Юрий Семин: «Неправильно принижать заслуги Семака в успехах «Зенита». У других тренеров состав был не хуже, но результата не было»
Юрий Семин считает, что «Зенит» стал сильнее благодаря Сергею Семаку.
«При Семаке «Зенит» встал на победные рельсы и до сих пор с них не съезжал. Тот ключ, который Семак подобрал к команде, дает результат из года в год.
Сильный состав? У других тренеров «Зенита» состав был не хуже, но результата не было. Принижать заслуги Семака в успехах «Зенита» – очень неправильно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые 4 раза становились чемпионами России, трижды выиграли Суперкубок и стали обладателями Кубка России в сезоне-2019/20.
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Блин, Палыч, даже у наивных чукчей после таких реверансов в сторону власти и её команды возникает вопрос - куда гений Семака регулярно девается там, где газпромовский чиновник со своим кабинетом ему не помощник, - в еврокубках?
Вообще, газпромовцы, старый заслуженный человек-а вы заставляете его такие смешные вещи говорить. Дайте ему уже, что просит. Просто так. Смешно и грустно.
И плевать, что они не смогут найти ни одного решения Дюкова, где Зенит отмазали. Судьи свистят в пользу Зенита. Азмуна не удалили, по Дзюбе офсайд на пол стопы ошибочно не свистнули, и этого достаточно, чемпионства липовые.
Ведь вегетарианство Семака отчего-то не даёт покоя хейтерам Зенита