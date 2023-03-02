«Челси» возобновил интерес к Гвардиолу. У защитника «Лейпцига» будут отступные 110 млн евро с лета 2024-го

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«Челси» возобновил интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиолу.

Прошлым летом хорват был близок к переходу в «Челси», переговоры с «РБ Лейпциг» находились на продвинутой стадии. Лондонцы следят за Гвардиолом с 17 лет.

В декабре Йошко подписал с немецким клубом новый контракт сроком до 2027 года. По данным The Times, в нем есть отступные, которые активируются в 2024 году. Чтобы избежать необходимости платить отступные в размере 97 млн фунтов (почти 110 млн евро), «Челси» придется действовать быстро.

Интерес к Гвардиолу также проявляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», но, как сообщается, «Челси» лидирует в борьбе за игрока. Йошко готов остаться в «Лейпциге» еще на год, но в будущем он хотел бы играть в АПЛ.

В этом сезоне на счету 21-летнего защитника 2 гола в 28 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Гвардиол об интересе «Челси»: «Было тяжело смириться с нежеланием «Лейпцига» меня продавать, но мы не договорились. Пойду туда, куда Нкунку»

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16 комментариев

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УсыЧерчесова
может он просто шопоголик?
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rachidibrahimov
Ответ QWertY
Челси может и интересуется, но вряд ли Гвардиол хочет в лучшем случае пылить в Лиге Конференции. Единственная мотивация -играть под руководством легендарного Гарри Поттера
https://www.sports.ru/football/1114913231-gvardiol-ob-interese-chelsi-bylo-tyazhelo-smiritsya-s-nezhelaniem-lejp.html
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elena
Купите лучше себе мозгов ФК Челси
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MK
собирает 4 состава для квадрупла)
1 состав для АПЛ
2 состав для еврокубках
3 состав для кубок Англии
4 состав для кубки Футбольный Лиги)
+1
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Amalfitano
Горшочек, не вари.
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rarog
В общем они купят игроков на пять-шестт составов и устроят собственный турнир
+8
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DolJun
бадьяшиль, фофана, колвил, чалоба, это не говоря уже про силву и кулибали. какой гвардиол?)
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porosenochek
Почему в новости о Челси нет слов, что руководство доверяет Поттеру?
+2
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Born is the King
Боэли зарплатит 120 летом. Просто, чтобы купить
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Лагер
Ну вот как раз летом и возьмут за 110 👍
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Акира_1
Ну накупит Боэли ещё столько же игроков, придёт Нкунку и защитник Лиона, а дальше что? Где тренер, который справится с этим наплывом игроков и выстроит команду. 🤭
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ConorNite
Куда им еще игроки ? Коллекцию собирают ? Да еще за такие суммы. Йошко хорош, но не настолько.
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got_milk
110 лямов, пф! Считаю, что уже в Челси!
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marshalericsson1357
Боули: к черту отступные, перевел 200 млн.
+11
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QWertY
Челси может и интересуется, но вряд ли Гвардиол хочет в лучшем случае пылить в Лиге Конференции. Единственная мотивация -играть под руководством легендарного Гарри Поттера
+10
-6
+4
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Басанг Басангов
Так Боули «заедает» стресс, импульсивными покупками)
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-1
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