«Челси» возобновил интерес к Гвардиолу. У защитника «Лейпцига» будут отступные 110 млн евро с лета 2024-го
«Челси» возобновил интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиолу.
Прошлым летом хорват был близок к переходу в «Челси», переговоры с «РБ Лейпциг» находились на продвинутой стадии. Лондонцы следят за Гвардиолом с 17 лет.
В декабре Йошко подписал с немецким клубом новый контракт сроком до 2027 года. По данным The Times, в нем есть отступные, которые активируются в 2024 году. Чтобы избежать необходимости платить отступные в размере 97 млн фунтов (почти 110 млн евро), «Челси» придется действовать быстро.
Интерес к Гвардиолу также проявляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», но, как сообщается, «Челси» лидирует в борьбе за игрока. Йошко готов остаться в «Лейпциге» еще на год, но в будущем он хотел бы играть в АПЛ.
В этом сезоне на счету 21-летнего защитника 2 гола в 28 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Гвардиол об интересе «Челси»: «Было тяжело смириться с нежеланием «Лейпцига» меня продавать, но мы не договорились. Пойду туда, куда Нкунку»
1 состав для АПЛ
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