«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд в АПЛ с общим счетом 15:4
«Арсенал» одержал пятую победу подряд в АПЛ.
В 27-м туре команда под руководством Микеля Артеты обыграла «Фулхэм» в гостях со счетом 3:0.
«Арсенал» выиграл 5 последних матчей в АПЛ, пропустив лишь в двух из них – с «Астон Виллой» (4:2) и «Борнмутом» (3:2). Общий счет – 15:4.
На данный момент «канониры» лидируют в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Манчестер Сити», идущий на 2-й строчке, отстает от «Арсенала» на 5 очков.
19 марта «Арсенал» примет «Кристал Пэлас».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
МЮ уважать себя заставил именно этим, никто еще не знал, кто есть мистер Гиггз на самом деле, например)
В Челси то же самое с Терри, и в детстве не знал, ху из мистер Абрамович) но тот футбол при Жозе - эта та крепость и контратаки, что мне наиболее близка) по тем временам это было новаторством, конечно
... и скамейка.
Главное нет токсиков с повышенными требованиями о ЗП.
Искали медь,а нашли золото