Бердыев о 2:0 с ЦСКА: «Увидел «Сочи», который был в серебряный год. Но сковывала боязнь ответственности, здесь бы прибавить»
Курбан Бердыев оценил игру «Сочи» в матче Мир РПЛ с ЦСКА (2:0).
– Какую оценку поставили бы команде?
– Я не стал бы говорить об оценках. Я сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч. Нам было очень важно это вернуть. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня.
– Главный посыл был играть дисциплинированно?
– Безусловно. Нет игроков, которые не участвуют в обороне или атаке. Нет игроков, которые не борются за каждый мяч. Вот это мне нравится из того, что я сегодня увидел.
– Что скажете о заменах, которые по сути сделали игру?
– Это плановые замены. Здесь ничего такого нет, мы это планировали.
– Скамейка сейчас вас устраивает?
– На сегодняшний день – да. Думаю, что у нас неплохая конкуренция во всех линиях.
– Что еще попросите улучшить в команде?
– Думаю, что сегодня была робость и боязнь ответственности, которая сковывала. Здесь бы нам прибавить, – сказал главный тренер «Сочи».
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