Зарема о словах Журавеля: «Якин ему все правильно сказал: «Ваше мнение никого не интересует»
Зарема Салихова заявила, что мнение комментатора Тимура Журавеля никого не интересует.
Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила: «Предложила бы назваться «Аль-Спартак» и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ без профнепригодных комментаторов».
Журналист «Матч ТВ» отреагировал на эту реплику: «Пытаюсь представить, как Зарема оценивает профпригодность арабских комментаторов».
«Якин ему все правильно сказал: «Ваше мнение никого не интересует», – заявила Салихова.
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