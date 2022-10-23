Ташуев про 1:0 с «Торпедо»: «Тяжелый матч, оборона «Ахмата» буквально соткана из ниток»

Главный тренер «Ахмата» подвел итоги матча с (1:0) в Мир .

– Пока эмоции сложные. Матч получился крайне тяжелым. У нас линия обороны была соткана из ниток буквально. Некоторые игроки не готовы физически играть до конца, были проблемы. Удачно сыграл Шелия, молодец.

Мы могли забивать больше, моменты были. Но сказалась составляющая нашей дорожной карты. Тяжелейшая дорога в Краснодар на автобусе туда и обратно, ночной большой перелет в Оренбург. Как‑то все было сумбурно, такая игра ожидалась. Но ребята молодцы, проявили характер.

– Радует ли то, что впервые в сезоне сыграл на ноль?

– Радует, что Шелия выручил, – заявил Ташуев.