Дмитрий Сычев: «Когда «Зенит» играет в полную силу, им нет равных. Бразильцы играют ключевую роль в команде. В других клубах нет игроков такого уровня»
Дмитрий Сычев высказался о роли бразильских футболистов в «Зените».
– Аленичев убежден, что пока в «Зените» есть бразильцы, остальные команды на первое место могут не рассчитывать.
– Каждый по-своему смотрит на эту ситуацию. Но могу сказать точно, что у «Зенита» квалифицированный состав, который сильнее, чем у остальных команд. Объективно.
Когда «Зенит» играет в полную силу, им нет равных. Бразильцы в этой команде играют ключевую роль. Они делают разницу. В других командах нет игроков такого уровня, – сказал бывший нападающий сборной России.
Она основана на их оценках, а не на фактических цифрах.
https://m.sports.ru/football/1069148939.html
И да,ты опять наврал,это не бюджеты,а доходы клубов:
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/5d/b3/3c/6c/rue584f5c38d4.png
Для кого-то и Бенфика топ соперник,а во-вторых Зенит обыгрывал и Ливерпуль и Баварию,Лион и Лейпциг были полуфиналистами той ЛЧ,когда они были в группе с Зенитом.
По бюджету и именам в составе ПСЖ должен был каждый год играть в 1/2 или финале ЛЧ, а уже 10 лет вылетает на начальных этапах плей-офф.
Так же и в Зените, при достаточно хорошем финансировании и топовых игроках в составе, у клуба были откровенно неудачные сезоны - из за провалов в работе менеджмента и тренеров, непоследовательной трансферной политики, плохого микроклимата в раздевалке и т.п.
Последние несколько сезонов для Зенита паззл сложился - тренер, который "держит" раздевалку, несколько удачных трансферов, минимум балласта, разумные действия менеджмента клуба. Отсутствие любой из этих составляющих не позволило бы завоевать титулы.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1299317/semak-sergey-zenit 19.01.2022 (с).