Троссард отдал 3 голевых паса за 1-й тайм матча «Арсенала» с «Фулхэмом»
Леандро Троссард поучаствовал в трех голах «Арсенала» в ворота «Фулхэма» в 1-м тайме.
Полузащитник сделал три голевых передачи в 27-м туре АПЛ: на 21-й минуте – Габриэлу Магальяэсу, на 26-й – Габриэлу Мартинелли, на 2-й компенсированной – Мартину Эдегору.
Всего за 9 игр в составе «канониров» бельгиец сделал 5 ассистов, а также забил 1 гол. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Брайтона» можно ознакомиться здесь.
«Фулхэм» – «Арсенал». 0:3 – Эдегор забил. Онлайн-трансляция
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