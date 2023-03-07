Ротенберг об академии «Сочи»: «Воспитанникам открывается путь в национальную сборную»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу детский футбол Борис Ротенберг-старший Сочи Футбол

Борис Ротенберг подвел итоги первого года работы академии «Сочи».

«Сочи – это единственный город России, где дети и взрослые могут тренироваться круглый год. Воспитанники академии имеют все шансы попасть в молодежную команду «Сочи» и со временем перейти в ее основной состав.

Также открывается путь в нашу национальную молодежную сборную и в основную сборную страны. Когда мы будем растить своих звезд футбола – будет на стадионах и больше зрителей, которые болеют за наших соотечественников и своих земляков, и для этого необходимо создавать максимально удобную инфраструктуру», – сказал президент «Сочи».

В настоящее время в академии «Сочи» занимаются 415 футболистов в возрасте от 8 до 16 лет, в том числе 105 девушек.

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4 комментария

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Футбольный ник
Земеля с Финским паспортом
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Uriah Heep
Он уже и в футболе… Ужас…
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Ярик01
О да, в других городах, даже в Воркуте, на зиму школы закрываются и не могут тренироваться круглый год в залах? ))

Как узнать что нынешние "владельцы страны" врут - они открывают рот.
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Джиза
А разве Краснодар на зиму закрывается? А разве не любой выпускник любой академии теоретически может претендовать на место в сборной?
Очередной популизм.
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