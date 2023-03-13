Малком после дубля «Химкам»: «Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Футбол

Малком высказался после дубля в матче с «Химками» (3:2) в Мир РПЛ.

— Впечатления всегда у меня особенные: каждый матч — своя история. Сегодня удалось забить еще два мяча, помочь команде одержать победу. Большое счастье!

И в целом получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали. Потому что в первые сезоны в «Зените» были травмы, повреждения, которые не давали показывать свой уровень.

А в этом — все получается, наглядно демонстрируется, что работа как на футбольном поле, так и за его пределами имеет большое значение. Счастлив, что удается показывать такой футбол. Буду стараться и дальше продолжать радовать болельщиков и партнеров по команде.

— Сегодня вы провели сотый матч за «Зенит». Как-нибудь в команде отмечают юбилейные игры футболистов? Будете ли вы сегодня по-особенному праздновать?

— Это особенное событие для меня — впервые провожу за какой-либо клуб сто матчей. И думаю, что самый лучший способ отпраздновать — провести время с семьей, возможно, сходить на ужин. У меня до сих пор гостит довольно большая делегация родственников.

Возможно, что-то придумаем, но, конечно, без сильных празднований, ведь уже в среду нас ждет игра в Кубке. Да, я не приму в ней участия, но буду болеть за команду. Уверен, тот состав, который выйдет на поле, сделает максимум, чтобы победа осталась в Петербурге, – сказал хавбек «Зенита».

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3 комментария

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Spartakus1984
Купили за 40 млн,что бы Химкам забивал)
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Советник_042
Гражданииин❗️
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Ромарио163
Что паспорт животворящий с человеком делает!
0
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