Фердинанд против увольнения Конте из «Тоттенхэма»: «Слишком рано, клуб идет 4-м в АПЛ. Все в стиле «шпор» – нужно лучше подбирать игроков»
Рио Фердинанд высказался против увольнения Антонио Конте после вылета «Тоттенхэма» из ЛЧ.
В 1/8 финала «шпоры» по сумме двух матчей уступили «Милану» (0:1, 0:0).
«Я думаю, что в данный момент клуб подумает, что находится в выгодной позиции. Они идут четвертыми [в АПЛ]. Мне кажется, слишком рано увольнять [Конте]. Четвертое место – это еще не конец всему.
Это в стиле «шпор», все та же старая история. Нужно лучше подбирать игроков. Подумайте об игроках, которые проходили через это несколько лет назад», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
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