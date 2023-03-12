«Спартак» ближе всех по уровню игры к «Зениту». Защитник «Факела» Калинин о красно-белых

Защитник «Факела» высказался после поражения от « » (2:3) в Мир .

— После рестарта «Спартак» — самая конкурентоспособная команда. Из всех команд они ближе всех по уровню игры к « ».

— Но при этом «Спартак» регулярно пропускает по два мяча, вот и вам сегодня удалось забить дважды.

— Да, к сожалению, нам этого не хватило. Значит, атака у них сильнее, чем оборона, – сказал Калинин.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас