Эрик тен Хаг доволен в роли капитана «Манчестер Юнайтед».

«Я сказал, что очень доволен его капитанством, потому что он дает команде энергию.

Речь не только о его физической отдаче, лучшей во всей команде, но и о том, что он бежит в правильном направлении и направляет игроков туда же.

Бруну обучает игроков, он руководит командой в тактическом плане. Его эмоции – это его оружие, но иногда слишком мощное.

Конечно, я помогаю ему, поддерживаю и даю обратную связь», – сказал главный тренер « ».

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