Бруну Фернандеш и Дибала – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в по итогам первых матчей 1/8 финала.

Форвард «Ромы» сделал голевую передачу в матче с «Сосьедадом» (2:0).

Форвард « » забил два гола в игре с «Унионом» (3:3).

Защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба забил гол в матче с «Ференцварошем» (2:0), совершил 4 отбора и 3 возврата владения.

Хавбек « » Бруну Фернандеш забил гол и сделал результативную передачу в игре с «Бетисом» (4:1).

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