопросов не было. Но если футбол смотреть, не отрываясь от экрана смартфона и только нарезкой лучших моментов, тогда да
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Александр Зубков
Ответ dreamstep
Полные бакланы обвиняют Кудряшову, предъявите лучше претензии к нашему нападению которое в том матча вообще ни момента не создало.
Совершенно верно. Весь матч отскакивали отскакивали и дооотскакивались.
+3
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+3
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Stan789
Ответ dreamstep
Полные бакланы обвиняют Кудряшову, предъявите лучше претензии к нашему нападению которое в том матча вообще ни момента не создало.
Этот матч был тотальным позорищем.
Хорошо хоть дождь лютый шёл, так бы пятёрку хорваты закатили.
Гол Кудряшова просто квинтэссенция.
К слову, при Карпине я игры у сборной не видел, может не то смотрел конечно.
+6
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+6
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Pok_Toholo
"Когда сегодня всплывает твое имя, всегда будут вспоминать тот самый гол"
По хорошему стоило врезать за такие слова этому недожурналеру, тем более это чушь. Не думаю что кто-то помнит этот автогол, и связывает Кудряшова с невыходом на ЧМ
+7
0
+7
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Recreated
Ответ Екн Лор
По-хорошему, мы не заслуживали той ничьей с Хорватией. Да и вообще почти весь отбор отскакивали, было бы чудо займи мы 1 место
Но лысый знатно помог и облегчил хорватам!
0
-1
-1
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Recreated
О безмозговом написали
0
-1
-1
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Екн Лор
По-хорошему, мы не заслуживали той ничьей с Хорватией. Да и вообще почти весь отбор отскакивали, было бы чудо займи мы 1 место
+10
0
+10
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dreamstep
Полные бакланы обвиняют Кудряшову, предъявите лучше претензии к нашему нападению которое в том матча вообще ни момента не создало.
+17
-1
+16
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