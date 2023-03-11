Клопп про 0:1 с «Борнмутом»: «Надо оценить размер шрама и двигаться дальше. Если «Ливерпуль» за сезон чему-то и научился, так это справляться с неудачами»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Борнмут Футбол

Юрген Клопп признал, что «Ливерпуль» провел матч по сценарию «Борнмута» (0:1).

«Я сильно разочарован. Мы сыграли совершенно не так, как хотели. Все 95 минут мы действовали именно так, как нужно было «Борнмуту». Лишь несколько раз на протяжении нескольких минут мы делали то, что сами хотели.

«Борнмут» яростно бился и показал свое мастерство в части владения мячом. Нам не удавалось сдерживать его в первой фазе, так что приходилось возвращаться в оборону.

Не помню, чтобы у «Борнмута» были хорошие моменты, но все это в любом случае выматывает, тем более затем необходимо снова проделывать весь путь до штрафной соперника. Мы проиграли, и это очень, очень сильно раздражает.

Мы находимся в своей нынешней ситуации из-за своих неудач. У нас не просто были неудачи – их было слишком много. Теперь нам нужно справиться с этой ситуацией, и мы это сделаем. Если мы за текущий сезон чему-то и научились, так это справляться с неудачами.

Это поражение – болезненный удар. Как там говорят? Надо принять удар, оценить размеры шрама и двигаться дальше», – сказал Клопп.

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21 комментарий

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A.G
хренасе календарь дальше: Реал, сити, Челси, Арсенал
+3
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Sevuska
Борнмут молодцы .
В прошлом туре дали настоящий бой лидерам .
В этом туре опустили Ливерпуль на землю после 7:0 👍
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Огнян Георгиев
Ответ Ман Сити
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Ха ха...🙃
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Огнян Георгиев
Ответ Ман Сити
Комментарий удален модератором
Ха ха...
мисията е успешна
Ебъртън пътува към
Чемпита... 👍
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Deni Magician
Какой то бред с плюсами и минусами !!!!!!!
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Ман Сити
Ответ blaugrano
К несчастью Ливерпуля, матч с Реалом выпал не на ту неделю. С тех пор Мадрид прервал неудачную мини-серию, а Ливерпуль всё так же удивляет своей переменчивостью.
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Ман Сити
Не ной физрук. Бормут это не какой-то там маню который можного громить 7-0.
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Иван Павлов
Гордые победители Кубка Лиги, обладатели первого трофея за 6 лет уже массово отметились в комментариях, я смотрю. Пришли быстрее болельщиков Ливерпуля, молодцы какие.
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Павел Битков
В первой игре обыграли 9:0! чтобы потом проиграть 0-1. Страшно представить, чтобы Борнмут сделал с МЮ.
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Ненавидящий2.0
Ответ Makmerfi
Дикий фарт закончился в прошлом матче с МЮ Дальше - только эта радость, надеюсь на бестрофейные годы…
надейся
+2
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Иван Павлов
Ответ blaugrano
К несчастью Ливерпуля, матч с Реалом выпал не на ту неделю. С тех пор Мадрид прервал неудачную мини-серию, а Ливерпуль всё так же удивляет своей переменчивостью.
Не на тот сезон скорее.
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Feagh
Ну не надо критиковать Клоппа, всё же взял уже трофей в этом году не смотря ни на что. Нольсемебл называется. В конце сезона будет награждение
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blaugrano
К несчастью Ливерпуля, матч с Реалом выпал не на ту неделю. С тех пор Мадрид прервал неудачную мини-серию, а Ливерпуль всё так же удивляет своей переменчивостью.
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исянов
нда. клопца поимел очередной аутсайдер, а этот сидит философствует, шрамы измеряет. ты в какую задницу команду загнал-то?
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Team_Coach
Раны проходят, но шрамы напоминают о них.
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Юрий Р.
Слишком много неудач уже в сезоне!!!
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Расул Байрамкулов
Цитатник из вк
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Вадим Слуцкий
Клопов на мыло!
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tackle by Moore
Просто не отдохнули как следует после масштабного чемпионского парада в честь победы над МЮ. Понять и простить
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-7
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Makmerfi
Дикий фарт закончился в прошлом матче с МЮ
Дальше - только эта радость, надеюсь на бестрофейные годы…
+6
-8
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j30
нормальный мужик был бы подал бы в отставку , а не расказывал бы чушь про шрамы и прочую хренеь
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-8
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Filipp Gorski
Посмотрим что покажет Ливерпуль в следующих 4 матчах
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-3
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