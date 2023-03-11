Кади сделал дубль в игре с «Динамо» – это первые голы бразильца за «Краснодар»

Кади впервые забил за « » – в ворота « ».

26-летний хавбек оформил дубль в матче 19-го тура Мир . На 24-й минуте он головой замкнул навес, на 67-й – точно пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади.

Это первые голы бразильца после перехода в российскую команду из «Карабаха». Ранее он принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России и одном матче чемпионата страны.

Подробно со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.

«Краснодар» – «Динамо». 2:1 – Кади сделал дубль, Нгамале удален. Онлайн-трансляция

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