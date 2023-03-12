У Мартинелли 5 голов в 5 последних матчах за «Арсенал» в АПЛ

забил 5 мячей в последних 5 турах АПЛ.

В матче 27-го тура против « », завершившемся победой « » со счетом 3:0, Мартинелли забил на 26-й минуте.

Этот гол стал для него пятым в последних 5 матчах турнира. Ранее Мартинелли забивал в ворота « » (4:2) и « » (1:0), а также оформил дубль в матче с «Эвертоном» (4:0).

В матче предыдущего тура против «Борнмута» (3:2) бразилец не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне на счету Мартинелли 12 голов и 2 голевые передачи в 27 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд в АПЛ с общим счетом 15:4

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