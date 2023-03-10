Дмитрий Сычев: «Когда «Зенит» играет в полную силу, им нет равных. Бразильцы играют ключевую роль в команде. В других клубах нет игроков такого уровня»

высказался о роли бразильских футболистов в «Зените».

– Аленичев убежден, что пока в «Зените» есть бразильцы, остальные команды на первое место могут не рассчитывать.

– Каждый по-своему смотрит на эту ситуацию. Но могу сказать точно, что у « » квалифицированный состав, который сильнее, чем у остальных команд. Объективно.

Когда «Зенит» играет в полную силу, им нет равных. Бразильцы в этой команде играют ключевую роль. Они делают разницу. В других командах нет игроков такого уровня, – сказал бывший нападающий сборной России.