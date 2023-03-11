«Краснодар» впервые с октября выиграл в Мир РПЛ – у «Динамо»
«Краснодар» прервал серию матчей без побед в чемпионате России.
Команда Владимира Ивича обыграла «Динамо» (3:1) в 19-м туре.
До этого дня в последний раз «быки» выигрывали в Мир РПЛ 22 октября – в матче с «Пари НН» (2:0). С тех пор у них было 2 ничьих и 2 поражения.
Далее в чемпионате «Краснодар» выступит в гостях у «Локомотива» – это случится 18 марта.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
в принципе мне, как и любому болельщику все равно кто рулить будет командой, но хочется все таки не просто за медали бодаться, а конкретно за золотые и показывать красивый футбол....с этим тренером такого не будет, он даже не может угадать стартовый состав и замены..
А чё, у нас же по два игрока на позицию, как говорит руководство. Вон как Скопинцев Лаксальта заменил.