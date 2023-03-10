Тен Хаг о Бруну: «Эмоции – его оружие, иногда слишком мощное. Я доволен его капитанством, он дает команде энергию»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг доволен Бруну Фернандешем в роли капитана «Манчестер Юнайтед».

«Я сказал, что очень доволен его капитанством, потому что он дает команде энергию.

Речь не только о его физической отдаче, лучшей во всей команде, но и о том, что он бежит в правильном направлении и направляет игроков туда же.

Бруну обучает игроков, он руководит командой в тактическом плане. Его эмоции – это его оружие, но иногда слишком мощное.

Конечно, я помогаю ему, поддерживаю и даю обратную связь», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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12 комментариев

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Пакаев
Гнев это дар
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muchinmuchinmuchin
Ответ Mekanych Red Devil
Да все мы довольны его капитанством. Одно крупное поражение, пусть и в дерби, не перечеркнёт его значение и влияние для команды и для игроков на поле. Если не ошибаюсь, то Рио был кэпом, когда Юнайтед проиграл дерби 1-6. И Эвра тоже был на поле. Делает ли это поражение их плохими капитанами и лидерами?
Конечно, нет, но тут дело в реакции капитана на неблагоприятный результат. Хотя, я согласен с тем, что Бруну сейчас должен быть капитаном команды
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Диер Ташкент
Единственный минус Бруно это его редкие нытье. Ну не красит это его как игрока МЮ. В остальном во всем топовый игрок
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Tun
Спорц, почему про лучшего игрока и тренера месяца написали, а про сэйв месяца от Давида молчок? У МЮ триплет в феврале)
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Mekanych Red Devil
Да все мы довольны его капитанством. Одно крупное поражение, пусть и в дерби, не перечеркнёт его значение и влияние для команды и для игроков на поле.

Если не ошибаюсь, то Рио был кэпом, когда Юнайтед проиграл дерби 1-6. И Эвра тоже был на поле. Делает ли это поражение их плохими капитанами и лидерами?
+16
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rigobersong
Ответ Artem Piatkov
Странно, что с Роналду так не сюсюкались, а ведь это легенда клуба Кстати, когда Роналду отдавал пенальти Бруну с Астон Виллой и Арсеналом🥅, а тот не забивал👎, почему-то про энергию все молчали 😅
легенда?:)🤣🤣🤣 Такая же как Эшли Янг, Уэс Браун и Квинтон Форчун:)) Легенда это Сколулз, Гиггз, Руни, Фердинанд и еще несколько великих футболистов:))
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Tristan...
Ответ Artem Piatkov
Странно, что с Роналду так не сюсюкались, а ведь это легенда клуба Кстати, когда Роналду отдавал пенальти Бруну с Астон Виллой и Арсеналом🥅, а тот не забивал👎, почему-то про энергию все молчали 😅
Вы хотите как в сборной Португалии, чтобы капитанскую повязку швыряли, как тряпку?
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fellx
Эмоции и нытьё разные понятия.
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Sevuska
Ответ Artem Piatkov
Странно, что с Роналду так не сюсюкались, а ведь это легенда клуба Кстати, когда Роналду отдавал пенальти Бруну с Астон Виллой и Арсеналом🥅, а тот не забивал👎, почему-то про энергию все молчали 😅
Это другое . С этим - к Моргану 😆
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Sevuska
Просто проигрывать надо тоже уметь .
Этому ему надо научиться 👍
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Artem Piatkov
Странно, что с Роналду так не сюсюкались, а ведь это легенда клуба

Кстати, когда Роналду отдавал пенальти Бруну с Астон Виллой и Арсеналом🥅, а тот не забивал👎, почему-то про энергию все молчали 😅
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Wizard Harry
Такого мерзотника капитаном сделать - показатель.
У тынхака свой мир в голове: махать руками, ныть, выпрашивать у судей карточки - эмоции. А то что бруно пропадает по три матча - не видит.
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