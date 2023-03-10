Бруну Фернандеш и Дибала – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/8 финала.
Форвард «Ромы» Пауло Дибала сделал голевую передачу в матче с «Сосьедадом» (2:0).
Форвард «Юниона» Виктор Бонифасе забил два гола в игре с «Унионом» (3:3).
Защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба забил гол в матче с «Ференцварошем» (2:0), совершил 4 отбора и 3 возврата владения.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил гол и сделал результативную передачу в игре с «Бетисом» (4:1).
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