Шишкин о «Химках»: «Таким командам не место в РПЛ. Много нефутбольных вещей, от этого все беды»

Теги Химки Роман Шишкин Спартак Гогниев премьер-лига Россия Дмитрий Тихий Аяз Гулиев Чемпионат.com Футбол

Роман Шишкин считает, что «Химки» не заслуживают играть в Мир РПЛ.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев вступил в конфликт с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, отстраненными от тренировок с командой.

«Честно скажу, не слышал о конфликте в «Химках». Трудно комментировать со стороны то, что происходит внутри клуба.

Могу сказать одно: драка – это всегда плохо. Если происходит драка, значит, в клубе есть проблемы.

Заслуживают ли «Химки» того, чтобы играть в РПЛ? Я и до этого говорил: там очень много нефутбольных вещей, которые отвлекают команду от игры в футбол. От этого все беды, поэтому клуб и находится в зоне вылета.

На мой взгляд, таким командам не место в чемпионате», – сказал бывший защитник «Спартака».

«Химки» занимают 15-е место в таблице, набрав 13 очков в 19 турах.

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9 комментариев

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S.Mane10
Гогниев- провокатор, идиот, больной на голову, с ним похожие ситуации происходят почти всегда. И кто его назначил главным тренером, как его вообще можно было назначить?! Вот с ним точно вылетят. Полный ноль, как тренер.
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S.A.N.
Химки может и мемная команда, но она хотя бы создаёт некий колорит, даёт чемпионату перчинку.
А есть клубы, которые играют ненамного лучше, но сказать о них толком нечего - просто серые мыши.
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nb8dwryv56
Так они там и есть, для чего угодно, но не для игры в футбол!
Отмыв, отвод глаз, показуха, пропаганда - что «богам» угодно, НО НЕ ФУТБОЛ!!!
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Homelender_666
Ответ dreamstep
Гогниев убрал Тихого, который капитан и фактически в расцвете карьеры. Видимо Тихий был авторитетом в команде, и Гогниев хотел показать что для него нет авторитетов. Ну теперь если Химки вылетят в ФНЛ то спрос с Гогниева - он выпилил костяк который приносил очки.
Химки были обречены, когда уволили Юрана.
+2
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закрыт по беспределу
Терюшков бы тебе ответил
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Homelender_666
Без Химок нельзя. Они закрывают квоту по Z-путриотичным клубам. С ними Бог)
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Мистер Уайт
Вызвать попа ответственного за победы и окропить святой водой Гогниева с Гулиевым.
+3
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dreamstep
Гогниев убрал Тихого, который капитан и фактически в расцвете карьеры. Видимо Тихий был авторитетом в команде, и Гогниев хотел показать что для него нет авторитетов. Ну теперь если Химки вылетят в ФНЛ то спрос с Гогниева - он выпилил костяк который приносил очки.
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-1
-1
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Фут.Боль
Это все от лукавого. В Химках бесы завелись. Там батюшка работает над этим. Избавление близко.
+8
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