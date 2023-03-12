Карпин о 2:1 с «Пари НН»: «У «Ростова» с бойцовскими качествами все было хорошо. Гол придумали себе сами, риск должен быть оправдан»
Валерий Карпин отметил желание «Ростова» бороться за победу в матче с «Пари НН» (2:1).
– Что касается бойцовских качеств, то сегодня все было на хорошем уровне.
– Могли снять вопрос о победителе пораньше?
– Сами себе придумали пропущенный гол, выходили из обороны за счет коротких передач. Да, мы над этим работаем, но без таких переборов. Тем более при счете 1:0. Риск – хорошее дело, но он должен быть оправдан.
– Как оцениваете Ланговича и других молодых игроков?
– Перепады – это нормальное явление для них. Например, с Мелехиным все было хорошо до гола «Пари НН», многое устраивало, учитывая состояние поля, достаточно неплохо смотрелись, так что претензии ни к кому нет.
Психологически команда нормально себя чувствовала и до этой игры, с этим проблем не было, – сказал главный тренер «Ростова».
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