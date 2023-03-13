«Fan ID мне не нравится, но в плане безопасности это имеет смысл. Надо дорабатывать, потому что нужны Госуслуги. А если телефон сел или его нет?» Экс-игрок «Зенита» Горовой о паспорте болельщика
Борис Горовой считает, что систему Fan ID необходимо совершенствовать.
– На матче «Зенит» – «Химки» было 15 тысяч зрителей. В Москве на игры приходит не больше 5 тысяч болельщиков. Получается, Fan ID показал, что «Зенит» – самая популярная команда в РПЛ?
– «Зенит» работает, приглашает, просит, чтобы люди пришли. Это работа клуба и больше ничего. Но это тоже не то количество, которое ожидается в Петербурге.
– Возможны ли изменения в законе о Fan ID в связи с такими цифрами?
– Надо дорабатывать, мне кажется. Я тоже сегодня сложно проходил. Идея хорошая, но недоработанная и неправильно работает.
Мне тоже не нравится Fan ID, но в плане безопасности это имеет смысл. Надо формат поменять, потому что нужны Госуслуги. А если телефон сел или его нет? Это большие проблемы, – сказал бывший игрок «Зенита».
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