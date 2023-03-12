Шишкин о «Химках»: «Таким командам не место в РПЛ. Много нефутбольных вещей, от этого все беды»

считает, что «Химки» не заслуживают играть в Мир РПЛ.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Химок» вступил в конфликт с и Дмитрием Тихим, отстраненными от тренировок с командой.

«Честно скажу, не слышал о конфликте в «Химках». Трудно комментировать со стороны то, что происходит внутри клуба.

Могу сказать одно: драка – это всегда плохо. Если происходит драка, значит, в клубе есть проблемы.

Заслуживают ли « » того, чтобы играть в ? Я и до этого говорил: там очень много нефутбольных вещей, которые отвлекают команду от игры в футбол. От этого все беды, поэтому клуб и находится в зоне вылета.

На мой взгляд, таким командам не место в чемпионате», – сказал бывший защитник «Спартака».

«Химки» занимают 15-е место в таблице, набрав 13 очков в 19 турах.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас