Канисарес о «ПСЖ»: «Эмери говорил мне, что Неймар часто опаздывает, но ему нельзя ничего сказать. Он делает что хочет, поскольку считается более ценным, чем тренер»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сантьяго Канисарес лига 1 Франция Неймар Унаи Эмери Килиан Мбаппе Футбол

Сантьяго Канисарес рассказал о проблемах Неймара с дисциплиной.

«Тренер «ПСЖ» вынужден выпускать всех троих (Месси, Мбаппе и Неймара – прим. Sports.ru), что бы они ни делали, и это как организационный провал, так и провал менеджмента.

Эмери мне рассказывал, что Неймар часто опаздывал на тренировки, но тренер не может разобраться с таким поведением и наказать футболиста, поскольку того считают активом, имеющим куда большую ценность, чем тренер.

Однажды опоздал и Мбаппе. И Эмери, поскольку характер Килиана отличается, сказал, что незачем копировать Неймара, надо взять только хорошее и заслужить авторитет товарищей простой пунктуальностью, поскольку опоздания не ставят тебя в привилегированное положение.

Неймару невозможно такое сказать, он делает что хочет», – заявил бывший вратарь «Валенсии».

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16 комментариев

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Artur Turik
Нужен авторитетный тренер, который при назначении поставит свои условия. Что могут сказать игроки или шейхи Пепу, Зидану, Клоппу итд?
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chouchou
Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями от совместной работы с Неймаром.

— У меня был потрясающий год с ним, — цитирует AS Эмери. — Я многому научился у того, как он работал на каждой тренировке и в каждом матче. Неймар очень талантлив и обладает необходимыми качествами, чтобы воплотить этот талант.
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Геннадий Тимченко
Ответ chouchou
Когда это было?!....у Галтье вопросов к дисциплине Неймара нет, у Почетинно вроде бы тоже
гальтье вообще каждую тренировку благодарит бога, что тренирует пешехода с клоуном🤦
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Грета Мнацаканян
Сколько ПСЖ звезд не лови, пока не прекратится беспредел и анархия, постоянно будет вылетать!
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Джейме Ланнистер
Он им стоил 222 + 100-150 млн ЗП за этот период.
Он, как хрустальный сервиз в советском доме. Он украшение дома, только от этого мало пользы
+2
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Wasilij Petrow
Ответ Нейтральный критик
Бутса по раздевалке вжуххх!
Ферги не строил команду из купленных звезд.
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Wasilij Petrow
Зидана на них нет.
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Дима Зезуль
Ответ Михо
Клуб выше любого игрока должен быть. Иначе провал
Что сейчас и происходит
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Вратарь Бага
ну пусть ПСЖ не удивляется, что они не могут стать поистине топовым грандом в Европе.
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Alex1104
Ответ Нейтральный критик
Бутса по раздевалке вжуххх!
И в табло.
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Нейтральный критик
Ответ Dario Alexys
Фергюсона на них не хватает.
Бутса по раздевалке вжуххх!
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deimon7.7
Просто дорогая катарская игрушка, не видать им кубка ЛЧ на одних понтах 👎🏻
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-1
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slatar99
А у кого-то были сомнения в этом? Понятно, что вынуждены все тренеры ПСЖ ставить эту тройку в состав. А относительно распиздяйства Неймара на поле и вне его - это вообще секрет Полишинеля))
+6
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+6
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Dario Alexys
Фергюсона на них не хватает.
+4
-1
+3
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chouchou
Когда это было?!....у Галтье вопросов к дисциплине Неймара нет, у Почетинно вроде бы тоже
0
-2
-2
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Михо
Клуб выше любого игрока должен быть. Иначе провал
+9
-2
+7
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