Галактионов об 1:0 с «Ахматом» после двух удалений: «1-й тайм шел по сценарию «Локомотива», но необоснованные карточки сказались на характере игры»
Михаил Галактионов критически высказался о карточках, полученных игроками «Локомотива».
Железнодорожники вдевятером завершали игру с «Ахматом» (1:0) в 19-м туре Мир РПЛ. Красные карточки от судьи Павла Кукуяна получили Станислав Магкеев и Максим Ненахов.
– Очень тяжелый, волевой матч. С учетом удалений, того, что мы забили… Первый тайм складывался по нашему сценарию, но необоснованные карточки, которые мы получили, сказались на характере игры.
Во втором тайме играли в меньшинстве, «Ахмат» владел территориальным преимуществом, но игровыми моментами, которые мы подсказали [игрокам], постарались нивелировать [неравные составы].
Благодарен команде за характер, уровень готовности позволяет терпеть. Главное – дух, который должен способствовать дальнейшим шагам.
В перерыве мы внесли коррективы в обороне, подсказали, как действовать в определенных ситуациях, когда надо играть по счету, перенасыщать зоны, чтобы у соперника не было преимущества.
– После второго удаления не было тревожно?
– Это совсем необязательный фол, с Максимом проговаривали момент, не хотелось менять его. К сожалению, так сложилось, перестроили игру, вышедшие на замену игроки по структуре сделали все правильно.
Лантратов нас тоже выручил, – сказал главный тренер «Локомотива».
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