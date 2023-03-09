Фердинанд против увольнения Конте из «Тоттенхэма»: «Слишком рано, клуб идет 4-м в АПЛ. Все в стиле «шпор» – нужно лучше подбирать игроков»

высказался против увольнения после вылета « » из ЛЧ.

В 1/8 финала «шпоры» по сумме двух матчей уступили «Милану» (0:1, 0:0).

«Я думаю, что в данный момент клуб подумает, что находится в выгодной позиции. Они идут четвертыми [в ]. Мне кажется, слишком рано увольнять [Конте]. Четвертое место – это еще не конец всему.

Это в стиле «шпор», все та же старая история. Нужно лучше подбирать игроков. Подумайте об игроках, которые проходили через это несколько лет назад», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Конте о будущем в «Тоттенхэме» после вылета из ЛЧ: «Возможно, меня уволят даже до конца сезона»