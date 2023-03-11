Юрген Клопп: «Ливерпуль» доминировал в 1-м тайме, но «Борнмут» проводил все контратаки, какие хотел. Он заслужил 3 очка»

объяснил поражение « » от « » (0:1) плохой обороной.

«Что тут скажешь? Это была не наша игра. Мы доминировали в первом тайме, но несвоевременно отдавали передачи в штрафную, а соперник действовал компактно.

«Борнмут» проводил все контратаки, какие хотел. Перед нами было много свободных зон, но мы недостаточно часто этим пользовались. Понятно, что невозможно каждый раз доставлять мяч по адресу, но было ощущение, что мы вообще не можем этого сделать, что ничего не получается. Мелкие детали оказывают огромное влияние на события. А потом мы пропустили из-за недостатка взаимопомощи в ходе контратаки.

«Борнмут» делал одно и то же, но добивался успеха из-за не лучшей нашей игры в обороне. Второй тайм мы начали получше, но не реализовали пенальти, после чего начали суетиться и создали недостаточно много моментов.

Мы давно не били пенальти в . В теории после гола игра могла измениться. Она не стала бы лучше сама по себе, но хотя бы результат мог быть иным. Салах забивает много голов, но не реализовал пенальти. Такова жизнь.

«Борнмут» бьется за место в лиге, это отличный клуб из чудесного города. В последнее время результаты складывались не в его пользу, но команда играет лучше, чем можно подумать, и сегодня заслужила три очка», – сказал главный тренер «Ливерпуля» BT Sport.

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