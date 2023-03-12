Троссард отдал 3 голевых паса за 1-й тайм матча «Арсенала» с «Фулхэмом»

поучаствовал в трех голах « » в ворота « » в 1-м тайме.

Полузащитник сделал три голевых передачи в 27-м туре : на 21-й минуте – Габриэлу Магальяэсу, на 26-й – Габриэлу Мартинелли, на 2-й компенсированной – .

Всего за 9 игр в составе «канониров» бельгиец сделал 5 ассистов, а также забил 1 гол. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Брайтона» можно ознакомиться здесь.

«Фулхэм» – «Арсенал». 0:3 – Эдегор забил. Онлайн-трансляция

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