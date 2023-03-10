Канте в 2017-м угрожали оружием, заставляя подписать контракт с неофициальным агентом. Преступники продолжают получать выгоду благодаря этому

Теги Челси Сборная Франции по футболу происшествия агенты Нголо Канте Футбол

Нголо Канте втянули в отношения с криминалитетом. 

В расследовании, опубликованном изданием France Football, говорится, что в прошлом знакомые Нголо против его воли втянули его в разборки между неофициальными агентами, некоторые из которых связаны с криминалом. 

Так, в 2017 году произошел следующий инцидент: бандит силой затащил полузащитника «Челси» и сборной Франции в машину, где приставил к его колену пистолет и заставил подписать документ, обязывающий игрока сменить представителя. 

Отмечается, что «агенты», несущие за это ответственность, продолжают извлекать выгоду из выступлений Канте. 

«На протяжении многих лет в его жизни были люди, которые кружили вокруг него, как стервятники», – заявил бывший партнер хавбека. 

«Для его психического здоровья было бы лучше, если бы он перестал играть в футбол не слишком поздно», – отметил один из членов окружения игрока. 

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21 комментарий

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Budabuda
затащил полузащитника «Челси» и сборной Франции в машину, где приставил к его колену пистолет и заставил подписать документ, обязывающий игрока сменить представителя.

А в случае нарушения данного документа, каждая сторона оставляет за собой право обратиться в суд, для защиты своих законных прав и интересов.
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Лёха Жданчик
Несправедливо так с Канте
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fbd
Ответ Ебздрогыч
Бензема балуется?
Брат Погба
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Spartakus1984
Ответ Экспертное мнение
Так они и не собирались убивать, прочти новость
Вообще то как разя прочитал,и это написал,что не собирались...)) Поэтому подумал,что игрок мог после,заявить в полицию и принять меры.А так получается его по очереди пол города могли тягать и заствлят,что то подписывать, пугая.
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Kirkoroff
Ответ Mohnatiy
Прекрасная, благополучная Франция...
Разве кто-то так говорит?
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Экспертное мнение
Ответ Spartakus1984
Мог бы за такие деньги и охрану к себе приставить.А тогда заявить в полицию.Никто его не стал бы убивать,ясно что как раз хотели напугать.
Так они и не собирались убивать, прочти новость
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Abid_88
Оказывается фильм «сутенер» не врал про переход Вильтора.
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Spartakus1984
Мог бы за такие деньги и охрану к себе приставить.А тогда заявить в полицию.Никто его не стал бы убивать,ясно что как раз хотели напугать.
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DolJun
Ответ umnik3
Месси лучше чем Канте.
а попить лучше чем поспать?
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pufkt38
Ответ футбольщик
Колумбия нервно курит в сторонке
Ну да, там всего лишь футболиста убили из-за провала на ЧМ-94
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R_RB
Пора к брату из России обращаться...
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umnik3
Ответ DolJun
надеюсь после того, как это вскрылось - всех виновных возьмут под стражу и в тюрьме их колени будут проверять на прочность ежедневно. напасть на канте - это как низко нужно пасть?
Месси лучше чем Канте.
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Михо
Угрожать Нголо это уж совсем беспредел! Такой парень хороший
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Альберт Ибадуллаев
Ответ Alex1104
Святые 90-е?
В туманном Альбионе, такое всегда было!
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Mohnatiy
Прекрасная, благополучная Франция...
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DolJun
надеюсь после того, как это вскрылось - всех виновных возьмут под стражу и в тюрьме их колени будут проверять на прочность ежедневно. напасть на канте - это как низко нужно пасть?
+1
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футбольщик
Колумбия нервно курит в сторонке
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Ебздрогыч
Тут нужен шаман от Погба, чтобы наложил проклятия на этих негодяев
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Alex1104
Святые 90-е?
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Ебздрогыч
Бензема балуется?
+10
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Кино Музыка
Брат-3
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