Троссард отдал 3 голевых паса за 1-й тайм матча «Арсенала» с «Фулхэмом»

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Леандро Троссард Мартин Эдегор Габриэл Магальяэс Габриэл Мартинелли Футбол

Леандро Троссард поучаствовал в трех голах «Арсенала» в ворота «Фулхэма» в 1-м тайме.

Полузащитник сделал три голевых передачи в 27-м туре АПЛ: на 21-й минуте – Габриэлу Магальяэсу, на 26-й – Габриэлу Мартинелли, на 2-й компенсированной – Мартину Эдегору.

Всего за 9 игр в составе «канониров» бельгиец сделал 5 ассистов, а также забил 1 гол. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Брайтона» можно ознакомиться здесь.

«Фулхэм» – «Арсенал». 0:3 – Эдегор забил. Онлайн-трансляция

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кроссовер Айверсона
у Троссарда в этом сезоне есть хет-трик по голам и по ассистам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joel Campbell
Как же повезло ,что трансфер Мудрика не удался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Los Galácticos
С Троссардом не прогадали конечно, отлично вписался в команду.
Потому что давно адаптирован к АПЛ, а отличие от того же Мудрика, что впервые на таком уровне. Поэтому смешно их даже сравнивать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
Буду ждать покер!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
С Троссардом не прогадали конечно, отлично вписался в команду.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Вот что значит топ за свои деньги
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Глоры Челси, что радовались тому, что перехватили нонейма с Украины, в Арсу достался средняк из средняка, что с лицом?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
раскаявшийся жиробас
ну не Мудрик, конечно, но тоже неплохо
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MajestySport
Был бы он аргентинским мыльным пузырем от ФИФА уже бы ЗМ вручали, а так сделал да и сделал, через пару часов никто и не вспомнит об этом.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
Ответ Homelender_666
Очередной топ-трансфер Арсенала?
Спасибо Боули за это!)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr.Hapot
Сэкономили на хохле и взяли игрока полезнее😄
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
E.V.P.
В Арсенале явно не расстроились что не подписали дорогого Мудрика, а подписали Троссара за относительно небольшие деньги
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Очередной топ-трансфер Арсенала?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий