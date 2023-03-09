Канисарес о «ПСЖ»: «Эмери говорил мне, что Неймар часто опаздывает, но ему нельзя ничего сказать. Он делает что хочет, поскольку считается более ценным, чем тренер»

рассказал о проблемах Неймара с дисциплиной.

«Тренер « » вынужден выпускать всех троих ( , Мбаппе и – прим. Sports.ru), что бы они ни делали, и это как организационный провал, так и провал менеджмента.

Эмери мне рассказывал, что Неймар часто опаздывал на тренировки, но тренер не может разобраться с таким поведением и наказать футболиста, поскольку того считают активом, имеющим куда большую ценность, чем тренер.

Однажды опоздал и Мбаппе. И Эмери, поскольку характер отличается, сказал, что незачем копировать Неймара, надо взять только хорошее и заслужить авторитет товарищей простой пунктуальностью, поскольку опоздания не ставят тебя в привилегированное положение.

Неймару невозможно такое сказать, он делает что хочет», – заявил бывший вратарь «Валенсии».