Аканджи о «Сити»: «Мы все еще можем выиграть требл. Это непросто, но мы будем бороться до конца сезона»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Мануэль Аканджи Футбол

Мануэль Аканджи считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в сезоне-2022/23.

«Мы все еще можем выиграть все три трофея в этом сезоне. Надеюсь, мы заберем их все.

Это будет непросто, но, как я уже говорил, мы будем бороться до конца сезона и, надеюсь, поднимем все три трофея над головой», – сказал защитник «Манчестер Сити».

После 27 туров «Манчестер Сити» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на 5 очков.

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26 комментариев

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Liverpool_YNWA
Все три трофея из четырех
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Пенс
Ответ Абдул Абакаев
у пепа 6 трофеев. чего не удавалось никому
да-да, а сейчас как раз и всплывает, как они были завоеваны.
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Абдул Абакаев
Ответ Пенс
очередной залупл для пепа на подходе.
у пепа 6 трофеев. чего не удавалось никому
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Робо
Ни совести, ни чести! Судейский беспредел! Ростову подарили все 3 очка!
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Арман Мартиросян
Ответ #SharkTeam
Оставлю написание тупых шуток тебе))
Не, я ситуацию прекрасно понимаю. Но все таки бахну баночку кока кола зеро, в честь количества титулов ЛЧ у Сити)
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Арман Мартиросян
Ответ #SharkTeam
оставим это для тех, кто раз в 30 лет выигрывает титул. Когда клуб 6-й сезон подряд борется за чемпионство и периодически забирает кубки, с него спрос уже другой, молчать не получится. И вопросами будут доставать постоянно. Прибедняться в таком случае тоже не сильно круто выглядит
Какой шестой год шарки? В 19/20 сезоне что ли боролись за титул? Ну таким успехом можно сказать что МЮ сейчас тоже борется за чемпионство))
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#SharkTeam
Ответ Арман Мартиросян
Если не выиграют, будешь так же тупые шутки писать, как это делал, когда Ливерпуль не выиграл? Или это другое?)
Оставлю написание тупых шуток тебе))
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Арман Мартиросян
Ответ #SharkTeam
По-другому никак, Сити должен бороться везде до конца
Если не выиграют, будешь так же тупые шутки писать, как это делал, когда Ливерпуль не выиграл? Или это другое?)
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Арман Мартиросян
Ответ кроссовер Айверсона
одни тут о квадрупле заикались недавно, карма прилетела моментально
Когда вы уже поймёте, что всем такими вопросами достают журналисты? Как бы все они факты констатируют, если теоретически это возможно. Да даже услонвый Борнмут в начале сезона может сказать, что есть шансы выиграть требл, они же не говорят, что 100% его выиграют.
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bat90
Ответ #SharkTeam
оставим это для тех, кто раз в 30 лет выигрывает титул. Когда клуб 6-й сезон подряд борется за чемпионство и периодически забирает кубки, с него спрос уже другой, молчать не получится. И вопросами будут доставать постоянно. Прибедняться в таком случае тоже не сильно круто выглядит
Удачи тогда. Посмотрим в конце мая
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#SharkTeam
Ответ bat90
Тише едешь, дальше будешь
оставим это для тех, кто раз в 30 лет выигрывает титул.
Когда клуб 6-й сезон подряд борется за чемпионство и периодически забирает кубки, с него спрос уже другой, молчать не получится. И вопросами будут доставать постоянно. Прибедняться в таком случае тоже не сильно круто выглядит
+6
-1
+5
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AF007
Месси ЧМ взял, значит и Гвардиола третью ЛЧ возьмет. И тоже официально станет Величайшим
+1
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bat90
Ответ #SharkTeam
Если это единственное, то почему не заявлять то? Это пока единственное, чем могут махать хейтеры, и как бы показатель уровня
Тише едешь, дальше будешь
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#SharkTeam
Ответ bat90
Ну АПЛ и Кубок Англии – да, а вот в ЛЧ в графе все еще ноль, чтобы так заявить...
Если это единственное, то почему не заявлять то?
Это пока единственное, чем могут махать хейтеры, и как бы показатель уровня
+5
-2
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Пенс
очередной залупл для пепа на подходе.
+17
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bat90
Ответ #SharkTeam
Сити не первый сезон таким вопросом достают. Ну они как бы и выигрывают постоянно пару трофеев, чтобы можно было говорить о большем. О чем тогда их спрашивать? О том, что уже было недавно?
Ну АПЛ и Кубок Англии – да, а вот в ЛЧ в графе все еще ноль, чтобы так заявить...
+1
-1
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#SharkTeam
Ответ bat90
Аканджи не в курсе, что такое заявление в АПЛ почти приговор, ведь это его первый сезон)
Сити не первый сезон таким вопросом достают. Ну они как бы и выигрывают постоянно пару трофеев, чтобы можно было говорить о большем.
О чем тогда их спрашивать? О том, что уже было недавно?
+5
-1
+4
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bat90
Аканджи не в курсе, что такое заявление в АПЛ почти приговор, ведь это его первый сезон)
+7
-1
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DolJun
квадрупл)
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Slavick Nemkovsky
Мелко нынче. Раньше всё больше о квадруплах рассуждали
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#SharkTeam
По-другому никак, Сити должен бороться везде до конца
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مختار موسى حاجييف
квадрупл
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Yri Yrov
треблупл нарисовался, думаю сити тока в паралельной вселенной может взять требло
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d1mk0
начинается..
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кроссовер Айверсона
одни тут о квадрупле заикались недавно, карма прилетела моментально
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