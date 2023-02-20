«Барселона» пропустила 7 голов за 22 тура и установила рекорд Ла Лиги
«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по пропущенным за 22 тура голам.
«Блауграна» всухую обыграла «Кадис» (2:0) на своем поле.
Команде Хави сумели забить только 7 раз: 3 гола – «Реал Мадрид», по 1 – «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Эспаньол» и «Бетис».
Рекордом до этого сезона были 9 голов за 22 тура. Такие показатели продемонстрировали сама «Барселона» в сезоне-1986/87, «Депортиво»-1993/94 и «Атлетико»-2017/18.
Или там подсчитывают каждый тур и по каждому туру рекорд? Но тогда почему мы не видим сообщений по другим турам(поставили/повторили/не смогли...)
Но МАТШ подчищает и выручает в нужные момент.
Кстати кто-то видел должа? Не было его сегодня что-то на ветках Барсы видно.
Я переживаю