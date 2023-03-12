«Спартак» ближе всех по уровню игры к «Зениту». Защитник «Факела» Калинин о красно-белых
Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался после поражения от «Спартака» (2:3) в Мир РПЛ.
— После рестарта «Спартак» — самая конкурентоспособная команда. Из всех команд они ближе всех по уровню игры к «Зениту».
— Но при этом «Спартак» регулярно пропускает по два мяча, вот и вам сегодня удалось забить дважды.
— Да, к сожалению, нам этого не хватило. Значит, атака у них сильнее, чем оборона, – сказал Калинин.
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Конечно, в футболе всякое бывает, но сегодняшний зенит, сильно сомневаюсь, что бы факелу позволил забить хоть один гол.
Зенит на голову выше остальных нынче. И если КБ на миллиметр ближе по уровню кзениту чем условный ЦСКА, чтож пусть так.