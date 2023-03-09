Юрий Семин: «Неправильно принижать заслуги Семака в успехах «Зенита». У других тренеров состав был не хуже, но результата не было»

Юрий Семин считает, что «Зенит» стал сильнее благодаря Сергею Семаку.

«При Семаке «Зенит» встал на победные рельсы и до сих пор с них не съезжал. Тот ключ, который Семак подобрал к команде, дает результат из года в год.

Сильный состав? У других тренеров «Зенита» состав был не хуже, но результата не было. Принижать заслуги Семака в успехах «Зенита» – очень неправильно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые 4 раза становились чемпионами России, трижды выиграли Суперкубок и стали обладателями Кубка России в сезоне-2019/20.