Бердыев о 2:0 с ЦСКА: «Увидел «Сочи», который был в серебряный год. Но сковывала боязнь ответственности, здесь бы прибавить»

Теги ЦСКА Курбан Бердыев премьер-лига Россия Сочи Футбол

Курбан Бердыев оценил игру «Сочи» в матче Мир РПЛ с ЦСКА (2:0).

– Какую оценку поставили бы команде?

– Я не стал бы говорить об оценках. Я сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч. Нам было очень важно это вернуть. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня.

– Главный посыл был играть дисциплинированно?

– Безусловно. Нет игроков, которые не участвуют в обороне или атаке. Нет игроков, которые не борются за каждый мяч. Вот это мне нравится из того, что я сегодня увидел.

– Что скажете о заменах, которые по сути сделали игру?

– Это плановые замены. Здесь ничего такого нет, мы это планировали.

– Скамейка сейчас вас устраивает?

– На сегодняшний день – да. Думаю, что у нас неплохая конкуренция во всех линиях.

– Что еще попросите улучшить в команде?

– Думаю, что сегодня была робость и боязнь ответственности, которая сковывала. Здесь бы нам прибавить, – сказал главный тренер «Сочи».

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18 комментариев

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За наш футбол!
Браво! Круто вернулся Бикеич!
Интересно все-таки что такое волшебное он делает с любыми игроками,и командами.
Лука столько времени как 💩 в проруби болтался,а здесь раз и голеадор,как в лучшие времена..
Представляю что бы с Заболотным сделал...Бензема нервно покуривал бы наверное)
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Oleggio
С Возвращением, Тренер!
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РУБИК
Бекиевич с победой ! Ты въехал в РПЛ на белом коне ..........
+2
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IlyaGrain
Ответ Jovana Jovičić
У Ростова однозначно лучше оборона (с учетом травм Дивеева и Бахтиера) и атака.
У Ростова всё лучше канешно)) особенно отсутствие легионеров ) рубин в их ситуации вылетел , а Ростов 3-м идет с «физруком» 😀зато супертоп Федотов аж на целом 5/6 месте уже
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OldRedWhite
Ответ ТрактоПоктер
Батя в здании
… или С возвращением, Маэстро !
+7
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Тиль Улленшпигель
С возвращением, Курбан Бекиевич!
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Amalfitano
Вернулись чётки. Бикеич может построить футбольную команду даже из строительной бригады.
+12
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mushur
Бердыев вернулся! Сразу чувствуется рука мастера
+8
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Ковид 07.10.52
А я увидел скучнейший футбол низкого уровня...игра была равна играла команда Бердыева...
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Jovana Jovičić
Ответ IlyaGrain
Сравнивать составы ЦСКА и Ростова это мягко говоря неадекватно 😬
У Ростова однозначно лучше оборона (с учетом травм Дивеева и Бахтиера) и атака.
+2
-4
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xomamb
КББ с возвращением!
+10
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+9
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IlyaGrain
Ответ Jovana Jovičić
Кто физрук вчера показал Дзюба. А Федотов и Бердыев - это тренеры.
Сравнивать составы ЦСКА и Ростова это мягко говоря неадекватно 😬
+10
-6
+4
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Jovana Jovičić
Ответ IlyaGrain
Показал кто топ, а кто физрук 🤷🏻‍♂️
Кто физрук вчера показал Дзюба. А Федотов и Бердыев - это тренеры.
+11
-15
-4
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Petran_grek
Супер Тренер, красавчик!
+19
-1
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ТрактоПоктер
Батя в здании
+25
-1
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Jovana Jovičić
Должны были громить, но у судьи явный удар по ноге - это норма
+3
-3
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IlyaGrain
Показал кто топ, а кто физрук 🤷🏻‍♂️
+29
-2
+27
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Roman
Бикеич на опыте
+10
-3
+7
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