Канте в 2017-м угрожали оружием, заставляя подписать контракт с неофициальным агентом. Преступники продолжают получать выгоду благодаря этому

втянули в отношения с криминалитетом.

В расследовании, опубликованном изданием France Football, говорится, что в прошлом знакомые Нголо против его воли втянули его в разборки между неофициальными агентами, некоторые из которых связаны с криминалом.

Так, в 2017 году произошел следующий инцидент: бандит силой затащил полузащитника « » и сборной в машину, где приставил к его колену пистолет и заставил подписать документ, обязывающий игрока сменить представителя.

Отмечается, что «агенты», несущие за это ответственность, продолжают извлекать выгоду из выступлений Канте.

«На протяжении многих лет в его жизни были люди, которые кружили вокруг него, как стервятники», – заявил бывший партнер хавбека.

«Для его психического здоровья было бы лучше, если бы он перестал играть в футбол не слишком поздно», – отметил один из членов окружения игрока.