У «Барсы» 3 сухие победы подряд. Команда Хави выиграла 9 матчей по 1:0 в Ла Лиге – это рекорд каталонцев

«Барселона» одержала третью подряд сухую победу.

В 25-м туре Ла Лиги команда под руководством обыграла в гостях « » со счетом 1:0.

Ранее « » победила «Реал» (1:0) в полуфинале Кубка Испании и «Валенсию» (1:0) в Примере.

В текущем сезоне «Барселона» побеждает с минимальным счетом уже в 9-й раз, что является рекордом клуба. Рекорд Ла Лиги по этому показателю – 11 матчей за сезон.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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