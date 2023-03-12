Аканджи о «Сити»: «Мы все еще можем выиграть требл. Это непросто, но мы будем бороться до конца сезона»
Мануэль Аканджи считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в сезоне-2022/23.
«Мы все еще можем выиграть все три трофея в этом сезоне. Надеюсь, мы заберем их все.
Это будет непросто, но, как я уже говорил, мы будем бороться до конца сезона и, надеюсь, поднимем все три трофея над головой», – сказал защитник «Манчестер Сити».
После 27 туров «Манчестер Сити» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на 5 очков.
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Когда клуб 6-й сезон подряд борется за чемпионство и периодически забирает кубки, с него спрос уже другой, молчать не получится. И вопросами будут доставать постоянно. Прибедняться в таком случае тоже не сильно круто выглядит
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