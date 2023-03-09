Фердинанд против увольнения Конте из «Тоттенхэма»: «Слишком рано, клуб идет 4-м в АПЛ. Все в стиле «шпор» – нужно лучше подбирать игроков»

Теги Рио Фердинанд премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Рио Фердинанд высказался против увольнения Антонио Конте после вылета «Тоттенхэма» из ЛЧ.

В 1/8 финала «шпоры» по сумме двух матчей уступили «Милану» (0:1, 0:0).

«Я думаю, что в данный момент клуб подумает, что находится в выгодной позиции. Они идут четвертыми [в АПЛ]. Мне кажется, слишком рано увольнять [Конте]. Четвертое место – это еще не конец всему.

Это в стиле «шпор», все та же старая история. Нужно лучше подбирать игроков. Подумайте об игроках, которые проходили через это несколько лет назад», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Конте о будущем в «Тоттенхэме» после вылета из ЛЧ: «Возможно, меня уволят даже до конца сезона»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
вот Тен хаг вообще не парится, скупает голландцев и дружбанов - игрок из Аякса, ещё тимбер в мю на подходе, фейспалмище
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ну вообще то если Ливерпуль, Нюкасл и Брайтон выиграют хотя бы пару перенесенные матчи, тогда считай Тоттенхэм на 7м месте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Стоит отдать должное шпорам.. В борьбе за трофей Арсена Венегера, они обошли даже сам Арсенал..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FanLFC
Только по потерянным Тоттенхэм на 7 месте. Брайтон, Ньюкасл и Ливерпуль выше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий