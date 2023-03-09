Юрий Семин: «Неправильно принижать заслуги Семака в успехах «Зенита». У других тренеров состав был не хуже, но результата не было»

Теги Зенит Сергей Семак Юрий Семин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Юрий Семин считает, что «Зенит» стал сильнее благодаря Сергею Семаку.

«При Семаке «Зенит» встал на победные рельсы и до сих пор с них не съезжал. Тот ключ, который Семак подобрал к команде, дает результат из года в год.

Сильный состав? У других тренеров «Зенита» состав был не хуже, но результата не было. Принижать заслуги Семака в успехах «Зенита» – очень неправильно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые 4 раза становились чемпионами России, трижды выиграли Суперкубок и стали обладателями Кубка России в сезоне-2019/20.

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17 комментариев

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Борис Лопатин
Ответ Levais
А то, что уровень оппозиции был хоть как-то сопоставим только в первом сезоне - и разрыв с каждым сезоном только увеличивается - это тоже заслуга Семака?
Конечно нет. В том что падает уровень оппозиции виноват, разумеется, Зенит. И Кикнадзы-Цорны-Федуны тут не при чем
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Wiley Fox
Ахаха

Пусть Семин и Газзаев расскажут, как сами брали чемпионство и почему оба писали письмо в поддержку шишканова

Семак физрук, которого делают чемпионом тамбовские за бабло от Газпрома
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Данил
Ответ rarog
Засекаем,в каком по счёту комментарии сверхразумы употребят какой-либо вегетарианский эпитет. Ведь вегетарианство Семака отчего-то не даёт покоя хейтерам Зенита
Судя по всему, и тебе покоя не даёт. Раз на упреждение работаешь)
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Ковид 07.10.52
Да...и этот в лизуны по Шевчуку пошел...видно в думу просится....
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zhukas58
При других тренерах были сильные соперники, а сейчас деградация чемпика
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Мосгорсуд
А у кого не хуже?
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Levais
А то, что уровень оппозиции был хоть как-то сопоставим только в первом сезоне - и разрыв с каждым сезоном только увеличивается - это тоже заслуга Семака?
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Pushkin Sasha
Чемпионат под руководством газпромовского чиновника выигрывает только газпромовская команда. Сколько газпромовский чиновник руководит российским футболом - вот столько газпромовская команда чемпион. Но это не при чем, а всё дело в гении Семака. Уже смешно. Но главный юмор даже не в этом.
Блин, Палыч, даже у наивных чукчей после таких реверансов в сторону власти и её команды возникает вопрос - куда гений Семака регулярно девается там, где газпромовский чиновник со своим кабинетом ему не помощник, - в еврокубках?
Вообще, газпромовцы, старый заслуженный человек-а вы заставляете его такие смешные вещи говорить. Дайте ему уже, что просит. Просто так. Смешно и грустно.
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Levais
Ответ В Питере Пять
Семак прогрессирует, это главное. Тренер он молодой. До Зенита была только Уфа, которую он вывел в Лигу Европы. От практичной игры с навесами на Дзюбу Семак дошёл до комбинационного футбола низом. Здесь одного состава мало, эту игру ещё поставить надо.
Вообще никакого прогресса не вижу. Одно и то же из матча в матч. Все косяки кочуют из сезона в сезон.
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Ilia Ashirov
Ответ schwein
Элементарно, Палыч. У хейтеров на этот счет есть железобетонный аргумент - сел Дюков и у Семака "поперло". И плевать, что они не смогут найти ни одного решения Дюкова, где Зенит отмазали. Судьи свистят в пользу Зенита. Азмуна не удалили, по Дзюбе офсайд на пол стопы ошибочно не свистнули, и этого достаточно, чемпионства липовые.
Как же так у Семака получилось выиграть два сезона до назначения Дюкова?
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savik-A.M.
Ответ schwein
Элементарно, Палыч. У хейтеров на этот счет есть железобетонный аргумент - сел Дюков и у Семака "поперло". И плевать, что они не смогут найти ни одного решения Дюкова, где Зенит отмазали. Судьи свистят в пользу Зенита. Азмуна не удалили, по Дзюбе офсайд на пол стопы ошибочно не свистнули, и этого достаточно, чемпионства липовые.
Про Дюкова сам придумал ?
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schwein
Элементарно, Палыч. У хейтеров на этот счет есть железобетонный аргумент - сел Дюков и у Семака "поперло".
И плевать, что они не смогут найти ни одного решения Дюкова, где Зенит отмазали. Судьи свистят в пользу Зенита. Азмуна не удалили, по Дзюбе офсайд на пол стопы ошибочно не свистнули, и этого достаточно, чемпионства липовые.
+12
-7
+5
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В Питере Пять
Семак прогрессирует, это главное. Тренер он молодой. До Зенита была только Уфа, которую он вывел в Лигу Европы. От практичной игры с навесами на Дзюбу Семак дошёл до комбинационного футбола низом. Здесь одного состава мало, эту игру ещё поставить надо.
+19
-1
+18
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rarog
Хорош гнать, Палыч. Полспортса знают,что любой с таким составом РПЛ возьмёт)
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-2
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Тиджани Бабангида
Юрий Палыч знает как оно на самом деле и его мнение в данном вопросе достаточно авторитетное. Семак как тренер показал себя очень эффективно
+12
-2
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rarog
Засекаем,в каком по счёту комментарии сверхразумы употребят какой-либо вегетарианский эпитет.
Ведь вегетарианство Семака отчего-то не даёт покоя хейтерам Зенита
+4
-3
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Михаил Савченко
Юрий Палыч, не старайтесь, тут в комментариях специалистам виднее
+3
-2
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