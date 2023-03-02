«Ньюкасл» интересуется Рафиньей. Вингер «Барсы» – одна из приоритетных целей клуба (Diario Sport)

Вингер «Барселоны» Рафинья может летом вернуться в .

Как сообщает Diario Sport, бразилец является одной из главных трансферных целей « ». Шансы на переход повышает то, что Рафинья проводит неровный сезон.

26-летний футболист, который перешел в «Барсу» полгода назад из «Лидса», потерял место в старте после того, как Хави сменил схему и перешел на игру в четыре полузащитника. Только травма Усмана Дембеле позволила вернуться в стартовый состав в последних матчах.

В текущем сезоне Рафинья забил 7 мячей и сделал 9 ассистов в 34 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы