У Мартинелли 5 голов в 5 последних матчах за «Арсенал» в АПЛ

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Габриэл Мартинелли Футбол

Габриэл Мартинелли забил 5 мячей в последних 5 турах АПЛ.

В матче 27-го тура против «Фулхэма», завершившемся победой «Арсенала» со счетом 3:0, Мартинелли забил на 26-й минуте.

Этот гол стал для него пятым в последних 5 матчах турнира. Ранее Мартинелли забивал в ворота «Астон Виллы» (4:2) и «Лестера» (1:0), а также оформил дубль в матче с «Эвертоном» (4:0).

В матче предыдущего тура против «Борнмута» (3:2) бразилец не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне на счету Мартинелли 12 голов и 2 голевые передачи в 27 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд в АПЛ с общим счетом 15:4

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6 комментариев

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NottinghamForest79
топарь
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Алексей Фирстов
Он молодой, талантливый и трудолюбивый игрок!
+1
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Алексей Фирстов
Купили его за очень дёшево, а он молод и хорош!
+1
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frimpong
12 сухой матч Рамсдейла
+8
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Сади Самедов
Продолжать в том же духе Габи, с Троссардом отличная связка
+6
0
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Wekil Halylow
4-й двизион Бразили за 6 миллион евро
+27
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