Бруну Фернандеш и Дибала – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

Теги Байер Рома Манчестер Юнайтед Лига Европы УЕФА рейтинги Юнион Пауло Дибала Бруну Фернандеш Эдмонд Тапсоба Виктор Бонифасе Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/8 финала.

Форвард «Ромы» Пауло Дибала сделал голевую передачу в матче с «Сосьедадом» (2:0).

Форвард «Юниона» Виктор Бонифасе забил два гола в игре с «Унионом» (3:3).

Защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба забил гол в матче с «Ференцварошем» (2:0), совершил 4 отбора и 3 возврата владения.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил гол и сделал результативную передачу в игре с «Бетисом» (4:1).

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3 комментария

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Мирзоанис Якубов
Бруну заслужил, особенно после массовой травли со стороны английской прессы
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Mega• Battman
за матч с ливерем мочили бруну, а парень взял и стал претендентом за лучшего игрока недели в ЛЕ
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Игорь Замаруев
Бонифасе, думаю, заслужил. Всё-таки Рома, Байер и МЮ выше уровнем, чем их соперники, а Юнион слабее немцев
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