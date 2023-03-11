Галактионов об 1:0 с «Ахматом» после двух удалений: «1-й тайм шел по сценарию «Локомотива», но необоснованные карточки сказались на характере игры»

критически высказался о карточках, полученных игроками «Локомотива».

Железнодорожники вдевятером завершали игру с «Ахматом» (1:0) в 19-м туре Мир . Красные карточки от судьи Павла Кукуяна получили и .

– Очень тяжелый, волевой матч. С учетом удалений, того, что мы забили… Первый тайм складывался по нашему сценарию, но необоснованные карточки, которые мы получили, сказались на характере игры.

Во втором тайме играли в меньшинстве, «Ахмат» владел территориальным преимуществом, но игровыми моментами, которые мы подсказали [игрокам], постарались нивелировать [неравные составы].

Благодарен команде за характер, уровень готовности позволяет терпеть. Главное – дух, который должен способствовать дальнейшим шагам.

В перерыве мы внесли коррективы в обороне, подсказали, как действовать в определенных ситуациях, когда надо играть по счету, перенасыщать зоны, чтобы у соперника не было преимущества.

– После второго удаления не было тревожно?

– Это совсем необязательный фол, с Максимом проговаривали момент, не хотелось менять его. К сожалению, так сложилось, перестроили игру, вышедшие на замену игроки по структуре сделали все правильно.

Лантратов нас тоже выручил, – сказал главный тренер «Локомотива».

У «Локо» две красные за час матча с «Ахматом»: Магкеева удалили на 20-й минуте за 2 желтые, Ненахова – на 59-й

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