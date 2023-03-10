Дмитрий Сычев: «Когда «Зенит» играет в полную силу, им нет равных. Бразильцы играют ключевую роль в команде. В других клубах нет игроков такого уровня»

Теги Зенит Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Сычев высказался о роли бразильских футболистов в «Зените». 

– Аленичев убежден, что пока в «Зените» есть бразильцы, остальные команды на первое место могут не рассчитывать.

– Каждый по-своему смотрит на эту ситуацию. Но могу сказать точно, что у «Зенита» квалифицированный состав, который сильнее, чем у остальных команд. Объективно.

Когда «Зенит» играет в полную силу, им нет равных. Бразильцы в этой команде играют ключевую роль. Они делают разницу. В других командах нет игроков такого уровня, – сказал бывший нападающий сборной России.

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26 комментариев

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schwein
Ответ Дмитрий9779
Ноешь только ты на ветках о Зените,как убрать бразильцев и поскуливаешььпро мифический админресурс.Мне-то чего ныть,Зенит-чемпион и самый сильный клуб РПЛ прямо сейчас. И да,ты опять наврал,это не бюджеты,а доходы клубов: https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/5d/b3/3c/6c/rue584f5c38d4.png
Я бы вообще стороной обходил аналитику от Делоита.
Она основана на их оценках, а не на фактических цифрах.
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Spartakus1984
Ответ Михаил Савченко
Хороший менеджмент и грамотная селекция минимизируют подобные риски. Это заслуга Медведева и Ильюхиной, а не только денег Газпрома. В Питере все хорошо помнят команду Фурсенко и Евменова с их аргентинским десантом - два сезона провалили и всю их вертикаль выгнали на мороз. С тех пор провальных легов в Питере и не было (ну разве что Маркизио)
Пусть будет так.
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Big Nick
Ответ Михаил Савченко
Хороший менеджмент и грамотная селекция минимизируют подобные риски. Это заслуга Медведева и Ильюхиной, а не только денег Газпрома. В Питере все хорошо помнят команду Фурсенко и Евменова с их аргентинским десантом - два сезона провалили и всю их вертикаль выгнали на мороз. С тех пор провальных легов в Питере и не было (ну разве что Маркизио)
Маркизио тоже пришёл при Фурсенко.
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
При всем уважении тех кого зенит тогда обыгрывал не были лучшими клубами мира -особенно Ливерпуль.Это не тот Ливер против которого играл Спартак. Я не знаю,это наверное проблемы зенита,почему он не играл основой.Так можно любые оправдания придумать.Просто в РПЛ вы герои а как ЛЧ так зенит беден.Ну так тоже неправильно рассуждать.Согласись.
В РПЛ да,самый богатый клуб сейчас,в ЛЧ Зенит не может себе позволить держать на скамейке игроков сборных топ 1-7 мира.Ни одного матча в ЛЧ Зенит не провел основой из за травм,в этом составе считаю неплохо выступили в последней ЛЧ.,да и с Бетисом играли наравных.В Лиссабоне стечение обстоятельств:первый гол сами себе забили,второй-сейчас это не пенальти(по новым правилам)когда Сантос выбивая мяч попал себе в руку,ну и Иванович мимо мяча промахнулся у штрафной,пас и гол,наделали ошибок и играли плохо во втором тайме.Гол Забитцера-лучшим голом был признан когда с Лейпцигом играли,этого очка и не хватило.Так или иначе Зенит самый успешный клуб России в ЕК за всю историю,с этим то не будешь спорить?
https://m.sports.ru/football/1069148939.html
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Ноешь только ты на ветках о Зените,как убрать бразильцев и поскуливаешььпро мифический админресурс.Мне-то чего ныть,Зенит-чемпион и самый сильный клуб РПЛ прямо сейчас. И да,ты опять наврал,это не бюджеты,а доходы клубов: https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/5d/b3/3c/6c/rue584f5c38d4.png
Я написал ровно то, что в статье и сикнул ссылку.Я ничего не врал.Про админ ресурс все давно знают но только ты слеп.
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Onion
Ответ Spartakus1984
Айртон хорошая покупка.Теперь ясно,когда уехал, что на своей позиции был в РПЛ одним из лучших.Кралы это безусловно косяк Цорна.Так сейчас же Дмитрий9779 заныл,что зенит один из- самых бедных клубов ЛЧ
У всех есть неудачные покупки. Как бы ещё научиться радоваться удачам соперников по РПЛ, потому как они повышают уровень всех команд, турнира в целом. То, что со Спартаком последние игры упорные - это для Зенита только лучше, международные матчи все равно вернутся, надо быть готовыми.
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Михаил Савченко
Ответ Spartakus1984
Да,он себя зарекомендавал уже,поэтому думаю может за эти деньги уйти,но могли и провалиться с ним,мог не заиграть,но Газпром в отличае от других команд может видимо позвоить себе такие риски.
Хороший менеджмент и грамотная селекция минимизируют подобные риски. Это заслуга Медведева и Ильюхиной, а не только денег Газпрома. В Питере все хорошо помнят команду Фурсенко и Евменова с их аргентинским десантом - два сезона провалили и всю их вертикаль выгнали на мороз. С тех пор провальных легов в Питере и не было (ну разве что Маркизио)
+1
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Т е,если верить,что 170-80 млн это 15-ый бюджет то максимум 1/8 при том что играем основой,внимание вопрос:назови матч в котором Зенит играл основой в последних 4-х ЛЧ? Для кого-то и Бенфика топ соперник,а во-вторых Зенит обыгрывал и Ливерпуль и Баварию,Лион и Лейпциг были полуфиналистами той ЛЧ,когда они были в группе с Зенитом.
При всем уважении тех кого зенит тогда обыгрывал не были лучшими клубами мира -особенно Ливерпуль.Это не тот Ливер против которого играл Спартак. Я не знаю,это наверное проблемы зенита,почему он не играл основой.Так можно любые оправдания придумать.Просто в РПЛ вы герои а как ЛЧ так зенит беден.Ну так тоже неправильно рассуждать.Согласись.
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Айртон хорошая покупка.Теперь ясно,когда уехал, что на своей позиции был в РПЛ одним из лучших.Кралы это безусловно косяк Цорна.Так сейчас же Дмитрий9779 заныл,что зенит один из- самых бедных клубов ЛЧ
Ноешь только ты на ветках о Зените,как убрать бразильцев и поскуливаешььпро мифический админресурс.Мне-то чего ныть,Зенит-чемпион и самый сильный клуб РПЛ прямо сейчас.
И да,ты опять наврал,это не бюджеты,а доходы клубов:
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/5d/b3/3c/6c/rue584f5c38d4.png
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Денис Олегович
Ответ Макс Кидалов
Помню в детстве думал что сычёв это лучший футболист в мире, так как много реклам с ним было по телеку, хах
https://www.youtube.com/watch?v=bQ1UwBtxAtg&ab_channel=AlexNikishatov
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Spartakus1984
Ответ Михаил Савченко
Ну так условный Клауд за те же 12-15 и уйдёт легко (а то и больше), а 8-10 миллионов долларов, потраченные за время контракта примерно равны стоимости легионера уровнем ниже среднего, которых другие команды берут охотно и которые потом уходят либо бесплатно, либо за мелкий прайс.
Да,он себя зарекомендавал уже,поэтому думаю может за эти деньги уйти,но могли и провалиться с ним,мог не заиграть,но Газпром в отличае от других команд может видимо позвоить себе такие риски.
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Согласно пяти последним отчетам «Deloitte», «Зенит» ни разу не был ниже 15-го места по богатству среди команд, играющих в ЛЧ. Один раз оказался аж 12-м. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1299317/semak-sergey-zenit 19.01.2022 (с).
Т е,если верить,что 170-80 млн это 15-ый бюджет то максимум 1/8 при том что играем основой,внимание вопрос:назови матч в котором Зенит играл основой в последних 4-х ЛЧ?
Для кого-то и Бенфика топ соперник,а во-вторых Зенит обыгрывал и Ливерпуль и Баварию,Лион и Лейпциг были полуфиналистами той ЛЧ,когда они были в группе с Зенитом.
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Spartakus1984
Ответ Onion
Больше Айртонов, Кралов, Гайчей, Гайичей и Уруновых! И нытья про малоденег в Москве
Айртон хорошая покупка.Теперь ясно,когда уехал, что на своей позиции был в РПЛ одним из лучших.Кралы это безусловно косяк Цорна.Так сейчас же Дмитрий9779 заныл,что зенит один из- самых бедных клубов ЛЧ
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Злодей Спб
Чтобы быть успешным клубу надо быть не только финансово-состоятельным. Потому как не деньги играют в футбол, а футболисты.

По бюджету и именам в составе ПСЖ должен был каждый год играть в 1/2 или финале ЛЧ, а уже 10 лет вылетает на начальных этапах плей-офф.

Так же и в Зените, при достаточно хорошем финансировании и топовых игроках в составе, у клуба были откровенно неудачные сезоны - из за провалов в работе менеджмента и тренеров, непоследовательной трансферной политики, плохого микроклимата в раздевалке и т.п.

Последние несколько сезонов для Зенита паззл сложился - тренер, который "держит" раздевалку, несколько удачных трансферов, минимум балласта, разумные действия менеджмента клуба. Отсутствие любой из этих составляющих не позволило бы завоевать титулы.
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Михаил Савченко
Ответ Spartakus1984
Уже же объясняли как это все работает,что Клаудиньо который к прмиеру офоциально стоит 12млн. по итогу с поъемными игроку,агентскими выплатами выходит в районе 20 млн.Не считая ЗП.У клубов есть установленный бюджет и нужно потартиться на нескольких игроков в ТО,поэтому потратить 20-40 на 1 игрока они не в состоянии,ну кроме зенита,и ЗП не могут такую же предложить как зенит дает своим Бразильцам.
Ну так условный Клауд за те же 12-15 и уйдёт легко (а то и больше), а 8-10 миллионов долларов, потраченные за время контракта примерно равны стоимости легионера уровнем ниже среднего, которых другие команды берут охотно и которые потом уходят либо бесплатно, либо за мелкий прайс.
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Onion
Ответ Spartakus1984
Согласно пяти последним отчетам «Deloitte», «Зенит» ни разу не был ниже 15-го места по богатству среди команд, играющих в ЛЧ. Один раз оказался аж 12-м. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1299317/semak-sergey-zenit 19.01.2022 (с).
Больше Айртонов, Кралов, Гайчей, Гайичей и Уруновых! И нытья про малоденег в Москве
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Спорт онлайн
Ответ Дмитрий9779
Главное смешит фраза московских болельщиков про ЛЧ,если деньги играют в футбол,так какого вы от Зенита хотите при одном из самых маленьких бюджетов в ЛЧ?Биполярочка или лицемерие?
Мы от зенита ничего не хотим😁
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Spartakus1984
Ответ MishaFCZ
Когда уже люди поймут что лучше купить одного условного Клаудиньо,чем кучу непонятных легионеров,которые не всегда попадают в старт.
Уже же объясняли как это все работает,что Клаудиньо который к прмиеру офоциально стоит 12млн. по итогу с поъемными игроку,агентскими выплатами выходит в районе 20 млн.Не считая ЗП.У клубов есть установленный бюджет и нужно потартиться на нескольких игроков в ТО,поэтому потратить 20-40 на 1 игрока они не в состоянии,ну кроме зенита,и ЗП не могут такую же предложить как зенит дает своим Бразильцам.
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Главное смешит фраза московских болельщиков про ЛЧ,если деньги играют в футбол,так какого вы от Зенита хотите при одном из самых маленьких бюджетов в ЛЧ?Биполярочка или лицемерие?
Согласно пяти последним отчетам «Deloitte», «Зенит» ни разу не был ниже 15-го места по богатству среди команд, играющих в ЛЧ. Один раз оказался аж 12-м.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1299317/semak-sergey-zenit 19.01.2022 (с).
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Главное смешит фраза московских болельщиков про ЛЧ,если деньги играют в футбол,так какого вы от Зенита хотите при одном из самых маленьких бюджетов в ЛЧ?Биполярочка или лицемерие?
Ну просто в ЛЧ разные наши клубы имея финансирования меньеше чем у зенита бывало побеждали топ кулбы Европы,а зенит все ни как.Вот все ждут ну когда же
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Дмитрий9779
Ответ Спорт онлайн
Главное смешит избитая фраза питерских болельщиков, типа не деньги в футбол играют😁правильно, играет в футбол сумма, потраченная на трансферах и зп которую им платят, но только у Зенита ленд-лиз от государственного газпрома на финансирование
Главное смешит фраза московских болельщиков про ЛЧ,если деньги играют в футбол,так какого вы от Зенита хотите при одном из самых маленьких бюджетов в ЛЧ?Биполярочка или лицемерие?
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Спорт онлайн
Главное смешит избитая фраза питерских болельщиков, типа не деньги в футбол играют😁правильно, играет в футбол сумма, потраченная на трансферах и зп которую им платят, но только у Зенита ленд-лиз от государственного газпрома на финансирование
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Александр Жердин
Ответ MishaFCZ
Когда уже люди поймут что лучше купить одного условного Клаудиньо,чем кучу непонятных легионеров,которые не всегда попадают в старт.
Ну в Зените это поняли уже давно, когда брали Халка, Витселя. Правда произошёл сбой, когда покупали аргентинцев.
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Hong Kil
Это нечестно, по мнению московских.
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Макс Кидалов
Помню в детстве думал что сычёв это лучший футболист в мире, так как много реклам с ним было по телеку, хах
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