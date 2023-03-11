Юрген Клопп: «Ливерпуль» доминировал в 1-м тайме, но «Борнмут» проводил все контратаки, какие хотел. Он заслужил 3 очка»

Теги Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Юрген Клопп Борнмут Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Борнмута» (0:1) плохой обороной.

«Что тут скажешь? Это была не наша игра. Мы доминировали в первом тайме, но несвоевременно отдавали передачи в штрафную, а соперник действовал компактно.

«Борнмут» проводил все контратаки, какие хотел. Перед нами было много свободных зон, но мы недостаточно часто этим пользовались. Понятно, что невозможно каждый раз доставлять мяч по адресу, но было ощущение, что мы вообще не можем этого сделать, что ничего не получается. Мелкие детали оказывают огромное влияние на события. А потом мы пропустили из-за недостатка взаимопомощи в ходе контратаки.

«Борнмут» делал одно и то же, но добивался успеха из-за не лучшей нашей игры в обороне. Второй тайм мы начали получше, но не реализовали пенальти, после чего начали суетиться и создали недостаточно много моментов.

Мы давно не били пенальти в АПЛ. В теории после гола игра могла измениться. Она не стала бы лучше сама по себе, но хотя бы результат мог быть иным. Салах забивает много голов, но не реализовал пенальти. Такова жизнь.

«Борнмут» бьется за место в лиге, это отличный клуб из чудесного города. В последнее время результаты складывались не в его пользу, но команда играет лучше, чем можно подумать, и сегодня заслужила три очка», – сказал главный тренер «Ливерпуля» BT Sport.

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38 комментариев

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benjamin92
Ответ ɔculpa
Бортмунтская "Боруссия"?)
Вот сейчас как раз играли против Борнмутской Боруссии. Есть ещё Мюнхенгладбахская, вторая команда Мюнхена )
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Люблю Марго Робби
Ответ carlitosway
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Та мне пох кто ты чепуха тупорылая
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Тюменский медвежонок
Ответ Enotaz24
Бортмунт был хорош. Смотрел матч, очень понравилось. Не отсиживались.
Бортмунт это что такое? какой то футболист из состава Борнмута? нападающий?
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Ronny92
Ответ Евгений Садчиков
Манки празднующие то, что они выше Ливерпуля в таблице и при этом "Борются за чемпионство".
Беллингем к вам не поедет) ищите нового Дарвина за сотку)
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carlitosway
Ответ Люблю Марго Робби
Чёт на Траффорде вы "донный" МЮ не разнесли.....тут залетело всё и понтов было....а теперь снова нюхай бебру чепуха лузерпульская ,готовьтесь покорять ЛК😂😂😂
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Ман Сити
Не ной физрук. Бормут не какой-то там маню тут не громанешь 7-0 в полноги.
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Игорь Климов
Рано Ливерпуль в себя поверил после крупной победы над МЮ, как бы это им боком не вышло в чемпионате.
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Stivi M.D.
Ответ Баркамол Абдулла
А как же у нас все в составе, все здоровы и теперь будем уничтожать всех подряд?! Скромный интервью получилось на этот раз
Я смотрю манюшные уже оправились от попаболи после 7-0, воспряли духом и пошли дальше кукурекать на Клоппа. До очередных 1-6🤡
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-4
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Master Slova
Борнмут отомстил за МЮ, так держать!
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Liverpool_YNWA
Первое поражение с минимальным счетом за 7 матчей и обиженные страусы повысовывали головы )))) вы жалкие
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Лысый Папа
поделом физруку клопу
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meredow06
Рано начали праздновать фанаты Ливерпуля.Как обычно это и происходит, радуешься чему-то раньше времени,и всё идёт по одному месту.
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ɔculpa
Ответ Enotaz24
Бортмунт был хорош. Смотрел матч, очень понравилось. Не отсиживались.
Бортмунтская "Боруссия"?)
+3
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+3
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Евгений Евшевский
Ответ Рагим Гиримов
им всунули 7 мячей а они все еще жалко огрызаться пытаються...)
Примерно так же,как фанаты Ливерпуля после 7-2 с Астон Виллой
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Патрик Бэйтмен
Доминировать это к другим 😌
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Крэнг
Половину первого тайма, всего лишь
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Alexander Yavriantz
Ответ Евгений Садчиков
Великий трофей, который в прошлом сезоне был не трофеем, а мусором. Помним-помним.
Есть мой коммент из прошлого сезона, что это мусор? Он конечно не великий, но после засухи в 6 лет норм.
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Евгений Садчиков
Ответ Ronny92
Ливерные потихоньку превращаются в Арсенал Венгера - празднуют возможное четвёртое место)
Манки празднующие то, что они выше Ливерпуля в таблице и при этом "Борются за чемпионство".
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Евгений Садчиков
Ответ Alexander Yavriantz
У манков какой-никакой настоящий трофей в этом сезоне, а у скаузеров более чем трофея севенап не будет.
Великий трофей, который в прошлом сезоне был не трофеем, а мусором. Помним-помним.
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Alexander Yavriantz
Ответ Евгений Садчиков
Сейчас обиженные после 7-0 манки повылезают праздновать. Они в таблице всё ещё выше Ливерпуля, это их трофей.
У манков какой-никакой настоящий трофей в этом сезоне, а у скаузеров более чем трофея севенап не будет.
+4
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Денис Давыдов
Опять все залптело в одном матче, ща в нескольких забить не сможем. ещё и Салах промазал пенальти, я уже и привык что он почти всегда забивает даже сомнений не было что забьёт, вот облом (
лаадно, чё делать 😂
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Рагим Гиримов
Ответ Люблю Марго Робби
Чёт на Траффорде вы "донный" МЮ не разнесли.....тут залетело всё и понтов было....а теперь снова нюхай бебру чепуха лузерпульская ,готовьтесь покорять ЛК😂😂😂
им всунули 7 мячей а они все еще жалко огрызаться пытаються...)
+2
-6
-4
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Ronny92
Ответ Евгений Садчиков
Сейчас обиженные после 7-0 манки повылезают праздновать. Они в таблице всё ещё выше Ливерпуля, это их трофей.
Ливерные потихоньку превращаются в Арсенал Венгера - празднуют возможное четвёртое место)
+7
-1
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GiGgS11
Дайте Клоппу денег, и полный карт-бланш над трансферам (возможность продать звёзд), и он построит опять команду уровня финала ЛЧ.
+1
0
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liverpool and barcelona fan
Классика Ливерпуля в последнее время
+1
0
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