Зарема о словах Журавеля: «Якин ему все правильно сказал: «Ваше мнение никого не интересует»

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Мурат Якин Тимур Журавель Матч ТВ Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова заявила, что мнение комментатора Тимура Журавеля никого не интересует.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила: «Предложила бы назваться «Аль-Спартак» и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ без профнепригодных комментаторов».

Журналист «Матч ТВ» отреагировал на эту реплику: «Пытаюсь представить, как Зарема оценивает профпригодность арабских комментаторов».

«Якин ему все правильно сказал: «Ваше мнение никого не интересует», – заявила Салихова.

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46 комментариев

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jzx
Ответ Axl_rose
Якин это сказал в момент большого напряжения, сразу после стрессового матча. Не исключено, что жалеет о такой несдержанности. А тут, "бывшая эскортница" расслабившись на диване, хамит всем подряд. И сожалений не видать.
Тем не менее Якин все правильно сказал
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Metalloid
Ответ TheSportNik
Самое забавное, что многие фанаты, кто ругает Зарему, потом дома отключают звук, чтоб не слушать этих Журавлей, их вопли и крики раздражают, а еще в футболе они почти все не разбираются от слова совсем. Вася Уткин фактически уничтожил класс комментаторов, который был в СССР- это Озеров,Маслаченко,Махарадзе и так далее, а теперь Журавли остались, которые носятся по стадионам с высунутым языком, не смотрят футбол, а им надо попасть в книгу Гинесса.
Никогда звук не выключаю, комментатор лишь сопровождение, как официант в ресторане, да, бывают те, которых хочется слушать, но в большинстве своём это так, есть звук и есть. И Журавель точно не худший, а вот зачем нам мнение эскортницы я не понимаю.
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Metalloid
Ответ 9черное
Журавель не прав - Зарема прекрасно знает арабский))
На вкус.
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avcgloronalduMU
журавель один из тошнотворный комментов, понятно было по перепалке с карпиным, и тут вылез попиариться
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Forza Juve
Ну в общем так и есть.
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T622222
Все верно сказала рот надо закрыть
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.ru
и вообще он Смородская в брючках... добавила Зарема... даже внешне
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Vladislove Dobry
Ответ Konstantin Zorin
Где-то Зарема права, Журавель может только наклейки клеить.
Не , по стадионам ещё бегать , смотреть по 10 минут каждого матча на халяву за гос счёт .
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xomamb
Это какой-то жабогадюкинг. Но по другому быть не может. Приличные люди просто брезгуют впутываться в это.
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Vladislove Dobry
А есть более нелепый журналист на матче ?
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schwein
Ответ ALEKS66
Что то бабенку уже заносить начинает. В один прекрасный момент по щам получит-и папик не спасет.
Бабенка образования не имеет и книг не читала. А её будущее очень наглядно описано в 3й части Финансиста Драйзера.
Папику то 66 лет.
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Rinat Khudayberdin
Ответ Артем Алмазов
Какое он там место занял? 6?
я и говорю, прекрасная работа!!!
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Камбоджа Иванов
Я никогда не устану повторять - Зареме нужен брак, Зареме нужен брак!
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Дмитрий Новиков
Ответ Зелёный гопник
Кто у неё интервью берет каждый день?😁
Лёня
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lovec23
Зарема очень важный человек для спортивной журналистики , такие как журавель очень любят скандалы, интриги и всякую мерзость. Они не могут нормально работать и ищут грязь для пиара . Поэтому появляются эти странные интервью
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Petuny
Молодец Зарема, все правильно говорит
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TushcanRash
Ответ Зелёный гопник
Кто у неё интервью берет каждый день?😁
Федун
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schwein
Дайте угадаю, она думает, что её мнение кого-то интересует?
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Konstantin Zorin
Где-то Зарема права, Журавель может только наклейки клеить.
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Артем Алмазов
Ответ Rinat Khudayberdin
Якин вообще все блестяще делал в спартаке!!! почему не оставили?!
Какое он там место занял? 6?
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Konstantin Zorin
Ответ Зелёный гопник
Кто у неё интервью берет каждый день?😁
Никто, просто Спортс цитирует её блог. Больше же нечего.
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Алекс Я
Ответ Зелёный гопник
Кто у неё интервью берет каждый день?😁
Тот,кому она ДАЕТ.
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Pok_Toholo
Ответ RW_4ever
А ты настоящая шестерка
О, зарембот активизировался
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Катя СПб
Ответ Антон Ивонов
у нее ж вроде оперативка как у золотой рыбки... откуда она помнит про Якина и Гагры??
Недавно показывали.
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Жесткий Костас
Собаки лают, караван идёт.
+1
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