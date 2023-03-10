«Сочи» пропустил 4+ гола за матч 3-й раз в сезоне – дважды от «Оренбурга» и 0:7 от «Зенита»

Теги Зенит Курбан Бердыев премьер-лига Россия Оренбург Сочи Футбол

«Сочи» в третий раз за сезон пропустил 4 или более голов.

Сегодня команда Курбана Бердыева была разгромлена «Оренбургом» (0:4) в 19-м туре Мир РПЛ.

До сегодняшнего дня южане дважды в этом сезоне пропустили больше трех голов: 1 октября от «Оренбурга» (1:4) и 24 октября от «Зенита» (0:7).

В следующем туре «Сочи» сыграет с «Факелом» на выезде.

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4 комментария

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Иван Новиков
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В Питере Пять
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Договорняк
Пиши заявление в полицию.
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Holy Diver
Два фарма из середины таблицы, которые ни за что не борятся. Можно любой результат организовать, разумеется если он будет выгоден газовым хозяевам.
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Буратино55
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