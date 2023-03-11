Галактионов об 1:0 с «Ахматом» после двух удалений: «1-й тайм шел по сценарию «Локомотива», но необоснованные карточки сказались на характере игры»

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Ахмат Михаил Галактионов Матч ТВ Максим Ненахов Станислав Магкеев Павел Кукуян Футбол

Михаил Галактионов критически высказался о карточках, полученных игроками «Локомотива».

Железнодорожники вдевятером завершали игру с «Ахматом» (1:0) в 19-м туре Мир РПЛ. Красные карточки от судьи Павла Кукуяна получили Станислав Магкеев и Максим Ненахов.

– Очень тяжелый, волевой матч. С учетом удалений, того, что мы забили… Первый тайм складывался по нашему сценарию, но необоснованные карточки, которые мы получили, сказались на характере игры.

Во втором тайме играли в меньшинстве, «Ахмат» владел территориальным преимуществом, но игровыми моментами, которые мы подсказали [игрокам], постарались нивелировать [неравные составы].

Благодарен команде за характер, уровень готовности позволяет терпеть. Главное – дух, который должен способствовать дальнейшим шагам.

В перерыве мы внесли коррективы в обороне, подсказали, как действовать в определенных ситуациях, когда надо играть по счету, перенасыщать зоны, чтобы у соперника не было преимущества.

– После второго удаления не было тревожно?

– Это совсем необязательный фол, с Максимом проговаривали момент, не хотелось менять его. К сожалению, так сложилось, перестроили игру, вышедшие на замену игроки по структуре сделали все правильно.

Лантратов нас тоже выручил, – сказал главный тренер «Локомотива».

У «Локо» две красные за час матча с «Ахматом»: Магкеева удалили на 20-й минуте за 2 желтые, Ненахова – на 59-й

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13 комментариев

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Oleg Pepel
Олень Ловчев до матча- у Локомотива нет шансов. Комментариев нет.
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max bogomazov
Галактионов просто олень. Зная что Ненахов немного туповат он не меняет его причем у него желтая карточка. Был не удивлен когда лицо Ненахова показали он не понял почему же его удалили.
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Сергей Сунчилиев
Походу погоду в Локомотиве делают новички: Пиняев, Дзюба, Лантратов и тренер Галактионов. Это говорит о качественном ТО. Давно надо было проклятых фрицев гнать поганой метлой. Сегодня Локо показал характер. Так держать КОМАНДА!
+3
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Арсений Хахатанов
Каким то чудом но вывезли! Спасибо!
+2
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Mix С
Главное выиграли... В данный момент 3 очка есть .
+1
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An Kr
Ответ Antony Klestoff
По карточкам только по первой Магкееву есть вопросы к судье. Слишком рано посадил игрока на карточку, там можно было обойтись разговором. Героическая победа Локомотива. При немецких тренерах развалились бы еще после первого удаления
2 удаление наступ на самый кончик бутцы это не желтая. Просто фол. Слишком принципиален Кукуян в одну сторону был.
+8
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Гамарджоба Генацвале
Такие матчи закаляют команду. Молодцы. Нужно выбираться из этой ####, в которой Локо вообще не должно было быть.
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Иван Егурнов
Как и многие болельщики в комментах, тренер знал, что Ненахов может удалиться в втором тайме. Поговорил, но менять не стал. Это ошибка. Надеюсь, выводы сделает.

А Ненахова - вернуть родителям на довоспитание. В команде такой неадекват не нужен
+3
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Саша Котляров
Ответ Antony Klestoff
По карточкам только по первой Магкееву есть вопросы к судье. Слишком рано посадил игрока на карточку, там можно было обойтись разговором. Героическая победа Локомотива. При немецких тренерах развалились бы еще после первого удаления
Ну да все ровно Локомотив молодцы в меньшинстве выиграли у Ахмата жесткий матч был
+4
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Слава Трунов
Не ставьте больше Ненахова в старт, пусть на лавочке сидит
+5
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Dinarxxx
почему не удалили уциева
+11
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Antony Klestoff
По карточкам только по первой Магкееву есть вопросы к судье. Слишком рано посадил игрока на карточку, там можно было обойтись разговором. Героическая победа Локомотива. При немецких тренерах развалились бы еще после первого удаления
+46
-1
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Героически бились
+18
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