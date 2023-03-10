Канте в 2017-м угрожали оружием, заставляя подписать контракт с неофициальным агентом. Преступники продолжают получать выгоду благодаря этому
Нголо Канте втянули в отношения с криминалитетом.
В расследовании, опубликованном изданием France Football, говорится, что в прошлом знакомые Нголо против его воли втянули его в разборки между неофициальными агентами, некоторые из которых связаны с криминалом.
Так, в 2017 году произошел следующий инцидент: бандит силой затащил полузащитника «Челси» и сборной Франции в машину, где приставил к его колену пистолет и заставил подписать документ, обязывающий игрока сменить представителя.
Отмечается, что «агенты», несущие за это ответственность, продолжают извлекать выгоду из выступлений Канте.
«На протяжении многих лет в его жизни были люди, которые кружили вокруг него, как стервятники», – заявил бывший партнер хавбека.
«Для его психического здоровья было бы лучше, если бы он перестал играть в футбол не слишком поздно», – отметил один из членов окружения игрока.
А в случае нарушения данного документа, каждая сторона оставляет за собой право обратиться в суд, для защиты своих законных прав и интересов.