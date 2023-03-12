Шишкин о «Химках»: «Таким командам не место в РПЛ. Много нефутбольных вещей, от этого все беды»
Роман Шишкин считает, что «Химки» не заслуживают играть в Мир РПЛ.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев вступил в конфликт с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, отстраненными от тренировок с командой.
«Честно скажу, не слышал о конфликте в «Химках». Трудно комментировать со стороны то, что происходит внутри клуба.
Могу сказать одно: драка – это всегда плохо. Если происходит драка, значит, в клубе есть проблемы.
Заслуживают ли «Химки» того, чтобы играть в РПЛ? Я и до этого говорил: там очень много нефутбольных вещей, которые отвлекают команду от игры в футбол. От этого все беды, поэтому клуб и находится в зоне вылета.
На мой взгляд, таким командам не место в чемпионате», – сказал бывший защитник «Спартака».
«Химки» занимают 15-е место в таблице, набрав 13 очков в 19 турах.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А есть клубы, которые играют ненамного лучше, но сказать о них толком нечего - просто серые мыши.
Отмыв, отвод глаз, показуха, пропаганда - что «богам» угодно, НО НЕ ФУТБОЛ!!!