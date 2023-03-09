«Ференцварош» Черчесова проиграл впервые с ноября – «Байеру» в ЛЕ
«Ференцварош» Станислава Черчесова проиграл впервые с 3 ноября.
Сегодня венгерская команда уступила «Байеру» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Беспроигрышная серия «Ференцвароша» в официальных матчах составляла 11 матчей – 6 побед и 5 ничьих.
Во-вторых, не проиграл, а сделал жест доброй воли.
В-третьих, доброй ночи! :)
И не умаляет его заслуг тот факт, что, он тренирует в венгерском гегемоне. Может они бы могли выигрывать и без него. Но Ференцварош доминирует не просто так, а потому что берут в команду классных специалистов, которые позволяют поддерживать уровень.