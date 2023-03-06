Лунев из-за травмы исключен из заявки «Байера» на ЛЕ

« » исключил из заявки на Лигу Европы.

В конце января 31-летний вратарь получил травму спины. Сроки восстановления Лунева пока неизвестны.

«Он отзаявлен из Лиги Европы по причине травмы. Понимания пока по срокам возвращения в строй нет. Это зависит от решения, которое будет принято в ближайшее время», – сказал агент Лунева Антон Смирнов.

В 1/8 финала «Байер» встретится с « », который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.