Клопп про 0:1 с «Борнмутом»: «Надо оценить размер шрама и двигаться дальше. Если «Ливерпуль» за сезон чему-то и научился, так это справляться с неудачами»

признал, что « » провел матч по сценарию « » (0:1).

«Я сильно разочарован. Мы сыграли совершенно не так, как хотели. Все 95 минут мы действовали именно так, как нужно было «Борнмуту». Лишь несколько раз на протяжении нескольких минут мы делали то, что сами хотели.

«Борнмут» яростно бился и показал свое мастерство в части владения мячом. Нам не удавалось сдерживать его в первой фазе, так что приходилось возвращаться в оборону.

Не помню, чтобы у «Борнмута» были хорошие моменты, но все это в любом случае выматывает, тем более затем необходимо снова проделывать весь путь до штрафной соперника. Мы проиграли, и это очень, очень сильно раздражает.

Мы находимся в своей нынешней ситуации из-за своих неудач. У нас не просто были неудачи – их было слишком много. Теперь нам нужно справиться с этой ситуацией, и мы это сделаем. Если мы за текущий сезон чему-то и научились, так это справляться с неудачами.

Это поражение – болезненный удар. Как там говорят? Надо принять удар, оценить размеры шрама и двигаться дальше», – сказал Клопп.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас