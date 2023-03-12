«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд в АПЛ с общим счетом 15:4

Теги Микель Артета Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» одержал пятую победу подряд в АПЛ.

В 27-м туре команда под руководством Микеля Артеты обыграла «Фулхэм» в гостях со счетом 3:0.

«Арсенал» выиграл 5 последних матчей в АПЛ, пропустив лишь в двух из них – с «Астон Виллой» (4:2) и «Борнмутом» (3:2). Общий счет – 15:4.

На данный момент «канониры» лидируют в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Манчестер Сити», идущий на 2-й строчке, отстает от «Арсенала» на 5 очков.

19 марта «Арсенал» примет «Кристал Пэлас».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

26 комментариев

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Godare88
Ответ Rick Sanchezz
Леандро Троссард - это 10/10 В эту команду ещё бы какого-нибудь топового полузащитника добавить на пару с Парти, типо Горецка, Гранит хорош, но бокс-ту-бокс тоже очень нужен. Сильно вряд ли, конечно, Бавария захочет его продавать
Летом Райса ждем!
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Ноно Гомес
Пожалуй канониров не остановить, как и Наполи, чемпики!!!
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Aleksandr Khachoyan
Ответ AF007
Арсенал Венгера дальше остальных по стилю?) Что ж, ты видимо из тех, кому бей-беги деревянного Маню больше вставляло
С этим согласен. Что что, а футбол Венгера просто завораживал. Были бы у него деньги, Арсенал не попал бы в тот кризис)
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Carver
Ответ Denis Spiridenock
спасибо Шахтёру за их жлобство
Я стебусь постоянно над Мудриком в комментах, но кто знает, как бы он себя показал в хорошей команде с поставленной игрой? В болоте сложно себя показать.
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Кирилл Голивец
Ответ AF007
Арсенал Венгера дальше остальных по стилю?) Что ж, ты видимо из тех, кому бей-беги деревянного Маню больше вставляло
есть слово - характер

МЮ уважать себя заставил именно этим, никто еще не знал, кто есть мистер Гиггз на самом деле, например)

В Челси то же самое с Терри, и в детстве не знал, ху из мистер Абрамович) но тот футбол при Жозе - эта та крепость и контратаки, что мне наиболее близка) по тем временам это было новаторством, конечно
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AF007
Ответ Кирилл Голивец
Вот как относиться к этому сезону в АПЛ если не выиграет Сити - хорошо но все идет к тому, что из грандов выиграет команда, которая мне с детства дальше остальных английских топов по стилю футбола, общей энергетике, количеству любимых игроков и тд порадуюсь только за Зинченко, чтобы бомбило у неадекватных депутатов, да и как игрок он единственный, кто мне нравится тут
Арсенал Венгера дальше остальных по стилю?) Что ж, ты видимо из тех, кому бей-беги деревянного Маню больше вставляло
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Алексей Фирстов
Арсенал пока хорош! С победой!
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Алексей Фирстов
Заслуженно! Поздравляю всех болельщиков Арсенала с заслуженной победой!
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Den-is
Ответ Кирилл Голивец
Вот как относиться к этому сезону в АПЛ если не выиграет Сити - хорошо но все идет к тому, что из грандов выиграет команда, которая мне с детства дальше остальных английских топов по стилю футбола, общей энергетике, количеству любимых игроков и тд порадуюсь только за Зинченко, чтобы бомбило у неадекватных депутатов, да и как игрок он единственный, кто мне нравится тут
Представьтесь, пожалуйста) А то гонору что-то много. Звезда что-ли?
+8
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Кирилл Голивец
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Фед
Ответ Doug DeMuro99
Артета превратился из Мема в настоящего Доминатора 👌
Люди ошибочно приняли это за мем)
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Средний палец Кирана Тирни
Отличная победа. Все вопросы закрыли после первого тайма, дали отдохнуть заменами лидерам перед Спортингом. Троссар на месте цн хорош, а возвращение Жебуса даст больше вариантов.
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Denis Spiridenock
Ответ azat_cao
А кто-то называл его заменой Мудрику
спасибо Шахтёру за их жлобство
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Лысый Папа
троссард конечно дно на фоне мудрика в его 30 минут против ливера
+12
-3
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Doctor John Zoidberg
Этот Арсенал уже не остановить
+8
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Mr@k
у Артеты появился супер-джокер в лице Тросара, топ игра
+7
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Doug DeMuro99
Артета превратился из Мема в настоящего Доминатора 👌
+23
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igls54
И вечно четвертые, станут - первыми
+3
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Shokhagunner
Что за прекрасный состав у нас собрался.
... и скамейка.
Главное нет токсиков с повышенными требованиями о ЗП.
+17
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Ванька-Манька
Комментарий скрыт
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Роман
Кубок АПЛ на загрузке ⌛
0
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Joel Campbell
Троссард топчик
Искали медь,а нашли золото
+37
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+35
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Wekil Halylow
какая скамейка у нас COYG
+10
-1
+9
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azat_cao
Ответ Rick Sanchezz
Леандро Троссард - это 10/10 В эту команду ещё бы какого-нибудь топового полузащитника добавить на пару с Парти, типо Горецка, Гранит хорош, но бокс-ту-бокс тоже очень нужен. Сильно вряд ли, конечно, Бавария захочет его продавать
А кто-то называл его заменой Мудрику
+3
-8
-5
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fellx
Вот это чемпионских ход набрали
+7
-3
+4
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