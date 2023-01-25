Шишкин о проблемах «Химок»: «Рыба гниет с головы. Не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. Им не место в РПЛ»

Теги Химки Роман Шишкин премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Роман Шишкин раскритиковал «Химки» и призвал не мучить российский футбол такими клубами.

«У «Химок» все совсем плохо – они тонут. Все это началось еще в начале этого сезона. Рыба гниет с головы. Все понимают, откуда идут эти проблемы. Постоянная смена руководства до хорошего не доводит.

В последнее время очень много слухов вокруг игроков, всяких разных задолженностей. Есть много вопросов к владельцу клуба. Ситуация усугубляется, но это было очень ожидаемо.

Я не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. В этом клубе больше околофутбольных тем, чем футбольных. «Химкам» не место в РПЛ. Они не соответствуют уровню лиги. Я ничему не удивляюсь – все закономерно», – сказал экс-защитник «Спартака».

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13 комментариев

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Олег Сагайдачный
Рыбу из реки Москва вообще не едят.
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Тренерские конспекты Бормана
Депутату терюшкову за успех космический,
Подарили люди в Химках буй автоматический
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Олег Капранов
Зато Терюшков знает как организовать не только Россию, но и весь мир. Химки просто не его уровень.
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Dmitry Orlov
Ну если не место в РПЛ, то команда просто вылетит из неё по итогам сезона, к чему подобные заявления?
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Dmitry Orlov
Ответ LLiriKK
Год от года одно и то же: на старте сезона к участию зачем-то допускают команду, которая ни по каким критериям участвовать в турнире не должна, что понимают и о чем говорят ВСЕ (в том числе, помимо прочих, и руководители этих самых коллективов), а ближе к зимней паузе и возобновлению чемпионата весной начинаются стенания и спасение всем миром этого не нужного никому балласта.
Химки - не тот случай, в начале чемпионата сыграли вничью с Зенитом, причём даже ближе к победе были.
Потом уволили Юрана, и пошло-поехало. Но до увольнения Химки ВООБЩЕ не были похожи на команду, которая "ни по каким критериям участвовать в турнире не должна".
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Виталик Украинский
Афилированность к Спартаку, это всегда проблемы.
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Valentin Kompaneytsev
У Химок проблем выше крыши.
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LLiriKK
Год от года одно и то же: на старте сезона к участию зачем-то допускают команду, которая ни по каким критериям участвовать в турнире не должна, что понимают и о чем говорят ВСЕ (в том числе, помимо прочих, и руководители этих самых коллективов), а ближе к зимней паузе и возобновлению чемпионата весной начинаются стенания и спасение всем миром этого не нужного никому балласта.
+6
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+6
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MikhaL
Гниющие головы вполне нормально себя чувствуют, интервью во все стороны раздают. Их все устраивает.
+1
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Доктор Верховцев
Предлагаю провести митинг за исключение Химок из РПЛ!

Долой Химки!

Землю — крестьянам! Фабрики — рабочим! Химки — в ЛФЛ!

Скажем НЕТ терюшковщине!

Сегодня Химки в РПЛ, а завтра вас Рокфеллер съел!
+6
-1
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Спартакус Москвакус
После увольнения Юрана ( хоть и не считаю его сильным тренером ) желал Химкам вылететь из РПЛ , они пробили дно со своим Садыговым ,а дальше только хуже было
+14
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trav
Так других клубов нет
+1
-1
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ygcn5c2ty9
Мое уважение, Рома Шишкин! Очень хочется чтобы Химки со всеми Терюшковыми и Садыговыми там оказался как олицетворение антифутбола.
+36
0
+36
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