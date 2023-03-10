Лисандро Мартинес о 4:1 с «Бетисом»: «Матч показал, кто мы. «МЮ» всегда хочет побеждать»
Лисандро Мартинес оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Бетисом» (4:1).
Команды провели первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы проделали великолепную работу, особенно во втором тайме. Создали много моментов и забили четыре гола. Это хороший результат, но противостояние еще не закончено, так что мы должны сохранить концентрацию и хорошо подготовиться к ответному матчу.
Этот матч показал, кто мы. Мы всегда хотим побеждать. Мы не были собой в матче с «Ливерпулем» [0:7]. Да, это был шок, потому что матч завершился с очень плохим для нас счетом. Мы сказали то, что должны были сказать. Теперь нужно двигаться дальше», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
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