Зарема о словах Журавеля: «Якин ему все правильно сказал: «Ваше мнение никого не интересует»

заявила, что мнение комментатора никого не интересует.

Ранее супруга экс-владельца « » Леонида Федуна заявила: «Предложила бы назваться «Аль-Спартак» и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ без профнепригодных комментаторов».

Журналист « » отреагировал на эту реплику: «Пытаюсь представить, как Зарема оценивает профпригодность арабских комментаторов».

« ему все правильно сказал: «Ваше мнение никого не интересует», – заявила Салихова.

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