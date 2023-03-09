«Ференцварош» Черчесова проиграл впервые с ноября – «Байеру» в ЛЕ

Теги Байер Станислав Черчесов Лига Европы УЕФА высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

«Ференцварош» Станислава Черчесова проиграл впервые с 3 ноября.

Сегодня венгерская команда уступила «Байеру» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Беспроигрышная серия «Ференцвароша» в официальных матчах составляла 11 матчей – 6 побед и 5 ничьих.

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17 комментариев

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alwes
лысый шарлатан
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Slavnov
игра то равная,без моментов
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Фарид Харисов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Чемпионат Венгрии слабее РПЛ. Что выдающегося он там показывает как тренер?Они и с Ребровым брали чемпионат.Ну ок,вывел в плей-офф ЛЕ, согласен, достижение,молодец.Но тот же Слуцкий ЦСКА выводил в 1/4 ЛЧ, например, но почему-то считается физруком и квнщиком, хотя работал в более сильных лигах за границей. Ничего против Черчесова не имею, но называть его лучшим российским тренером-это перебор, я считаю.
Слуцкий был лучшим российским тренером. Семак тоже был. Сейчас лучший Черчесов.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Фарид Харисов
Лучший российский тренер современности. Немного грустно конечно, что претендентов на этот титул кроме него нет, но Стас красавчик! И не умаляет его заслуг тот факт, что, он тренирует в венгерском гегемоне. Может они бы могли выигрывать и без него. Но Ференцварош доминирует не просто так, а потому что берут в команду классных специалистов, которые позволяют поддерживать уровень.
Чемпионат Венгрии слабее РПЛ. Что выдающегося он там показывает как тренер?Они и с Ребровым брали чемпионат.Ну ок,вывел в плей-офф ЛЕ, согласен, достижение,молодец.Но тот же Слуцкий ЦСКА выводил в 1/4 ЛЧ, например, но почему-то считается физруком и квнщиком, хотя работал в более сильных лигах за границей. Ничего против Черчесова не имею, но называть его лучшим российским тренером-это перебор, я считаю.
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Вратарь Бага
Ответ Владимир Владимирович
В итоге станет тренером Аль Насра )
почему не)
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Dimidrol
Во-первых, здравствуйте!
Во-вторых, не проиграл, а сделал жест доброй воли.
В-третьих, доброй ночи! :)
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Владимир Владимирович
Ответ Вратарь Бага
Стас как восточноевропейский Гвардиола) по топ-клубам чемпионатов) Была Легия, теперь Ференцварош, потом наверное Стяуа, Слован, Динамо Загреб, Црвена Звезда и т. д.)
В итоге станет тренером Аль Насра )
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Фарид Харисов
Ответ ss_podonok
как же ты бесишь своим бредом. усатого взяли только, чтобы выйти на новый уровень. а именно для побед в еврокубках. ференц и без тренера чемпионства клепал бы
гарь :)
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ss_podonok
Ответ Фарид Харисов
Лучший российский тренер современности. Немного грустно конечно, что претендентов на этот титул кроме него нет, но Стас красавчик! И не умаляет его заслуг тот факт, что, он тренирует в венгерском гегемоне. Может они бы могли выигрывать и без него. Но Ференцварош доминирует не просто так, а потому что берут в команду классных специалистов, которые позволяют поддерживать уровень.
как же ты бесишь своим бредом. усатого взяли только, чтобы выйти на новый уровень. а именно для побед в еврокубках. ференц и без тренера чемпионства клепал бы
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Stas Politik
Кто бы что не говорил, у Ференцвароша есть ещё ответный матч при своих трибунах. И, если учесть, что правила выездного гола теперь нет, то почти любой быстрый гол венгров в первом тайме может вернуть интригу в противостояние.
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Фарид Харисов
Ответ Матвей Суицидин
Семак выигрывает с Зенитом - ну с таким составом любой тренер выиграет, Зенит же гегемон. Черчесов выигрывает в Венгрии - лучший ростренер современности.
Я Семака люблю, не надо мне приписывать мнение каких-то дураков! Он второй в моём списке :)
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Вратарь Бага
Стас как восточноевропейский Гвардиола) по топ-клубам чемпионатов) Была Легия, теперь Ференцварош, потом наверное Стяуа, Слован, Динамо Загреб, Црвена Звезда и т. д.)
+1
-2
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Матвей Суицидин
Ответ Фарид Харисов
Лучший российский тренер современности. Немного грустно конечно, что претендентов на этот титул кроме него нет, но Стас красавчик! И не умаляет его заслуг тот факт, что, он тренирует в венгерском гегемоне. Может они бы могли выигрывать и без него. Но Ференцварош доминирует не просто так, а потому что берут в команду классных специалистов, которые позволяют поддерживать уровень.
Семак выигрывает с Зенитом - ну с таким составом любой тренер выиграет, Зенит же гегемон. Черчесов выигрывает в Венгрии - лучший ростренер современности.
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Иван Рыбаков
Жаль, конечно. Но смотрелись они не безднадёжно. Футбол-игра любящая преподносить сюрпризы, может преподнесёт и в ответном матче.
+8
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Екн Лор
Жаль, по игре смотрелись не хуже Байера, хоть и играли вторым номером.
+9
-4
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Фарид Харисов
Лучший российский тренер современности. Немного грустно конечно, что претендентов на этот титул кроме него нет, но Стас красавчик!

И не умаляет его заслуг тот факт, что, он тренирует в венгерском гегемоне. Может они бы могли выигрывать и без него. Но Ференцварош доминирует не просто так, а потому что берут в команду классных специалистов, которые позволяют поддерживать уровень.
+7
-9
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Леван Мкртчян
Не проиграл Байеру, впервые с 3-го ноября , а поддержал европейскую фармацевтику 9 марта
+35
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