Двухматчевая дисквалификация Моуринью приостановлена. Тренер будет руководить «Ромой» в матче с «Ювентусом»

сможет руководить «Ромой» в матче против « ».

Напомним, после игры с «Кремонезе» в 24-м туре Серии А (1:2) главный тренер «Ромы» был дисквалифицирован на 2 матча чемпионата за конфликт с арбитрами. Португалец заходил в судейскую комнату после окончания встречи.

«Рома» подала апелляцию на дисквалификацию тренера, отметив, что его поведение во время и после игры было реакцией на провокацию со стороны четвертого арбитра. Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение приостановить дисквалификацию Моуринью.

Федерации потребуется некоторое время, чтобы лучше изучить ситуацию с конфликтом тренера и судей.

Матч « » – «Ювентус» в рамках 25-го тура Серии А состоится 5 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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