прокомментировал победу «Ливерпуля» со счетом 9:0.

В 4-м туре был обыгран .

«Очень хорошо. Мы хотели показать реакцию. Быть самими собой. Стать лучшей версией себя. Мы играем определенным образом.

Мы забили прекрасные голы. Игра наладилась, и мы продолжали забивать. Речь шла о том, чтобы продолжать в том же духе. А не для того, чтобы унизить «Борнмут», мы не могли не уважать их.

Речь о том, чтобы оказать давление на соперника. Я мог выпустить молодежь, они этого очень заслуживают. Эллиотт – особенный игрок, он забил прекрасный гол. Все было практически идеально.

Важно снять напряжение и играть в футбол. В среду [против «Ньюкасла»] все будет по-другому. Сегодня получилось сочетание отличной погоды и фантастического футбола – такое нечасто бывает в Ливерпуле, поэтому мы должны дорожить этим.

По крайней мере, нам больше не придется отвечать на вопрос [о том, что мы не выиграли]. Это действительно хороший день для нас. Но мы не будем сильно увлекаться», – сказал главный тренер «Ливерпуля».