Лунев из-за травмы исключен из заявки «Байера» на ЛЕ
«Байер» исключил Андрея Лунева из заявки на Лигу Европы.
В конце января 31-летний вратарь получил травму спины. Сроки восстановления Лунева пока неизвестны.
«Он отзаявлен из Лиги Европы по причине травмы. Понимания пока по срокам возвращения в строй нет. Это зависит от решения, которое будет принято в ближайшее время», – сказал агент Лунева Антон Смирнов.
В 1/8 финала Лиги Европы «Байер» встретится с «Ференцварошем», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.
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