Лисандро Мартинес о 4:1 с «Бетисом»: «Матч показал, кто мы. «МЮ» всегда хочет побеждать»

оценил победу «Манчестер Юнайтед» над « » (4:1).

Команды провели первый матч 1/8 финала .

«Мы проделали великолепную работу, особенно во втором тайме. Создали много моментов и забили четыре гола. Это хороший результат, но противостояние еще не закончено, так что мы должны сохранить концентрацию и хорошо подготовиться к ответному матчу.

Этот матч показал, кто мы. Мы всегда хотим побеждать. Мы не были собой в матче с «Ливерпулем» [0:7]. Да, это был шок, потому что матч завершился с очень плохим для нас счетом. Мы сказали то, что должны были сказать. Теперь нужно двигаться дальше», – сказал защитник « ».