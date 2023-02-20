«Барселона» пропустила 7 голов за 22 тура и установила рекорд Ла Лиги

Теги Барселона Хави Ла Лига Кадис рекорды Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по пропущенным за 22 тура голам.

«Блауграна» всухую обыграла «Кадис» (2:0) на своем поле.

Команде Хави сумели забить только 7 раз: 3 гола – «Реал Мадрид», по 1 – «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Эспаньол» и «Бетис».

Рекордом до этого сезона были 9 голов за 22 тура. Такие показатели продемонстрировали сама «Барселона» в сезоне-1986/87, «Депортиво»-1993/94 и «Атлетико»-2017/18.

17 сухих матчей «Барселоны» за 22 тура – рекорд Ла Лиги

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23 комментария

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HalaMadridVamosReal
Ответ Flow market Victor Mercedes
Вот так играет лучший клуб в истории, собрали бруски и разрывают лигу! Это вам не судейский проект! 🔥🔥🔥
В связи последними новостями, это и есть именно судейский проект😂
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Aleksandr Danilov
Сегодня не пропустили лишь абсолютным чудом
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Великолепное ТРИО
От Сосьедада пропустили курьёзный гол после рикошета. От Эспаньола глупый пенальти по неосторожности. Ненужный автогол Кунде в матче против Бетиса. По делу всего лишь 4 пропущенных в 21 матче. Офигеть
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В Питере Пять
У Облака было как-то 18 пропущенных в 38 играх (0,47). Тер Штеген может перебить, причём с запасом. 7 голов в 22 играх (0,32). Впечатляет. Трофей Саморы в этом сезоне точно за немцем будет.
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Vladlen Mironov
Ответ GuruFutbola
Гегемон Ла Лиги Хави вернулся, глоры модрида должны смириться и вспомнить какого это брать одно чемпионство в декаду)
Скоро гегемон в сегунду поедет)))
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AXEL7
Да тут защиту не всегда получается пройти и Тер Штеген почти всё тащит
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Dark.Babysitter
Всё просто - там Тер Стеген
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Вадим Дзахоев
17 клиншитов за 22 тура-это очень солидный результат. Конечно, иногда откровенно везет не пропустить, как сегодня, но и Марк в этом сезоне очень уверенно играет, да и защита Араухо-Кристинсен - это космический уровень по сравнению с Пике-Лангле. Удачи и впредь сине-гранатовым. Mes que un club!
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Artuom Batishev
Почему конкретно за 22 тура??? Не за половину, допустим, игры, а конкретно за 22 тура???

Или там подсчитывают каждый тур и по каждому туру рекорд? Но тогда почему мы не видим сообщений по другим турам(поставили/повторили/не смогли...)
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MMMinor
Оборона команды выглядит статистически просто потрясающе, это правда очень крутое доситежние. Если продолжат так играть - чемпионство точно будет решаться исключительно за счет воли футболистов Мадрида и всяческих рандомных моментов, когда андердоги могут вытащить ничью или вроде того. Последняя треть сезона будет огненной!
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Александра Александрова
А в других лигах интересно какие рекорды и у кого !
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blaugrano
Ни один настоящий мужик в тюрьме, даже Кокорин, не высушил столько сухарей, сколько это сделал Тер Стеген.
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здоровяк
Buselona
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Кот Ученый
это все благодаря уходу меси, с ним бы пропускали как лас пальмас
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кто-то
Лучший клуб в истории! 💙❤️
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Alexlagodny
Здорово, еще бы в евроиграх вот так, вообще красотища была бы 👍🏻
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Футбол_это_жизнь
Побила свой же рекорд. Кстати кто-то видел должа? Не было его сегодня что-то на ветках Барсы видно. Я переживаю
Он в реанимации в Лондонском госпитале №10 в палате 10
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Кирилл
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Даже интересно через сколько этот комментарий будет удален если в минус уйдёт )
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Кирилл
Защита в этом году играет достаточно хорошо, хоть и есть определенного рода шероховатости.

Но МАТШ подчищает и выручает в нужные момент.
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-2
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Flow market Victor Mercedes
Вот так играет лучший клуб в истории, собрали бруски и разрывают лигу! Это вам не судейский проект! 🔥🔥🔥
+2
-5
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GuruFutbola
Гегемон Ла Лиги Хави вернулся, глоры модрида должны смириться и вспомнить какого это брать одно чемпионство в декаду)
+24
-15
+9
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Okaka
мде, уровень лол лиги упал в разы, в ЛЧ и ЛЕ Барса стабильно пропускает, даже Плзень ей 3 гола за 2 игры забила
+5
-6
-1
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален
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Футбол_это_жизнь
Побила свой же рекорд.
Кстати кто-то видел должа? Не было его сегодня что-то на ветках Барсы видно.
Я переживаю
+1
-6
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