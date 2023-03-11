Владимир Ивич: «Динамо» начало разваливаться, пропустив выход 1 на 1. «Краснодар» сыграл лучше и заслужил победу»

Главный тренер « » описал, за счет чего удалось обыграть « » – 3:1.

– Соперник, против которого мы играли, был хороший. Игра была 50 на 50. Ключевым фактором стал момент, когда «Динамо» пропустило выход один на один. После этого начали разваливаться, также фактором стало их удаление.

Команда, которая сделала больше ошибок, проиграла. Мы сыграли лучше и заслужили эту победу.

– Почему «Краснодар» часто пропускает первым?

– Дело в решимости, потому что нужно набирать с самого начала игры. В первой атаке у нас был шанс. Нам нужно над этим работать. Нужно быть и показывать себя в более соревновательном плане. Мы команда, которая хочет побеждать, у игроков в голове должна быть соревновательная жила.

– один из лучших сербских тренеров, у него везде был успех. Я ценю его слова в мой адрес и желаю ему удачи, – сказал .

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