Карпин о 2:1 с «Пари НН»: «У «Ростова» с бойцовскими качествами все было хорошо. Гол придумали себе сами, риск должен быть оправдан»

отметил желание « » бороться за победу в матче с « » (2:1).

– Что касается бойцовских качеств, то сегодня все было на хорошем уровне.

– Могли снять вопрос о победителе пораньше?

– Сами себе придумали пропущенный гол, выходили из обороны за счет коротких передач. Да, мы над этим работаем, но без таких переборов. Тем более при счете 1:0. Риск – хорошее дело, но он должен быть оправдан.

– Как оцениваете и других молодых игроков?

– Перепады – это нормальное явление для них. Например, с Мелехиным все было хорошо до гола «Пари НН», многое устраивало, учитывая состояние поля, достаточно неплохо смотрелись, так что претензии ни к кому нет.

Психологически команда нормально себя чувствовала и до этой игры, с этим проблем не было, – сказал главный тренер «Ростова».

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