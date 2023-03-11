Сычеву грустно, что в «Зените» мало воспитанников: «Интересно, почему они выбирают иностранцев»

Теги Зенит Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Сычев высказался о малом числе воспитанников «Зенита» в основной команде. 

– Не грустно, что в «Зените» почти нет собственных воспитанников?

– Грустно. Интересно, почему они делают выбор в пользу иностранцев, учитывая, что у них очень приличная академия. Из нее выходят талантливые футболисты, но в главной команде они не светятся, – сказал бывший нападающий сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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24 комментария

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Виталик Украинский
Ответ Николай Горнаков
А зачем давать играть молодым, они могут наделать ошибок, соответственно потеря очков. Лучше купить готовых бразильцев без риска. Спартак, Краснодар, ЦСКА. Динамо, эти клубы растят свою молодежь пусть даже с ошибками.
...растят свою молодёжь...

Лозунги с партийной трибуны. Краснодар уже декларировал "11 воспитанников в старте" - и где они? Так же и в других клубах: пиару много, а на выходе через 1-2 сезона шлак разбегается, а на замену набирают таких же легов. В Зените требования высокие, воспитанники играют во многих клубах, кто проявит себя - возвращается. Тема о молодёжи замусоленная.
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Дмитрий9779
Ответ GLASGOW
Что ты хочешь доказать этой таблицей? Это таблица только доходов. Без таблицы расходов это филькина грамота для дурачков. У тебя может быть доход хоть 10 триллионов, но если у тебя расходы 20 триллионов, то ты банкрот.
Халка и Витселя купили за 80,продали за 67,Гарая купили за 6,продали за 20,аргентинцев купили за 71,5,продали за +-65(не учитывая аренду Ригони)+ за ЛЧ заработано 140 млн,ну расскажи теперь про 8-10 млн зарплаты и прочую чепуху.+За победу в РПЛ до этого сезона 5 млн бонус+35-45 тыс на каждом матче.
И да,что-то у того кому я отвечал ты вообще никаких доказательств не потребовал,"всем известно" же.
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Яйца_Конте
с таким бюджетом видимо воспитанники не нужны
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Петроград
Кержаков, Кузяев, Круговой, Чистяков: ну да, ну да...
*картинка с Колином Фаррелом*
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Виталик Украинский
А мне грустно что в столичных клубах если и светятся свои воспитанники то футбол они показывают днищенский. А глоры этих клубов потом кричат о "чемпионате водокачки".
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Hong Kil
Ответ GLW
посмотрел бы я какой выбор делал зенит без газпрома
Пока посмотри видео с Дзюбой, может полегчает. ахаха
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GLASGOW
Ответ Дмитрий9779
Ложь: Рейтинг самых доходных клубов Европы аудиторской компании Deloitte возглавляет «Барселона» — 715,1 млн. Полностью топ-20 выглядит так: 1. «Барселона» (Испания) — 715,1 млн евро 2. «Реал» (Испания) — 714,9 3. «Бавария» (Германия) — 634,1 4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 580,4 5. «Ливерпуль» (Англия) — 558,6 6. «Манчестер Сити» (Англия) — 549,2 7. «ПСЖ» (Франция) — 540,6 8. «Челси» (Англия) — 469,7 9. «Тоттенхэм» (Англия) — 445,7 10. «Ювентус» (Италия) — 397,9 11. «Арсенал» (Англия) — 388 12. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 365,7 13. «Атлетико» (Испания) — 331,8 14. «Интер» (Италия) — 291,5 15. «Зенит» (Россия) — 236,5 16. «Шальке» (Германия) — 222,8 17. «Эвертон» (Англия) — 212 18. «Лион» (Франция) — 180,7 19. «Наполи» (Италия) — 176,3 20. «Айнтрахт» (Германия) — 174. И ещё одна ложь: https://sun9-76.userapi.com/impg/omv9rZhoxu0NwyOK0UstBoOSzkeLMI3YJIaQqA/yuCj5s6AhFg.jpg?size=777x700&quality=95&sign=28998f39b3a376b5ebd1b8d847468f43&c_uniq_tag=qM3PbFg0KnN5XYwPU31ms2_XO4K9kRMnuJCT7TM7mYM&type=album https://versiya.info/uploads/posts/2019-10/1571573246_iktsh98tik.jpg
Что ты хочешь доказать этой таблицей?
Это таблица только доходов. Без таблицы расходов это филькина грамота для дурачков.
У тебя может быть доход хоть 10 триллионов, но если у тебя расходы 20 триллионов, то ты банкрот.
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Дмитрий9779
Ответ Fatty Toni
Им всем там грустно. Потому что в Зените "делают разницу" сильные легионеры, которых в других командах днём с огнём не сыщешь. Сколько раз мы уже слышали - выгони из Питера всех иностранцев - будет таким же навозом, как остальные команды. Следовательно, грустят они только по причине отсутствия шансов взять золото рпл, а не по причине "не дают питерскими мальчичкам играть". Лицемерные "грустаны". ))
Объективное мнение,будем объективны.
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Дмитрий9779
Ответ GLW
посмотрел бы я какой выбор делал зенит без газпрома
Спартак без Лукойла,ЦСКА без ВЭБа,Динамо без ВТБ,Локо без РЖД...
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Вратарь Бага
Ответ SkaBot
не нагнетай, бюджет первый, но второй у спама 11 и 8 у локо, сколько там составов? просранные 18 так что не бузи
Будь в Москве 1 клуб, как у вас, вы бы вечно вторые были в РПЛ)
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В Питере Пять
Москве грустно, когда в Зените хорошо.
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Fatty Toni
Ответ Дмитрий9779
Что за ложь от Белоуса?В Зените в основе 2-3 воспитанника железно играют,как и ещё в 3-4-х клубах,даже Галицкий понял,что с воспитанниками можно и в ФНЛ отправиться. Иди задавай такие вопросы МС,ПСЖ,Ливерпулю,Лейпцигу,Боруссии...
Им всем там грустно. Потому что в Зените "делают разницу" сильные легионеры, которых в других командах днём с огнём не сыщешь. Сколько раз мы уже слышали - выгони из Питера всех иностранцев - будет таким же навозом, как остальные команды. Следовательно, грустят они только по причине отсутствия шансов взять золото рпл, а не по причине "не дают питерскими мальчичкам играть". Лицемерные "грустаны". ))
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GLW
Ответ Hong Kil
Интересно, почему другие команды делают выбор в пользу плохих иностранцев?
посмотрел бы я какой выбор делал зенит без газпрома
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Дмитрий9779
Ответ Николай Горнаков
А зачем давать играть молодым, они могут наделать ошибок, соответственно потеря очков. Лучше купить готовых бразильцев без риска. Спартак, Краснодар, ЦСКА. Динамо, эти клубы растят свою молодежь пусть даже с ошибками.
В Спартаке(Денисов),ЦСКА(Обляков),Динамо(Сазонов) и Краснодаре(Петров),Ростове(Ионов) играют воспитанники Зенита и СШОР Зенита.В основе Зенита играет 2-4 воспитанника стабильно(Керж,Кузяев,Круговой,Чистяков,Козлов пока больше на замены выходит)Иди учи матчасть.
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Виктор
Какое дело сычёву до того, кто играет в Зените?
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Николай Горнаков
А зачем давать играть молодым, они могут наделать ошибок, соответственно потеря очков. Лучше купить готовых бразильцев без риска. Спартак, Краснодар, ЦСКА. Динамо, эти клубы растят свою молодежь пусть даже с ошибками.
+1
-2
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Hong Kil
Интересно, почему другие команды делают выбор в пользу плохих иностранцев?
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SkaBot
Ответ Вратарь Бага
Сколько бюджет у Зенита, в Санкт-Петербурге могло бы быть 2-3 клуба)
не нагнетай, бюджет первый, но второй у спама 11 и 8 у локо, сколько там составов? просранные 18 так что не бузи
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Алексей Виноградов
а кто из выпускников питерских академий за последние лет 15 мог бы играть в основе Зенита сейчас? разве что вратарь какой-нибудь, да и то вряд ли.
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Дмитрий9779
Ответ Игорь Волков
Зенит самый убыточный клуб России, но ему повезло, так как он находится под патронажем Путина и его дружка Миллера. Может тратить деньги без всякого стыда
Ложь:
Рейтинг самых доходных клубов Европы аудиторской компании Deloitte возглавляет «Барселона» — 715,1 млн.

Полностью топ-20 выглядит так:

1. «Барселона» (Испания) — 715,1 млн евро

2. «Реал» (Испания) — 714,9

3. «Бавария» (Германия) — 634,1

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 580,4

5. «Ливерпуль» (Англия) — 558,6

6. «Манчестер Сити» (Англия) — 549,2

7. «ПСЖ» (Франция) — 540,6

8. «Челси» (Англия) — 469,7

9. «Тоттенхэм» (Англия) — 445,7

10. «Ювентус» (Италия) — 397,9

11. «Арсенал» (Англия) — 388

12. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 365,7

13. «Атлетико» (Испания) — 331,8

14. «Интер» (Италия) — 291,5

15. «Зенит» (Россия) — 236,5

16. «Шальке» (Германия) — 222,8

17. «Эвертон» (Англия) — 212

18. «Лион» (Франция) — 180,7

19. «Наполи» (Италия) — 176,3

20. «Айнтрахт» (Германия) — 174.

И ещё одна ложь:
https://sun9-76.userapi.com/impg/omv9rZhoxu0NwyOK0UstBoOSzkeLMI3YJIaQqA/yuCj5s6AhFg.jpg?size=777x700&quality=95&sign=28998f39b3a376b5ebd1b8d847468f43&c_uniq_tag=qM3PbFg0KnN5XYwPU31ms2_XO4K9kRMnuJCT7TM7mYM&type=album

https://versiya.info/uploads/posts/2019-10/1571573246_iktsh98tik.jpg
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Вратарь Бага
Сколько бюджет у Зенита, в Санкт-Петербурге могло бы быть 2-3 клуба)
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Игорь Волков
Зенит самый убыточный клуб России, но ему повезло, так как он находится под патронажем Путина и его дружка Миллера. Может тратить деньги без всякого стыда
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igls54
Значит, наверное, не настолько талантливые
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Дмитрий9779
Что за ложь от Белоуса?В Зените в основе 2-3 воспитанника железно играют,как и ещё в 3-4-х клубах,даже Галицкий понял,что с воспитанниками можно и в ФНЛ отправиться.
Иди задавай такие вопросы МС,ПСЖ,Ливерпулю,Лейпцигу,Боруссии...
+11
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