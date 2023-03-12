«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд в АПЛ с общим счетом 15:4

«Арсенал» одержал пятую победу подряд в .

В 27-м туре команда под руководством обыграла « » в гостях со счетом 3:0.

« » выиграл 5 последних матчей в АПЛ, пропустив лишь в двух из них – с «Астон Виллой» (4:2) и «Борнмутом» (3:2). Общий счет – 15:4.

На данный момент «канониры» лидируют в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Манчестер Сити», идущий на 2-й строчке, отстает от «Арсенала» на 5 очков.

19 марта «Арсенал» примет «Кристал Пэлас».

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