Малком после дубля «Химкам»: «Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома»

Малком высказался после дубля в матче с «Химками» (3:2) в Мир .

— Впечатления всегда у меня особенные: каждый матч — своя история. Сегодня удалось забить еще два мяча, помочь команде одержать победу. Большое счастье!

И в целом получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего , которого хотел бы, чтобы все знали. Потому что в первые сезоны в «Зените» были травмы, повреждения, которые не давали показывать свой уровень.

А в этом — все получается, наглядно демонстрируется, что работа как на футбольном поле, так и за его пределами имеет большое значение. Счастлив, что удается показывать такой футбол. Буду стараться и дальше продолжать радовать болельщиков и партнеров по команде.

— Сегодня вы провели сотый матч за «Зенит». Как-нибудь в команде отмечают юбилейные игры футболистов? Будете ли вы сегодня по-особенному праздновать?

— Это особенное событие для меня — впервые провожу за какой-либо клуб сто матчей. И думаю, что самый лучший способ отпраздновать — провести время с семьей, возможно, сходить на ужин. У меня до сих пор гостит довольно большая делегация родственников.

Возможно, что-то придумаем, но, конечно, без сильных празднований, ведь уже в среду нас ждет игра в Кубке. Да, я не приму в ней участия, но буду болеть за команду. Уверен, тот состав, который выйдет на поле, сделает максимум, чтобы победа осталась в Петербурге, – сказал хавбек « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас