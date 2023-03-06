Лунев из-за травмы исключен из заявки «Байера» на ЛЕ

Теги Байер Станислав Черчесов премьер-лига Россия бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу травмы Ференцварош Андрей Лунев Р-Спорт Антон Смирнов агент Футбол

«Байер» исключил Андрея Лунева из заявки на Лигу Европы.

В конце января 31-летний вратарь получил травму спины. Сроки восстановления Лунева пока неизвестны.

«Он отзаявлен из Лиги Европы по причине травмы. Понимания пока по срокам возвращения в строй нет. Это зависит от решения, которое будет принято в ближайшее время», – сказал агент Лунева Антон Смирнов.

В 1/8 финала Лиги Европы «Байер» встретится с «Ференцварошем», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.

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5 комментариев

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Злодей Спб
Из-за агента-рвача Лунь сам себе карьеру сломал. Продлился бы спокойно в Зените на прежних условиях и штамповал бы титулы и сухие матчи в статистику. Поменял бы агента вовремя, может был бы основным в Зените.
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Valentin Grabenovsky
Ответ Forte Live
При всём уважении... Попробовал, но нужно искать другой вариант. Оказаться в Западной Европе ещё не знак качества, а скорее старание агента.
да, агент хорошо пропихнул, после ещё не самого удачного последнего сезона в зените
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VvvSevervvV
Так загубить карьеру игроку нужно постараться. Антон Смирнов, браво!
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Forte Live
При всём уважении... Попробовал, но нужно искать другой вариант. Оказаться в Западной Европе ещё не знак качества, а скорее старание агента.
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Влад Яшнов
Совсем затерялся что то, а жаль
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