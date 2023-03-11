Сычеву грустно, что в «Зените» мало воспитанников: «Интересно, почему они выбирают иностранцев»

высказался о малом числе воспитанников « » в основной команде.

– Не грустно, что в «Зените» почти нет собственных воспитанников?

– Грустно. Интересно, почему они делают выбор в пользу иностранцев, учитывая, что у них очень приличная академия. Из нее выходят талантливые футболисты, но в главной команде они не светятся, – сказал бывший нападающий сборной России.

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