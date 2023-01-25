Шишкин о проблемах «Химок»: «Рыба гниет с головы. Не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. Им не место в РПЛ»
Роман Шишкин раскритиковал «Химки» и призвал не мучить российский футбол такими клубами.
«У «Химок» все совсем плохо – они тонут. Все это началось еще в начале этого сезона. Рыба гниет с головы. Все понимают, откуда идут эти проблемы. Постоянная смена руководства до хорошего не доводит.
В последнее время очень много слухов вокруг игроков, всяких разных задолженностей. Есть много вопросов к владельцу клуба. Ситуация усугубляется, но это было очень ожидаемо.
Я не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. В этом клубе больше околофутбольных тем, чем футбольных. «Химкам» не место в РПЛ. Они не соответствуют уровню лиги. Я ничему не удивляюсь – все закономерно», – сказал экс-защитник «Спартака».
Подарили люди в Химках буй автоматический
Потом уволили Юрана, и пошло-поехало. Но до увольнения Химки ВООБЩЕ не были похожи на команду, которая "ни по каким критериям участвовать в турнире не должна".
Долой Химки!
Землю — крестьянам! Фабрики — рабочим! Химки — в ЛФЛ!
Скажем НЕТ терюшковщине!
Сегодня Химки в РПЛ, а завтра вас Рокфеллер съел!