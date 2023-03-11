Сычеву грустно, что в «Зените» мало воспитанников: «Интересно, почему они выбирают иностранцев»
Дмитрий Сычев высказался о малом числе воспитанников «Зенита» в основной команде.
– Не грустно, что в «Зените» почти нет собственных воспитанников?
– Грустно. Интересно, почему они делают выбор в пользу иностранцев, учитывая, что у них очень приличная академия. Из нее выходят талантливые футболисты, но в главной команде они не светятся, – сказал бывший нападающий сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Лозунги с партийной трибуны. Краснодар уже декларировал "11 воспитанников в старте" - и где они? Так же и в других клубах: пиару много, а на выходе через 1-2 сезона шлак разбегается, а на замену набирают таких же легов. В Зените требования высокие, воспитанники играют во многих клубах, кто проявит себя - возвращается. Тема о молодёжи замусоленная.
И да,что-то у того кому я отвечал ты вообще никаких доказательств не потребовал,"всем известно" же.
*картинка с Колином Фаррелом*
Это таблица только доходов. Без таблицы расходов это филькина грамота для дурачков.
У тебя может быть доход хоть 10 триллионов, но если у тебя расходы 20 триллионов, то ты банкрот.
Рейтинг самых доходных клубов Европы аудиторской компании Deloitte возглавляет «Барселона» — 715,1 млн.
Полностью топ-20 выглядит так:
1. «Барселона» (Испания) — 715,1 млн евро
2. «Реал» (Испания) — 714,9
3. «Бавария» (Германия) — 634,1
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 580,4
5. «Ливерпуль» (Англия) — 558,6
6. «Манчестер Сити» (Англия) — 549,2
7. «ПСЖ» (Франция) — 540,6
8. «Челси» (Англия) — 469,7
9. «Тоттенхэм» (Англия) — 445,7
10. «Ювентус» (Италия) — 397,9
11. «Арсенал» (Англия) — 388
12. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 365,7
13. «Атлетико» (Испания) — 331,8
14. «Интер» (Италия) — 291,5
15. «Зенит» (Россия) — 236,5
16. «Шальке» (Германия) — 222,8
17. «Эвертон» (Англия) — 212
18. «Лион» (Франция) — 180,7
19. «Наполи» (Италия) — 176,3
20. «Айнтрахт» (Германия) — 174.
И ещё одна ложь:
https://sun9-76.userapi.com/impg/omv9rZhoxu0NwyOK0UstBoOSzkeLMI3YJIaQqA/yuCj5s6AhFg.jpg?size=777x700&quality=95&sign=28998f39b3a376b5ebd1b8d847468f43&c_uniq_tag=qM3PbFg0KnN5XYwPU31ms2_XO4K9kRMnuJCT7TM7mYM&type=album
https://versiya.info/uploads/posts/2019-10/1571573246_iktsh98tik.jpg
Иди задавай такие вопросы МС,ПСЖ,Ливерпулю,Лейпцигу,Боруссии...