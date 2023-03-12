Карпин о 2:1 с «Пари НН»: «У «Ростова» с бойцовскими качествами все было хорошо. Гол придумали себе сами, риск должен быть оправдан»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Пари НН Андрей Лангович Виктор Мелехин Футбол

Валерий Карпин отметил желание «Ростова» бороться за победу в матче с «Пари НН» (2:1).

– Что касается бойцовских качеств, то сегодня все было на хорошем уровне.

– Могли снять вопрос о победителе пораньше?

– Сами себе придумали пропущенный гол, выходили из обороны за счет коротких передач. Да, мы над этим работаем, но без таких переборов. Тем более при счете 1:0. Риск – хорошее дело, но он должен быть оправдан.

– Как оцениваете Ланговича и других молодых игроков?

– Перепады – это нормальное явление для них. Например, с Мелехиным все было хорошо до гола «Пари НН», многое устраивало, учитывая состояние поля, достаточно неплохо смотрелись, так что претензии ни к кому нет.

Психологически команда нормально себя чувствовала и до этой игры, с этим проблем не было, – сказал главный тренер «Ростова».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Сидеров
"И наконец-то нам пенальти поставили, ждали несколько матчей!"- добавил Валерий Карпин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Волуйский
Гол Мелехина - это гол Карпина из за его видения игры , а с другой стороны - Какая игровая дисциплина!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Филиппов
Ответ Ростовский
А дальше будет устойчивое тепло, газоны станут хорошими, команда наберёт форму. Медали очень реальны в этом сезоне.
если не будет таких ляпов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гельмут Стой
Ответ Слава Волков
Мелехин герой
Он допустил детский ляп.. но так бывает, это футбол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
пенальти на 94 придумали себе сами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гельмут Стой
Георгич всё будет Добрый-кола !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
А дальше будет устойчивое тепло, газоны станут хорошими, команда наберёт форму. Медали очень реальны в этом сезоне.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слава Волков
Мелехин герой
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий