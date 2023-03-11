«Краснодар» впервые с октября выиграл в Мир РПЛ – у «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» прервал серию матчей без побед в чемпионате России.

Команда Владимира Ивича обыграла «Динамо» (3:1) в 19-м туре.

До этого дня в последний раз «быки» выигрывали в Мир РПЛ 22 октября – в матче с «Пари НН» (2:0). С тех пор у них было 2 ничьих и 2 поражения.

Далее в чемпионате «Краснодар» выступит в гостях у «Локомотива» – это случится 18 марта.

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19 комментариев

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Александр Громов
Проблемы с составом прежние. ЦЗ , опорник, вратарская линия. К этому ещё добавилась слабая игра на старте Макарова , Скопинцева , Нгамалё. Никак не выйдут на свой уровень Лесовой, Норман, Грулёв. Никак не может угадать с составом тренер, которого всвязи с этими возникшими проблемами неплохо было бы тоже заменить.
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skorpy55
Ответ argentina10
да мне уже вообще говорить ни о чем не охота, пойду уже в подушку ложиться плакаться..
Да Володь, что то грустно как то на душе.....
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argentina10
Ответ skorpy55
Володь, я лучше промолчу, нет желания вот именно об этом говорить.....
да мне уже вообще говорить ни о чем не охота, пойду уже в подушку ложиться плакаться..
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Дядя Дрон
В моменте со вторым голом, антошке закрывал обзор игрок в офсайде. Требую отстранить судьишку и карася
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skorpy55
Ответ argentina10
я помню, Валер, твое мнение по руководству, здесь у нас есть небольшие разногласия, но так же и по ним ровно, главное, что бы команда показывала красиво и болельщиков радует....да пусть хоть Степашина спортдиром сделают, а главным тренером он сам и найдет кого..
Володь, я лучше промолчу, нет желания вот именно об этом говорить.....
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argentina10
Ответ skorpy55
насчёт руководства я ничего говорить не буду Володь, они далеки от клуба. А вот в остальном с т обой полностью соглашусь. Да все мы хотим этого.....
я помню, Валер, твое мнение по руководству, здесь у нас есть небольшие разногласия, но так же и по ним ровно, главное, что бы команда показывала красиво и болельщиков радует....да пусть хоть Степашина спортдиром сделают, а главным тренером он сам и найдет кого..
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skorpy55
Ответ argentina10
ну, наверное все таки, руководство видит, что не справляется ТШ с поставленной задачей, не думаю, что они из за Йокановича сами себя без работы хорошей оставить хотят....видно же, что и парни не хотят играть по философии Славиша, всем хочется выигрывать и бегать в атаке, чем автобус постоянно ставить.. в принципе мне, как и любому болельщику все равно кто рулить будет командой, но хочется все таки не просто за медали бодаться, а конкретно за золотые и показывать красивый футбол....с этим тренером такого не будет, он даже не может угадать стартовый состав и замены..
насчёт руководства я ничего говорить не буду Володь, они далеки от клуба. А вот в остальном с т обой полностью соглашусь. Да все мы хотим этого.....
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argentina10
Ответ Валера Синюков
Это какой-то пипец! Что он творит/ГТ/ даже Господь Бог не знает!
ну, наверное все таки, руководство видит, что не справляется ТШ с поставленной задачей, не думаю, что они из за Йокановича сами себя без работы хорошей оставить хотят....видно же, что и парни не хотят играть по философии Славиша, всем хочется выигрывать и бегать в атаке, чем автобус постоянно ставить..
в принципе мне, как и любому болельщику все равно кто рулить будет командой, но хочется все таки не просто за медали бодаться, а конкретно за золотые и показывать красивый футбол....с этим тренером такого не будет, он даже не может угадать стартовый состав и замены..
+2
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валя_стакан
Ответ Шухрат Казыев
Краснодар сильнее Динамо
вообще ни о чем
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skorpy55
Ответ besaxara
Динамо круто провело межсезонку - ко второму туру всего трое заболевших игроков основы. А чё, у нас же по два игрока на позицию, как говорит руководство. Вон как Скопинцев Лаксальта заменил.
Межсезонку провели действительно круто, сразу видно что Славиша не тренер а физрук.....
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Валера Синюков
Ответ argentina10
Краснодар с победой!!!
Это какой-то пипец! Что он творит/ГТ/ даже Господь Бог не знает!
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Владимир Никаноров
Молодцы Краснодар!!!
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Шухрат Казыев
Краснодар сильнее Динамо
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Quiet Dad
Хороший матч был, не скучный.
+2
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Direct free kick
Ответ Алексей Эртуг
Болельщик Динамо должен страдать
2470 на маяковском счётчике
0
-1
-1
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besaxara
Динамо круто провело межсезонку - ко второму туру всего трое заболевших игроков основы.
А чё, у нас же по два игрока на позицию, как говорит руководство. Вон как Скопинцев Лаксальта заменил.
+6
0
+6
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Владимир Баранов
Нужен ТРЕНЕР.
+2
-2
0
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Алексей Эртуг
Болельщик Динамо должен страдать
+7
-1
+6
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argentina10
Краснодар с победой!!!
+9
0
+9
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