Двухматчевая дисквалификация Моуринью приостановлена. Тренер будет руководить «Ромой» в матче с «Ювентусом»

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия дисквалификации Футбол

Жозе Моуринью сможет руководить «Ромой» в матче против «Ювентуса».

Напомним, после игры с «Кремонезе» в 24-м туре Серии А (1:2) главный тренер «Ромы» был дисквалифицирован на 2 матча чемпионата за конфликт с арбитрами. Португалец заходил в судейскую комнату после окончания встречи.

«Рома» подала апелляцию на дисквалификацию тренера, отметив, что его поведение во время и после игры было реакцией на провокацию со стороны четвертого арбитра. Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение приостановить дисквалификацию Моуринью. 

Федерации потребуется некоторое время, чтобы лучше изучить ситуацию с конфликтом тренера и судей.

Матч «Рома» – «Ювентус» в рамках 25-го тура Серии А состоится 5 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени. 

«Ты говнюк и лжец». Моуринью в судейской требовал 4-го арбитра матча с «Кремонезе» извиниться за оскорбления, «если он мужик», Серра отказался

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12 комментариев

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Милан. Тонали. 8.
Ответ Los Galácticos
Шансы Ювентуса на победу резко выросли
☝️🤭🤭
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Милан. Тонали. 8.
Это плохая новость для Ромы, без Моура могли и выиграть у Ювентуса, а теперь уже проиграют без шансов 🤭😄 ...
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Halicarnassus
Доруководился что Дзаниоло в Турции
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dmitryGoose
АХАХАХ, а решение вынес тот же клоун, что и очки снял
«Правосудие» во всей красе!🤡🤡
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kin
Ну все , Жозе теперь впереди на лихом коне!
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Я всех их сделал
Ещё один камень в огород хейтеров Юве, думающих что клубу кто-то подсуживает, тут наоборот все решения строго против, даже Жозику теперь придется какие-то новые аргументы искать в поисках туринского заговора.
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спортикетт
4й судейка что-то попутал и забылся, возомнил себя богом. хотя это обслуга, как дворник по сути. представьте дворник грубит топовому менеджеру компании. вот тут тоже самое произошло
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Гамаль Хайдаров
вот как ненавидят Юве, что даже Моуринье допустили до матча)
Даже не скрывают
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red hikkikomori
неожиданно и приятно)
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Barsa! bolshe chem klub
особенный!!!

даже диску приостановил
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Los Galácticos
Шансы Ювентуса на победу резко выросли
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-5
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Гамаль Хайдаров
вот как ненавидят Юве, что даже Моуринье допустили до матча)
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