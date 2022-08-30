Клопп об увольнении Паркера из «Борнмута»: «Поймал себя на мысли, насколько важно иметь в клубах правильных владельцев»

Юрген Клопп высказался об увольнении Скотта Паркера из «Борнмута».

Англичанин сегодня был отправлен в отставку после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:9 на прошлой неделе.

«Когда я узнал новость, я первым делом поймал себя на мысли, насколько важно в таких ситуациях иметь в клубах правильных владельцев.

Некоторыми клубами владеют государства, но у других такая же структура, как у нас.

В АПЛ пришли три команды. Много тратит «Ноттингем Форест», «Фулхэм» тоже, но чего-то подобного от «Борнмута» я не припомню, а тренерам всегда непросто в таких ситуациях. Мне жаль Скотта», – сказал главный тренер «Ливерпуля».