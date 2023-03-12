Аканджи о «Сити»: «Мы все еще можем выиграть требл. Это непросто, но мы будем бороться до конца сезона»

считает, что « » может выиграть требл в сезоне-2022/23.

«Мы все еще можем выиграть все три трофея в этом сезоне. Надеюсь, мы заберем их все.

Это будет непросто, но, как я уже говорил, мы будем бороться до конца сезона и, надеюсь, поднимем все три трофея над головой», – сказал защитник «Манчестер Сити».

После 27 туров «Манчестер Сити» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице , отставая от «Арсенала» на 5 очков.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас