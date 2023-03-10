Тен Хаг о Бруну: «Эмоции – его оружие, иногда слишком мощное. Я доволен его капитанством, он дает команде энергию»
Эрик тен Хаг доволен Бруну Фернандешем в роли капитана «Манчестер Юнайтед».
«Я сказал, что очень доволен его капитанством, потому что он дает команде энергию.
Речь не только о его физической отдаче, лучшей во всей команде, но и о том, что он бежит в правильном направлении и направляет игроков туда же.
Бруну обучает игроков, он руководит командой в тактическом плане. Его эмоции – это его оружие, но иногда слишком мощное.
Конечно, я помогаю ему, поддерживаю и даю обратную связь», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Если не ошибаюсь, то Рио был кэпом, когда Юнайтед проиграл дерби 1-6. И Эвра тоже был на поле. Делает ли это поражение их плохими капитанами и лидерами?
Этому ему надо научиться 👍
Кстати, когда Роналду отдавал пенальти Бруну с Астон Виллой и Арсеналом🥅, а тот не забивал👎, почему-то про энергию все молчали 😅
У тынхака свой мир в голове: махать руками, ныть, выпрашивать у судей карточки - эмоции. А то что бруно пропадает по три матча - не видит.