Ротенберг об академии «Сочи»: «Воспитанникам открывается путь в национальную сборную»

подвел итоги первого года работы академии « ».

«Сочи – это единственный город России, где дети и взрослые могут тренироваться круглый год. Воспитанники академии имеют все шансы попасть в молодежную команду «Сочи» и со временем перейти в ее основной состав.

Также открывается путь в нашу национальную молодежную сборную и в основную сборную страны. Когда мы будем растить своих звезд футбола – будет на стадионах и больше зрителей, которые болеют за наших соотечественников и своих земляков, и для этого необходимо создавать максимально удобную инфраструктуру», – сказал президент «Сочи».

В настоящее время в академии «Сочи» занимаются 415 футболистов в возрасте от 8 до 16 лет, в том числе 105 девушек.