Лисандро Мартинес о 4:1 с «Бетисом»: «Матч показал, кто мы. «МЮ» всегда хочет побеждать»

Теги Манчестер Юнайтед Бетис Лига Европы УЕФА Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Бетисом» (4:1).

Команды провели первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы проделали великолепную работу, особенно во втором тайме. Создали много моментов и забили четыре гола. Это хороший результат, но противостояние еще не закончено, так что мы должны сохранить концентрацию и хорошо подготовиться к ответному матчу.

Этот матч показал, кто мы. Мы всегда хотим побеждать. Мы не были собой в матче с «Ливерпулем» [0:7]. Да, это был шок, потому что матч завершился с очень плохим для нас счетом. Мы сказали то, что должны были сказать. Теперь нужно двигаться дальше», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

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4 комментария

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Dm Kznts
ого
даже Лича высказался...
0
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Benner
Матч с портом показал кто вы. Вы - 7:0 от ливера
0
-1
-1
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lyublyu Costornaya
матч с ЛФК показал кто вы и кто ты
+1
-1
0
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Мирзоанис Якубов
МЮ 4-1 Бетис, Аль-Иттихад 1:0 Наср-Аль...

Это был не день Пирса Моргана
+2
0
+2
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