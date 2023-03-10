«Сочи» пропустил 4+ гола за матч 3-й раз в сезоне – дважды от «Оренбурга» и 0:7 от «Зенита»

« » в третий раз за сезон пропустил 4 или более голов.

Сегодня команда была разгромлена «Оренбургом» (0:4) в 19-м туре Мир .

До сегодняшнего дня южане дважды в этом сезоне пропустили больше трех голов: 1 октября от « » (1:4) и 24 октября от « » (0:7).

В следующем туре «Сочи» сыграет с «Факелом» на выезде.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас