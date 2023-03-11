Кади сделал дубль в игре с «Динамо» – это первые голы бразильца за «Краснодар»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Кади Футбол

Кади впервые забил за «Краснодар» – в ворота «Динамо».

26-летний хавбек оформил дубль в матче 19-го тура Мир РПЛ. На 24-й минуте он головой замкнул навес, на 67-й – точно пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади.

Это первые голы бразильца после перехода в российскую команду из «Карабаха». Ранее он принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России и одном матче чемпионата страны.

Подробно со статистикой выступлений Кади можно ознакомиться здесь.

«Краснодар» – «Динамо». 2:1 – Кади сделал дубль, Нгамале удален. Онлайн-трансляция

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6 комментариев

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до лампочки
Карабах ,Кади это супер игрок ,.Hayirlu olsun 🙏🙏🙏
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валя_стакан
просто никакой краснодар, до выдуманного удаления игра в руках Динамо была, даже с учетом дыры Шуни в воротах
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Фарид Алекперов
Мусаев посодействовал трансферу )
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Фарид Алекперов
Карабах рулит)
+4
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+4
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Alex_Prinz
Кади красава, очень мощно выглядит. Его трансфер - замена Кабелле
+1
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Стеклопласт
Шуня это просто дырище
+5
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