Ташуев про 0:1 с «Локо»: «Впервые уступил команде, игравшей вдевятером. Нужно быть немного голодными, а «Ахмат» оказался слишком сытым, играл вальяжно»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Матч ТВ Футбол

Главного тренера «Ахмата» удивил проигрыш «Локомотиву», заканчивавшему матч вдевятером.

«В своей карьере я еще не сталкивался с таким, чтобы вдевятером команда играла достаточное время – и моя команда проигрывала. Не помню, если честно, хотя матчей много сыграл на хорошем уровне.

Не могу сказать, что безвольно играли. Мы немного завысили планку. В первом тайме с первой же минуты решили играть на классе, слишком вальяжно, не спеша. Был настрой такой, что мы уже на верху таблицы.

Ребятам нужно быть все время немного голодными, а мы оказались сегодня слишком сытыми, это неправильно. Надеемся, что это пойдет на пользу, это урок, но сейчас крайне неприятно.

После пропущенного гола начали спешить, суетиться, играть длинными передачами, терять мяч, начали бить за спину, были одни потери. Команда растерялась, надо удар держать. Во втором тайме пытались изменить ситуацию, но когда ты сам не настроен выиграть, то такие вещи случаются», – заявил Сергей Ташуев.

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5 комментариев

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Алар
Ташуев говорит, что Ахмат голодный, Талалаев говорит, что так играть нельзя... ЁТМ, а кто тренирует команды, Пушкин что ли!?
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PORNO CLAUS
Такой конечно фантазер, на классе. Ну вырежи эту таблицу в газете, зафиксируй на стене. У тренера хлебушек в голове? Всю историю рпл, Ахмат был ниже Локо, тут случилось чудо-немцы, и на один сезон все поменялось, но немцев уволили, а у этого товарища команда выходит на поле с царем в голове против состава который их в два раза дороже, ну ок. В 11 против 9 не смогли даже ничью скатать
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Алексей Антонов
Какой там у вас класс? Не смеши)
+5
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инок
Тяжелейшая победа для Локо. Лантратов молодец - просто божил в этой игре.
+8
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Фут.Боль
Решили играть на классе...
+12
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