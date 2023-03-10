«Сочи» пропустил 4+ гола за матч 3-й раз в сезоне – дважды от «Оренбурга» и 0:7 от «Зенита»
«Сочи» в третий раз за сезон пропустил 4 или более голов.
Сегодня команда Курбана Бердыева была разгромлена «Оренбургом» (0:4) в 19-м туре Мир РПЛ.
До сегодняшнего дня южане дважды в этом сезоне пропустили больше трех голов: 1 октября от «Оренбурга» (1:4) и 24 октября от «Зенита» (0:7).
В следующем туре «Сочи» сыграет с «Факелом» на выезде.
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