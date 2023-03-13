У «Барсы» 3 сухие победы подряд. Команда Хави выиграла 9 матчей по 1:0 в Ла Лиге – это рекорд каталонцев
«Барселона» одержала третью подряд сухую победу.
В 25-м туре Ла Лиги команда под руководством Хави обыграла в гостях «Атлетик» со счетом 1:0.
Ранее «Барселона» победила «Реал» (1:0) в полуфинале Кубка Испании и «Валенсию» (1:0) в Примере.
В текущем сезоне «Барселона» побеждает с минимальным счетом уже в 9-й раз, что является рекордом клуба. Рекорд Ла Лиги по этому показателю – 11 матчей за сезон.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Ох уж это тикток поколение!
На данный момент это не высокий уровень обороны ,а конкретное везение.
Плюс, очевидный акцент на внутренние трофеи, ведь перед тем, как проводить внешнюю политику и завоевывать Европу, нужно в первую очередь наладить дела внутри страны, с чем Эрнандес с успехом справляется.
Хави, похоже, решил нарушить традицию, и вместо него лысеют и седеют болельщики, от таких то игр. Ну нельзя же такую вату катать, одни нервы. В последних 13 матчах 7 побед со счётом 1:0. Всё-таки надеюсь, что после возвращения Педри игра у Барсы придёт в норму, и в какой-то момент команда найдёт в себе силы наконец-то забить более одного мяча 😅