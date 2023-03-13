У «Барсы» 3 сухие победы подряд. Команда Хави выиграла 9 матчей по 1:0 в Ла Лиге – это рекорд каталонцев

Теги Барселона Атлетик Хави Ла Лига рекорды Футбол

«Барселона» одержала третью подряд сухую победу.

В 25-м туре Ла Лиги команда под руководством Хави обыграла в гостях «Атлетик» со счетом 1:0.

Ранее «Барселона» победила «Реал» (1:0) в полуфинале Кубка Испании и «Валенсию» (1:0) в Примере.

В текущем сезоне «Барселона» побеждает с минимальным счетом уже в 9-й раз, что является рекордом клуба. Рекорд Ла Лиги по этому показателю – 11 матчей за сезон.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

У «Барсы» лишь 8 пропущенных в Ла Лиге − лучший результат в XXI веке. Но в Европе есть команды еще надежнее

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24 комментария

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Футбол_это_жизнь
До того как стали вылетать основные игроки атаки, до дисквы Левандовски вс убыли нормально, счёт 4-0 был дежурным. Тот же Атлетик выносили 4-0. Потом все сломалось. А местные уже воют и ноют.
Ох уж это тикток поколение!
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JoeGage
Ответ f0rmoceft
Одним словом - фарт
В еврокубках наказывают за такую игру, в ла лиге прокатывает. У Хави работы много ещё.
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Крыс Пол
Ответ gPk
Только налаживания обороны нет.Будем откровенны ,вот это маленькое кол-во голов со стороны соперников - откровенное везение.То мадридский Атлетико весь матч штрумует и защитники из пустых выносят ,то условный Майораль из Хетафе выходы 1на1 не забивает ,то как в сегодняшнем матче 3 каркаса ворот.Европейская компания показала настоящий уровень обороны. На данный момент это не высокий уровень обороны ,а конкретное везение.
Столько сухих матчей и рекорды по пропущенным нельзя списать на одно везение.
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f0rmoceft
Ответ D3SP7C1TO
Можно бесконечно нахваливать оборону, но таких отскоков, как сегодня с Атлетиком, в течение сезона тоже было предостаточно. Поразительно, но мяч вообще не хочет залетать в ворота Барсы. Где-то вытаскивают защитники, где-то невероятен Тер Штеген, где-то штанги/перекладины, а если уж гол, то и тот отменён из-за игры рукой в центре поля. Нереальное везение Хави, похоже, решил нарушить традицию, и вместо него лысеют и седеют болельщики, от таких то игр. Ну нельзя же такую вату катать, одни нервы. В последних 13 матчах 7 побед со счётом 1:0. Всё-таки надеюсь, что после возвращения Педри игра у Барсы придёт в норму, и в какой-то момент команда найдёт в себе силы наконец-то забить более одного мяча 😅
Одним словом - фарт
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atomio
Ну к слову сказать такие частые симеоновские счеты начались после травмы Дембеле и остальных.
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Игорь Замаруев
Ответ Крыс Пол
Хави мудрый мужик, он понял, что в первую очередь необходимо наладить оборону, а об атаке уже будет думать в следующем сезоне. Плюс, очевидный акцент на внутренние трофеи, ведь перед тем, как проводить внешнюю политику и завоевывать Европу, нужно в первую очередь наладить дела внутри страны, с чем Эрнандес с успехом справляется.
Вот бы у нас один "мужик" понял, что сначала надо на внутренней арене порядок навести, а потом идти в другие страны...
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Олег Петров
Ответ D3SP7C1TO
Можно бесконечно нахваливать оборону, но таких отскоков, как сегодня с Атлетиком, в течение сезона тоже было предостаточно. Поразительно, но мяч вообще не хочет залетать в ворота Барсы. Где-то вытаскивают защитники, где-то невероятен Тер Штеген, где-то штанги/перекладины, а если уж гол, то и тот отменён из-за игры рукой в центре поля. Нереальное везение Хави, похоже, решил нарушить традицию, и вместо него лысеют и седеют болельщики, от таких то игр. Ну нельзя же такую вату катать, одни нервы. В последних 13 матчах 7 побед со счётом 1:0. Всё-таки надеюсь, что после возвращения Педри игра у Барсы придёт в норму, и в какой-то момент команда найдёт в себе силы наконец-то забить более одного мяча 😅
По фактам👏
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gPk
Ответ Крыс Пол
Хави мудрый мужик, он понял, что в первую очередь необходимо наладить оборону, а об атаке уже будет думать в следующем сезоне. Плюс, очевидный акцент на внутренние трофеи, ведь перед тем, как проводить внешнюю политику и завоевывать Европу, нужно в первую очередь наладить дела внутри страны, с чем Эрнандес с успехом справляется.
Только налаживания обороны нет.Будем откровенны ,вот это маленькое кол-во голов со стороны соперников - откровенное везение.То мадридский Атлетико весь матч штрумует и защитники из пустых выносят ,то условный Майораль из Хетафе выходы 1на1 не забивает ,то как в сегодняшнем матче 3 каркаса ворот.Европейская компания показала настоящий уровень обороны.
На данный момент это не высокий уровень обороны ,а конкретное везение.
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sedric
Представляю как чувствуют себя фанаты Реала, когда Барселона каждый раз побеждает 1-0. Вот примерно так чувстовали себя фанаты всех клубов, с кем Реал играл в ЛЧ в прошлом сезоне.
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Burel
Ответ Рэд Уайт
зависим от Педри
скорее от Дембеле
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Raindrop Drop Top
Ответ zamzam
Левандовски совсем затих, не забивает и даже шансов нет. То ли не в форме, то ли настолько зависим от командных действий
Уже какой матч он руинит чистеший выход один на один
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Dag Dad
Ответ Рэд Уайт
зависим от Педри
Дембеле
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Рэд Уайт
Ответ zamzam
Левандовски совсем затих, не забивает и даже шансов нет. То ли не в форме, то ли настолько зависим от командных действий
зависим от Педри
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blaugrano
19 сухих матчей. Ещё 7 до рекорда Депортиво.
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Tigran Voskanyan
Ответ D3SP7C1TO
Можно бесконечно нахваливать оборону, но таких отскоков, как сегодня с Атлетиком, в течение сезона тоже было предостаточно. Поразительно, но мяч вообще не хочет залетать в ворота Барсы. Где-то вытаскивают защитники, где-то невероятен Тер Штеген, где-то штанги/перекладины, а если уж гол, то и тот отменён из-за игры рукой в центре поля. Нереальное везение Хави, похоже, решил нарушить традицию, и вместо него лысеют и седеют болельщики, от таких то игр. Ну нельзя же такую вату катать, одни нервы. В последних 13 матчах 7 побед со счётом 1:0. Всё-таки надеюсь, что после возвращения Педри игра у Барсы придёт в норму, и в какой-то момент команда найдёт в себе силы наконец-то забить более одного мяча 😅
Да с Педри тоже 1:0 хватало. Тут проблема глобальная.
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Крыс Пол
Хави мудрый мужик, он понял, что в первую очередь необходимо наладить оборону, а об атаке уже будет думать в следующем сезоне.
Плюс, очевидный акцент на внутренние трофеи, ведь перед тем, как проводить внешнюю политику и завоевывать Европу, нужно в первую очередь наладить дела внутри страны, с чем Эрнандес с успехом справляется.
+7
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zamzam
Левандовски совсем затих, не забивает и даже шансов нет. То ли не в форме, то ли настолько зависим от командных действий
+2
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Burel
Ответ D3SP7C1TO
Можно бесконечно нахваливать оборону, но таких отскоков, как сегодня с Атлетиком, в течение сезона тоже было предостаточно. Поразительно, но мяч вообще не хочет залетать в ворота Барсы. Где-то вытаскивают защитники, где-то невероятен Тер Штеген, где-то штанги/перекладины, а если уж гол, то и тот отменён из-за игры рукой в центре поля. Нереальное везение Хави, похоже, решил нарушить традицию, и вместо него лысеют и седеют болельщики, от таких то игр. Ну нельзя же такую вату катать, одни нервы. В последних 13 матчах 7 побед со счётом 1:0. Всё-таки надеюсь, что после возвращения Педри игра у Барсы придёт в норму, и в какой-то момент команда найдёт в себе силы наконец-то забить более одного мяча 😅
нападающий нормальный нужен, а не престарелый польский националист
+1
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Burel
Хорошо, что из ЛЕ вылетели. Не представляю, как бы щас Барса играла через два дня на третий в такой плохой форме и большим лазаретом
+2
-1
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Ебздрогыч
Barse1:0na
+6
-2
+4
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Bleck Ridermen
И снова отскок 😃
+4
-2
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D3SP7C1TO
Можно бесконечно нахваливать оборону, но таких отскоков, как сегодня с Атлетиком, в течение сезона тоже было предостаточно. Поразительно, но мяч вообще не хочет залетать в ворота Барсы. Где-то вытаскивают защитники, где-то невероятен Тер Штеген, где-то штанги/перекладины, а если уж гол, то и тот отменён из-за игры рукой в центре поля. Нереальное везение
Хави, похоже, решил нарушить традицию, и вместо него лысеют и седеют болельщики, от таких то игр. Ну нельзя же такую вату катать, одни нервы. В последних 13 матчах 7 побед со счётом 1:0. Всё-таки надеюсь, что после возвращения Педри игра у Барсы придёт в норму, и в какой-то момент команда найдёт в себе силы наконец-то забить более одного мяча 😅
+23
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zhukas58
Браво Барса! Не удивительно, что на фоне такой игры и результатов «всплыли» истории про подкуп судей
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cektor
Ееееее))))
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