«Барселона» пропустила 7 голов за 22 тура и установила рекорд Ла Лиги

«Барселона» установила рекорд чемпионата по пропущенным за 22 тура голам.

«Блауграна» всухую обыграла « » (2:0) на своем поле.

Команде Хави сумели забить только 7 раз: 3 гола – «Реал Мадрид», по 1 – «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Эспаньол» и «Бетис».

Рекордом до этого сезона были 9 голов за 22 тура. Такие показатели продемонстрировали сама « » в сезоне-1986/87, «Депортиво»-1993/94 и «Атлетико»-2017/18.

17 сухих матчей «Барселоны» за 22 тура – рекорд Ла Лиги