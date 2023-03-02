«Ньюкасл» интересуется Рафиньей. Вингер «Барсы» – одна из приоритетных целей клуба (Diario Sport)
Вингер «Барселоны» Рафинья может летом вернуться в АПЛ.
Как сообщает Diario Sport, бразилец является одной из главных трансферных целей «Ньюкасла». Шансы на переход повышает то, что Рафинья проводит неровный сезон.
26-летний футболист, который перешел в «Барсу» полгода назад из «Лидса», потерял место в старте после того, как Хави сменил схему и перешел на игру в четыре полузащитника. Только травма Усмана Дембеле позволила Рафинье вернуться в стартовый состав в последних матчах.
В текущем сезоне Рафинья забил 7 мячей и сделал 9 ассистов в 34 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Уже несколько матчей вытащил
Дайте ему немного времени
Но в Испании ему тяжеловато. В Ла Лиге защитники сами любят техникой понтануться.. На замахе убрать, в очело прокинуть мяч.. Поэтому все выкрутасы Рафиньи им совершенно понятны.. Он для них предсказуем.
Другое дело АПЛ, которая переполнена бестолковыми шкафами, и которых на острове исторически принято делать защитниками.. Тут сильные стороны Рафиньи раскрываются по полной.. Даже примитивный проброс на скорости условного Дивандейка вводит в ступор..
Хотя, понятное дело, что играть, пусть и не на все сто за великую Барсу интереснее, чем быть звездой в игрушке саудитов, но Рафинье стоит подумать над этим. Плюс в Ньюкасле не будет проблем с деньгами..