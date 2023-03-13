«Fan ID мне не нравится, но в плане безопасности это имеет смысл. Надо дорабатывать, потому что нужны Госуслуги. А если телефон сел или его нет?» Экс-игрок «Зенита» Горовой о паспорте болельщика

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Борис Горовой стадионы Fan ID Футбол

Борис Горовой считает, что систему Fan ID необходимо совершенствовать.

– На матче «Зенит» – «Химки» было 15 тысяч зрителей. В Москве на игры приходит не больше 5 тысяч болельщиков. Получается, Fan ID показал, что «Зенит» – самая популярная команда в РПЛ?

– «Зенит» работает, приглашает, просит, чтобы люди пришли. Это работа клуба и больше ничего. Но это тоже не то количество, которое ожидается в Петербурге.

– Возможны ли изменения в законе о Fan ID в связи с такими цифрами?

– Надо дорабатывать, мне кажется. Я тоже сегодня сложно проходил. Идея хорошая, но недоработанная и неправильно работает.

Мне тоже не нравится Fan ID, но в плане безопасности это имеет смысл. Надо формат поменять, потому что нужны Госуслуги. А если телефон сел или его нет? Это большие проблемы, – сказал бывший игрок «Зенита».

«Зенит» сообщил о 20 638 зрителях на матче с «Химками». РПЛ – о 15 965

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5 комментариев

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BananaMama
Какого еще забытого РПЛовского ногомячиста средней руки откопают, чтобы он "раскрыл глаза" на польуз фан-уйди?
Уже до Спивака и Горового дошли, дальше что, Драгану Чадиковски напишут с просьбой дать интервью? Или вообще Ассафа аль-Халифу в Сирии найдут и он скажет, какая хорошая фан-уйди вещь?
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.фигляр.
никому не нравится, но если чё, у меня сел телефон (посидел, оглянулся и дальше пошел-в нужном направлении) ...как вы заип... утомили ...аха...
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игрочишка всея руси
Так нравиться тебе он или не нравится .
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В Питере Пять
Не вижу никакого прикладного значения Fan ID, кроме банальной слежки.
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Спартак сила
фан айди уйди
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