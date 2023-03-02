«Ньюкасл» интересуется Рафиньей. Вингер «Барсы» – одна из приоритетных целей клуба (Diario Sport)

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рафинья Диас Футбол

Вингер «Барселоны» Рафинья может летом вернуться в АПЛ.

Как сообщает Diario Sport, бразилец является одной из главных трансферных целей «Ньюкасла». Шансы на переход повышает то, что Рафинья проводит неровный сезон.

26-летний футболист, который перешел в «Барсу» полгода назад из «Лидса», потерял место в старте после того, как Хави сменил схему и перешел на игру в четыре полузащитника. Только травма Усмана Дембеле позволила Рафинье вернуться в стартовый состав в последних матчах.

В текущем сезоне Рафинья забил 7 мячей и сделал 9 ассистов в 34 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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17 комментариев

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Benner
Ответ vjp6cmm2f9
У Челси древесина за 100 миллионов, срна не даст соврать 😂
О, еще один)
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jane gunn
Ньюкасл хорошую команду собирает
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Bazilic
Ответ Oleg Kostin
далеко не уровень барсы чел
Лучший по г+п в феврале
Уже несколько матчей вытащил
Дайте ему немного времени
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Roman
А заслужил ли Рафинья такого повышения?
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Benner
Ответ Гамаль Хайдаров
так древесину сейчас только в Челси сплавляют
Как же я ору с тех солчненых, которые, увидев мою троллерскую аву с челси, считают, что я болела этого середняка))
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vjp6cmm2f9
Ответ Benner
Надо сплавлять туда эту древесину
У Челси древесина за 100 миллионов, срна не даст соврать 😂
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dr. cage
Рафинья интересный игрок.. Резкий, быстрый.

Но в Испании ему тяжеловато. В Ла Лиге защитники сами любят техникой понтануться.. На замахе убрать, в очело прокинуть мяч.. Поэтому все выкрутасы Рафиньи им совершенно понятны.. Он для них предсказуем.

Другое дело АПЛ, которая переполнена бестолковыми шкафами, и которых на острове исторически принято делать защитниками.. Тут сильные стороны Рафиньи раскрываются по полной.. Даже примитивный проброс на скорости условного Дивандейка вводит в ступор..

Хотя, понятное дело, что играть, пусть и не на все сто за великую Барсу интереснее, чем быть звездой в игрушке саудитов, но Рафинье стоит подумать над этим. Плюс в Ньюкасле не будет проблем с деньгами..
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Задняя поверхность бедра Дембеле
80 лямов и го.
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& Co1366
70🍋 и пусть забирают
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Гамаль Хайдаров
Ответ deco7
Ага, а у Барсы в итоге останется травмированный Дембеле, потухший Фати и неФернандо Попади уже Торрес
так не хилые бабки можно срубить и купить что то летом, лямов 80 то он точно стоит (в рамках АПЛ)
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ConorNite
При наличии здорового Усмана (когда он в форме) Рафинье мало что светит, как игроку основы. В АПЛ он бы лучше раскрылся
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vjp6cmm2f9
Ответ Гамаль Хайдаров
Фати в подарок
В праздничной упаковке !)
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Oleg Kostin
далеко не уровень барсы чел
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Гамаль Хайдаров
Ответ Benner
Надо сплавлять туда эту древесину
так древесину сейчас только в Челси сплавляют
+2
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deco7
Ага, а у Барсы в итоге останется травмированный Дембеле, потухший Фати и неФернандо Попади уже Торрес
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Benner
Надо сплавлять туда эту древесину
+1
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Гамаль Хайдаров
Фати в подарок
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