«Краснодар» впервые с октября выиграл в Мир РПЛ – у «Динамо»

«Краснодар» прервал серию матчей без побед в чемпионате России.

Команда Владимира Ивича обыграла « » (3:1) в 19-м туре.

До этого дня в последний раз «быки» выигрывали в Мир 22 октября – в матче с «Пари НН» (2:0). С тех пор у них было 2 ничьих и 2 поражения.

Далее в чемпионате « » выступит в гостях у «Локомотива» – это случится 18 марта.

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